https://ria.ru/20210501/yaytsa-1730841231.html

Праздничный эксперимент: красим яйца в стиле костюмов наших фигуристок

Праздничный эксперимент: красим яйца в стиле костюмов наших фигуристок

Завтра православные христиане отмечают один из главных своих праздников — Светлое Христово Воскресение. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T16:49

2021-05-01T16:49

2021-05-01T17:30

фудзияма

дарья усачева

анна щербакова

этери тутберидзе

верона

буэнос-айрес (город)

авторы

мнение - авторы

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Завтра православные христиане отмечают один из главных своих праздников — Светлое Христово Воскресение. Традиционные угощения в этот день — куличи и крашеные яйца. И если готовые куличи многие покупают в магазинах, то куриные яйца в основном все красят сами, проявляя в этот момент всю свою дизайнерскую фантазию. Благо способов окрашивания и украшения яиц на Пасху в настоящее время превеликое множество, начиная с луковой шелухи и прочих пищевых красителей и заканчивая всевозможными искусственными — матовыми, перламутровыми красками, наклейками, рисунками, трафаретами и даже стразами и тканью.Давайте и мы сегодня тоже поучаствуем в этом увлекательном креативном процессе и создадим для пасхальных яиц абсолютно уникальный дизайн, взяв за основу цвета и элементы оформления соревновательных костюмов наших фигуристок — Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой, Алены Косторной, Камилы Валиевой, Александры Трусовой, Майи Хромых и Дарьи Усачевой.И начинаем мы наш занимательный дизайнерский эксперимент с костюма лучшей фигуристки планеты. В стиле Анны Щербаковой В произвольной программе недавно завершившегося сезона Анна Щербакова выступала в платье, основными цветами которого являлись пудрово-розовый, серый и белый.Прекрасный костюм, идеально подходящий для чувственной, трогательной музыки, которая звучит в постановке Щербаковой. Образ получился сдержанным и деликатным. Добавляем на виртуальную палитру оттенки розового и серого, наносим на полотно немного сияющего блеска, дымку вечернего тумана, лепестки розового заката, учитываем форму элементов дизайна платья Анны Щербаковой — и получаем вот такой результат:В стиле Елизаветы ТуктамышевойИмператрица фигурного катания уже несколько сезонов подряд выступает в костюмах, основным и порой единственным цветом которых является черный.Для своей произвольной программы, поставленной на минималистичные японские музыкальные переливы, Елизавета выбрала такое же строгое, практически однотонное платье, сквозь тотальную черноту которого по центру проглядывает одинокая бежевая полоска.Берем целую бочку черной краски, добавляем в нее россыпь звезд ночного неба над Фудзиямой и не забываем про капельку эссенции любви для нашей палитры — ведь иероглиф, обозначающий это слово, изображен на спине костюма Туктамышевой. Затем все тщательно перемешиваем и получаем вот такое пасхальное яйцо в стиле костюма фигурнокатательной Императрицы: В стиле Алены КосторнойЗа семь месяцев пребывания Алены в академии "Ангелы Плющенко" фигуристка со своими тренерами умудрились создать для одного сезона две коротких и две произвольных программы и, соответственно, поменять четыре костюма!Среди них был довольно привлекательный наряд: изящное сине-голубое платье для короткой программы "Зима" на музыку Вивальди. Оно не самого сложного дизайна и кроя, но зато органично дополняло данную постановку, а небесно-холодная зимняя цветовая гамма очень подходила самой Алене.Переносимся в холодный регион нашей планеты, сквозь метель и вьюгу идем в центр замерзшего озера и любуемся, как между удивительными морозными узорами на его льду отражается бесконечное звездное небо. Все запоминаем и рисуем.В стиле Камилы ВалиевойИзначально для произвольной программы Камилы Валиевой на всемирно известное творение Мориса Равеля "Болеро" было подготовлено яркое красно-коричневое платье, чем-то напоминающее жука-скарабея. Но оно из-за обилия деталей и стразов оказалось слишком громоздким для Камилы и было заменено на черный костюм с изумрудно-голубыми полосками и небольшим вкраплением красных деталей.Новое платье для "Болеро" Валиевой получилось мастерски скроенным нарядом. Это утонченная филигранная работа с интересными дизайнерскими решениями, элегантно намекающая на образ змеи, который тренеры Валиевой выбрали для произвольной программы фигуристки. Вновь нам понадобится черный цвет. Добавляем в него изумруды, топазы, сапфиры, щепотку восточного колорита и красные глаза змеи. Находясь под гипнозом костюма, пульсирующего ритма "Болеро" и невероятной природной пластики Камилы Валиевой, создаем наш дизайн. В стиле Александры ТрусовойКак и другие наши фигуристки, Александра Трусова тоже по ходу сезона меняла свои костюмы. Для короткой программы у нее было зеленое платье, которое один раз даже перешивали, но потом окончательно решили от него отказаться в пользу бело-сиреневого варианта.Уходя от своего уже бывшего тренера Евгения Плющенко, собирая вещи в каркасном деревянном домике на территории его "ангельской" академии фигурного катания, Саша Трусова может смело упаковывать в свой чемодан этот костюм в притягательной нежно-лиловой цветовой гамме. Да, у него довольно спорный, слишком открытый крой, но такого воздушного, цветочного и романтичного образа в исполнении Саши Трусовой мы еще не видели.Погружаемся в красоту весенних садов, наслаждаемся благоуханием сирени и чарующим пением птиц, улетая в облака упоительных хрустальных воспоминаний. И не забываем рисовать! В стиле Майи ХромыхРоль "девушки в красном" и lady in red в нашем сегодняшнем дизайнерском эксперименте исполняет Майя Хромых.Для произвольной программы Майи, наполненной чарующими ритмами танго, команда Этери Тутберидзе создала ярко-красный костюм с темно-синими вставками, которые искусно соединяются благодаря фиолетовым градиентным переходам.Нам понадобится очень много красного цвета. Добавляем в него всю страсть аргентинского танго, синие неоновые огни ночного Буэнос-Айреса и фиолетовый цвет, который лучами пробивается сквозь толпу людей, заполнивших танцпол. Танцуем вместе с прекрасной Майей и создаем наш дизайн. В стиле Дарьи УсачевойВернувшись из ночного клуба в центре аргентинской столицы, сразу переносимся в эпоху Возрождения, в мир шекспировских страстей.Дарья Усачева в своей произвольной программе выступает в образе Джульетты, и для этой постановки у нее одно из лучших платьев сезона. По цветовой гамме оно чем-то похоже на наряд Камилы Валиевой в "Болеро", но сам костюм более изысканный, женственный, щедро украшенный филигранными деталями, вышивкой и элементами в стиле барокко.Нам понадобится глубокий лазурно-голубой цвет, добавляем в него блеск костюмов лучших домов Вероны, погружаем всю эту красоту в темную пучину романтических переживаний и страданий юной Джульетты и получаем следующий результат:Наш дизайнерский эксперимент подошел к концу, как и сам фигурнокатательный сезон.Но зато продолжается голосование за лучшую фигуристку года (сезон-2020/2021), и вы еще можете повлиять на итоги опроса, который размещен в статье "Россия вырастила уникальное созвездие фигуристок. Но кто лучшая?". И, конечно же, всех — со Светлой Пасхой!

фудзияма

верона

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

фудзияма, дарья усачева, анна щербакова, этери тутберидзе, верона, буэнос-айрес (город), авторы, мнение - авторы