https://ria.ru/20210504/obschestvo-1731089584.html

Тюменские власти объяснили, почему ветерану подарили "каменный" пряник

Тюменские власти объяснили, почему ветерану подарили "каменный" пряник

Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T13:35

2021-05-04T13:35

2021-05-04T14:33

день победы

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

тюменская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на продуктовые наборы не поступало. Об этом РИА Новости заявил департамент социального развития региона.Ранее в Сети прошла информация, что житель Абатского района в честь 9 Мая получил черствый пряник, который практически невозможно есть."Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало", — сообщила пресс-служба ведомства.Там пояснили, что в Тюменской области традиционно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора за счет регионального бюджета ветеранам дают единовременные выплаты. Также они получают продуктовые наборы от тюменских производителей, состав которых ежегодно согласовывают с общественными организациями.По данным властей, сейчас в регионе проживают 5,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 183 участника войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 69 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 5,3 тысячи тружеников тыла.

https://ria.ru/20200624/1573421565.html

https://ria.ru/20210429/vyplaty-1730503205.html

тюменская область

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день победы, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), тюменская область, общество