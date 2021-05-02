https://ria.ru/20210502/pensiya-1730879459.html

Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии

Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии

Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T01:42

2021-05-02T01:42

2021-05-02T03:20

россия

елена бибикова

пенсии

совет федерации рф

общество

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Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий.По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это двенадцать лет.Бибикова заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.

https://ria.ru/20210427/voennosluzhaschie-1730219033.html

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2021

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россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество