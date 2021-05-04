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Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
Здоровый сон в длинные майские праздники может заметно улучшить самочувствие работающих россиян, которые недосыпают в будни. Как извлечь максимальную пользу из... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T02:11
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россия
михаил полуэктов
сон
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Здоровый сон в длинные майские праздники может заметно улучшить самочувствие работающих россиян, которые недосыпают в будни. Как извлечь максимальную пользу из возможности изменить режим сна, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.В выходные дни можно спать подольше, чтобы компенсировать нехватку сна, которая нередко возникает у работающих людей, отметил он."В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна", – сказал врач.Но при этом лучше не отказываться от будильника полностью и стараться, чтобы время пробуждения не слишком сильно отличалось от привычного, считает сомнолог. Иначе в первые рабочие дни можно столкнуться с трудностями."Человек будет испытывать дискомфорт, когда ему вновь придется меньше спать. В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки", – предупредил Михаил Полуэктов.Впрочем, долговременных последствий для самочувствия смена режима и нехватка сна после перехода от праздников к будням иметь не будет, уверен он."Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей", – объяснил врач-сомнолог в интервью радио Sputnik.
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россия, михаил полуэктов, сон, общество

Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники

02:11 04.05.2021
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaЖенщина с телефоном в кровати
Женщина с телефоном в кровати - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Здоровый сон в длинные майские праздники может заметно улучшить самочувствие работающих россиян, которые недосыпают в будни. Как извлечь максимальную пользу из возможности изменить режим сна, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов.
В выходные дни можно спать подольше, чтобы компенсировать нехватку сна, которая нередко возникает у работающих людей, отметил он.
"В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна", – сказал врач.
Но при этом лучше не отказываться от будильника полностью и стараться, чтобы время пробуждения не слишком сильно отличалось от привычного, считает сомнолог. Иначе в первые рабочие дни можно столкнуться с трудностями.
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"Человек будет испытывать дискомфорт, когда ему вновь придется меньше спать. В первые дни это может сказаться на производительности труда, на внимании и шансе совершить ошибки", – предупредил Михаил Полуэктов.
Впрочем, долговременных последствий для самочувствия смена режима и нехватка сна после перехода от праздников к будням иметь не будет, уверен он.
"Обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей", – объяснил врач-сомнолог в интервью радио Sputnik.
 
РоссияМихаил ПолуэктовсонОбщество
 
 
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