Сенатор Совфеда Бибикова рассказала, кто имеет право на две пенсии
01:42 02.05.2021 (обновлено: 03:20 02.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова в беседе "Парламентской газетой" перечислила категории граждан с правом на получение одновременно двух пенсий.
По ее словам, такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.
"В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур", — рассказала Бибикова.
Сенатор пояснила, что это распространяется на силовиков, которые заработали пенсию по выслуге лет, успели выработать двадцать один пенсионный балл, а также стаж — в 2021 году это двенадцать лет.
"Здесь, правда, нужно напомнить, что пенсия по старости состоит из двух частей — фиксированной и страховой", — обратили внимание в Совфеде.
Бибикова заключила, что в этом случае назначается только страховая часть.
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