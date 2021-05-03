https://ria.ru/20210503/shashlyk-1730953465.html

Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Врач рассказал, сколько шашлыка можно съесть без вреда для здоровья

Сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и сколько времени может храниться уже готовое мясо, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт,... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T04:10

2021-05-03T04:10

2021-05-03T08:33

шашлык

филипп кузьменко

россия

здоровье

еда

питание

общество

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сколько шашлыка можно есть без вреда для здоровья и сколько времени может храниться уже готовое мясо, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).Любителям шашлыков нужно помнить, что мясо — это продукт, которым не стоит злоупотреблять, отметил врач.Ну и конечно же, людям, которые следят за фигурой, нужно учитывать высокую калорийность шашлыка. Чтобы не съесть аппетитных кусочков больше, чем нужно, перед подходом к мангалу можно предварительно заполнить желудок чем-то другим, например, овощами и простой водой, посоветовал диетолог.Срок хранения уже приготовленного шашлыка зависит от степени прожарки и от того, как долго продукт проведет вне холодильника, продолжил Кузьменко.Он уточнил, кому лучше отказаться от жирного мяса."Шашлык – это, как правило, свинина, в ней больше жира. Пожилым людям, людям с высоким холестерином в крови, людям с болезнями сердца не стоит налегать на свинину, лучше отдать предпочтение, например, рыбе", — сказал Кузьменко.Свиной шашлык во время готовки нужно тщательно прожаривать, полусырая свинина ‒ это риск подцепить какого-то паразита, отметил врач. Что касается говядины, то можно выбирать мясо по своему вкусу — и хорошо прожаренное, и с кровью, заключил Кузьменко.

https://ria.ru/20210430/shashlyk-1730608905.html

https://ria.ru/20210424/shashlyk-1729772066.html

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шашлык, филипп кузьменко, россия, здоровье, еда, питание, общество