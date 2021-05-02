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Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T01:42
2021-05-02T03:20
россия
елена бибикова
пенсии
совет федерации рф
общество
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Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий.По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это двенадцать лет.Бибикова заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.
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россия, елена бибикова, пенсии, совет федерации рф, общество

Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии

01:42 02.05.2021 (обновлено: 03:20 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий.
По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.
"В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур", — рассказала Бибикова.
Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это двенадцать лет.

"Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой", — обратили внимание в Совфеде.

Бибикова заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.
Посетитель в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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РоссияЕлена БибиковаПенсииСовет Федерации РФОбщество
 
 
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