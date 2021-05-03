Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730953465.html
Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья
Сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и сколько времени может храниться уже готовое мясо, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T04:10
2021-05-03T08:33
шашлык
филипп кузьменко
россия
здоровье
еда
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155505/75/1555057531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3b28d30871682dd656a0f25d65072e3.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и сколько времени может храниться уже готовое мясо, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).Любителям шашлыков нужно помнить, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять, отметил врач.Ну и конечно же, людям, которые следят за фигурой, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника, продолжил Кузьменко.Он уточнил, кому лучше отказаться от жирного мяса."Шашлык – это, как правило, свинина, в ней больше жира. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину, лучше отдать предпочтение, например, рыбе", — сказал Кузьменко.Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу — и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.
https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730608905.html
https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155505/75/1555057531_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_700909e4d149f789cce8fa28009c6b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шашлык, филипп кузьменко, россия, здоровье, еда, питание, общество

Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

04:10 03.05.2021 (обновлено: 08:33 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПриготовление шашлыка на фестивале грузинской культуры "Тбилисоба" в саду "Эрмитаж" в Москве
Приготовление шашлыка на фестивале грузинской культуры Тбилисоба в саду Эрмитаж в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и сколько времени может храниться уже готовое мясо, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).
Любителям шашлыков нужно помнить, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять, отметил врач.
"Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день, а лучше даже не больше 70-ти. Доказано, что красное мясо и любые полуфабрикаты из мяса, если их очень много есть, повышают риск колоректального рака, поэтому все хорошо в меру", — сказал Кузьменко.
Ну и конечно же, людям, которые следят за фигурой, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
30 апреля, 07:14
Диетолог рассказала, как приготовить полезный шашлык
Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника, продолжил Кузьменко.
"Если сразу убрали, неделю мясо вряд ли простоит, но дня три-четыре-пять вполне может. Если оставили на сутки на солнце, лучше не рисковать. Перед употреблением мяса убедитесь, что нет посторонних запахов", — добавил диетолог.
Он уточнил, кому лучше отказаться от жирного мяса.
"Шашлык – это, как правило, свинина, в ней больше жира. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину, лучше отдать предпочтение, например, рыбе", — сказал Кузьменко.
Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу — и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
24 апреля, 15:49
Названа главная ошибка при приготовлении шашлыка
 
ШашлыкФилипп КузьменкоРоссияЗдоровьеЕдаПитаниеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:22В Москве за сутки госпитализировали 976 человек с коронавирусом
11:20Правящая фракция парламента Армении выдвинула Пашиняна на пост премьера
11:14В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
11:08В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
11:07Оперштаб назвал регионы, где нет прироста случаев COVID-19
11:07Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
11:04В Москве выявили 2635 новых случаев заражения коронавирусом
11:03В России за сутки умерли 336 человек с COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8489 новых случаев COVID-19
11:02В России за сутки 6367 человек выздоровели от COVID-19
10:58Пашинян привился от коронавируса
10:54Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
10:48Зампостпреда России в ОБСЕ обвинил Запад во введении цифровой цензуры
10:43В России за время пандемии провели более 130 миллионов тестов на COVID-19
10:41Зампостпреда России при ОБСЕ Буякевич оценил ситуацию со СМИ в Прибалтике
10:38Россия будет добиваться реакции ОБСЕ на притеснения российских СМИ
10:31Стало известно о состоянии актера Вавилова после госпитализации
10:29В ДНР не рассчитывают на объективное освещение конфликта украинскими СМИ
10:25В ДНР в 2021 году от коронавируса привьют миллион человек, заявил Пушилин
10:22Пожилая француженка три дня ждала помощи после ДТП
Лента новостейМолния