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Тюменские власти объяснили, почему ветерану подарили "каменный" пряник
Тюменские власти объяснили, почему ветерану подарили "каменный" пряник
Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T13:35
2021-05-04T14:33
день победы
ленинград
великая отечественная война (1941-1945)
тюменская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на продуктовые наборы не поступало. Об этом РИА Новости заявил департамент социального развития региона.Ранее в Сети прошла информация, что житель Абатского района в честь 9 Мая получил черствый пряник, который практически невозможно есть."Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало", — сообщила пресс-служба ведомства.Там пояснили, что в Тюменской области традиционно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора за счет регионального бюджета ветеранам дают единовременные выплаты. Также они получают продуктовые наборы от тюменских производителей, состав которых ежегодно согласовывают с общественными организациями.По данным властей, сейчас в регионе проживают 5,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 183 участника войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 69 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 5,3 тысячи тружеников тыла.
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день победы, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), тюменская область, общество

Тюменские власти объяснили, почему ветерану подарили "каменный" пряник

13:35 04.05.2021 (обновлено: 14:33 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухорукоВетеран
Ветеран - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Пряники, жалобы на которые появились в Telegram-каналах, включили в подарок для ветеранов войны в Тюменской области, так как в прошлом году нареканий на продуктовые наборы не поступало. Об этом РИА Новости заявил департамент социального развития региона.
Ранее в Сети прошла информация, что житель Абатского района в честь 9 Мая получил черствый пряник, который практически невозможно есть.
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"Аналогичные пряники ишимского производителя входили в состав подарка и в прошлом году, нареканий со стороны ветеранов и их родных не поступало", — сообщила пресс-служба ведомства.
Там пояснили, что в Тюменской области традиционно к годовщине Победы в Великой Отечественной войне по распоряжению губернатора за счет регионального бюджета ветеранам дают единовременные выплаты. Также они получают продуктовые наборы от тюменских производителей, состав которых ежегодно согласовывают с общественными организациями.
По данным властей, сейчас в регионе проживают 5,6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 183 участника войны, 89 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 69 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 5,3 тысячи тружеников тыла.
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День ПобедыЛенинградВеликая Отечественная война (1941-1945)Тюменская областьОбщество
 
 
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