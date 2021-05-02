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Религия и мировоззрение
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В Благовещенске строители моста через Зею нашли икону XVIII века
В Благовещенске строители моста через Зею нашли икону XVIII века
Строители моста через реку Зея в Благовещенске накануне Пасхи нашли икону, которая, по предварительному заключению, относится к XVIII веку, сообщает... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T09:30
2021-05-02T09:30
религия и мировоззрение
религия
русская православная церковь
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Строители моста через реку Зея в Благовещенске накануне Пасхи нашли икону, которая, по предварительному заключению, относится к XVIII веку, сообщает правительство Амурской области."Металлическая икона была обнаружена в субботу, 1 мая, рабочими УСК "Мост" при выемке котлована для строительства опоры номер 7 моста через реку Зея... По предварительному заключению кандидата исторических наук Ирины Ермацанс, это икона XVIII века. На ней изображены святые Зосима и Савватий Соловецкие. Примечательно, что один из дней памяти, установленный Русской православной церковью для данных святых, - 30 апреля", - сообщает региональное правительство.Икона была найдена на глубине 7,5 метров ниже уровня воды, в илистых отложениях, как сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, рабочий сначала принял ее за кусок металла и отбросил в сторону."Но течением воды икону вновь прибило к его ногам. После этого рабочий Александр Вайгандт разглядел предмет более внимательно и понял, что это не просто металл", - добавил Ребизант, слова которого приводятся в сообщении.Икону передали в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, находку отправят на историку-культурную экспертизу, которая установит ее историческую, культурную либо иную художественную ценность.Специалисты инспекции также осмотрели место, где была найдена икона, других предметов, представляющих историку-культурную ценность, не обнаружили, строительство моста продолжается. Икону в дальнейшем планируют передать в Амурский областной краеведческий музей.
https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html
https://ria.ru/20200706/1573914453.html
амурская область
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религия, русская православная церковь, амурская область, благовещенск

В Благовещенске строители моста через Зею нашли икону XVIII века

09:30 02.05.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиМеталлическая икона XVIII века, найденная строителями моста через Зею в Благовещенске
Металлическая икона XVIII века, найденная строителями моста через Зею в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Строители моста через реку Зея в Благовещенске накануне Пасхи нашли икону, которая, по предварительному заключению, относится к XVIII веку, сообщает правительство Амурской области.
"Металлическая икона была обнаружена в субботу, 1 мая, рабочими УСК "Мост" при выемке котлована для строительства опоры номер 7 моста через реку Зея... По предварительному заключению кандидата исторических наук Ирины Ермацанс, это икона XVIII века. На ней изображены святые Зосима и Савватий Соловецкие. Примечательно, что один из дней памяти, установленный Русской православной церковью для данных святых, - 30 апреля", - сообщает региональное правительство.
© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиМеталлическая икона XVIII века, найденная строителями моста через Зею в Благовещенске
Металлическая икона XVIII века, найденная строителями моста через Зею в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Металлическая икона XVIII века, найденная строителями моста через Зею в Благовещенске
Икона была найдена на глубине 7,5 метров ниже уровня воды, в илистых отложениях, как сообщил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант, рабочий сначала принял ее за кусок металла и отбросил в сторону.
"Но течением воды икону вновь прибило к его ногам. После этого рабочий Александр Вайгандт разглядел предмет более внимательно и понял, что это не просто металл", - добавил Ребизант, слова которого приводятся в сообщении.
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Икону передали в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области, находку отправят на историку-культурную экспертизу, которая установит ее историческую, культурную либо иную художественную ценность.
Специалисты инспекции также осмотрели место, где была найдена икона, других предметов, представляющих историку-культурную ценность, не обнаружили, строительство моста продолжается. Икону в дальнейшем планируют передать в Амурский областной краеведческий музей.
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