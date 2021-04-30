https://ria.ru/20210430/figuristki-1730557441.html

Россия вырастила уникальное созвездие фигуристок. Но кто лучшая?

Россия вырастила уникальное созвездие фигуристок. Но кто лучшая?

РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:00

2021-04-30T20:00

2021-04-30T20:00

майя хромых

дарья усачева

россия

камила валиева

анна щербакова

алена косторная

александра трусова

этери тутберидзе

елизавета туктамышева

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Уважаемые спортивные болельщики и любители фигурного катания, пришло время подведения итогов!Весь фигурнокатательный сезон-2020/2021 мы наслаждались выступлениями российских фигуристок, которые великолепно проявили себя не только на национальных первенствах, но и на международных соревнованиях. На чемпионате мира в Стокгольме россиянки заняли весь пьедестал, а под конец сезона — впервые в истории — в составе сборной победили еще и на командном турнире в Японии.Теперь для нас настал момент выбрать среди них лучшую из лучших!Предлагаем вам поучаствовать в опросе "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)". Список претенденток на звание "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)" выглядит следующим образом: Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Майя Хромых.Данный перечень составлен исключительно в алфавитном порядке (по имени), без каких-либо намеков и предпочтений.И перед тем как Вы отдадите голос за одну из семи фигуристок, вспомним достижения каждой из них в прошедшем сезоне. Александра ТрусоваСезон-2020/2021 поклонники "Русской Ракеты" точно запомнят надолго. В мае 2020 года Александра Трусова сенсационно покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию фигурного катания к Евгению Плющенко. Под руководством нового тренера осенью 2020 года Саша выигрывает два этапа Кубка России, не совсем удачно выступает на московском этапе серии Гран-при (заняв лишь четвертое место) и становится третьей на чемпионате страны, тем самым обеспечив себе право выступить за национальную сборную в 2021 году на международных турнирах.На чемпионате мира в Стокгольме в конце марта 2021 года Александра после неудачи в короткой программе, занимая промежуточное 12-е место, совершает настоящий прорыв — она выигрывает произвольную программу, в итоге завоевывая бронзовую медаль мирового первенства.Выступление Саши Трусовой в столице Швеции не обошлось и без традиционного для нее мирового рекорда: в произвольной программе она исполнила каскад 4 лутц + 3 тулуп, получив за элемент наивысшую оценку у женщин-одиночниц — 19,48 балла.Алена КосторнаяЕще дальше в своих экспериментах по смене тренерского состава пошла Алена Косторная. Вслед за Александрой Трусовой в начале сезона-2020/2021 Алена со скандалом переходит из "Самбо-70" в академию все того же Евгения Плющенко, но уже в марте 2021 года она вновь меняет главного тренера, вернувшись с понурой головой и извинениями к Этери Тутберидзе.Тренируясь у Евгения Плющенко и Сергея Розанова, Алена Косторная приняла участие лишь в трех национальных стартах сезона. Официальная причина, из-за которой фигуристка пропустила несколько турниров, — ковид.Осенью 2020 года Косторная завоевывает серебряную медаль на этапе Кубка России в Казани, затем она вновь становится второй уже на этапе Гран-при в Москве. Под конец сезона, в феврале 2021 года, Алена занимает скромное шестое место в финале Кубка России, которое не позволяет ей отобраться в состав сборной страны для участия в международных турнирах. Этот обескураживающий итог сотрудничества фигуристки с академией Плющенко и стал отправной точкой в принятии решения Косторной вернуться к Тутберидзе.Включение Алены Косторной в число претенденток на звание "Лучшая фигуристка года", безусловно, играет роль некой моральной поддержки для нашей выдающейся фигуристки и дополнительным стимулом для нее продолжать бороться за место под фигурнокатательным солнцем. Ведь Алена, даже находясь не в самой своей лучшей форме, на этапе Кубка России и на московском этапе Гран-при уверенно лидировала после коротких программ, опережая тех же Трусову и Туктамышеву.Анна Щербакова Прошедший сезон для Ани Щербаковой стал по-настоящему золотым. Она выиграла все официальные турниры, в которых принимала участие, — грандиозное достижение для 17-летней российской фигуристки. Осенью 2020 года Анна Щербакова побеждает на двух этапах Кубка России и героически, буквально из последних сил преодолевая последствия ковида, из-за которого она пропустила ноябрьский этап Гран-при в Москве, в третий раз подряд выигрывает золотую медаль чемпионата страны. Золотой период Анны Щербаковой продолжился и в 2021 году: первое место на чемпионате мира в Стокгольме и победа на командном турнире в Японии. На последнем Анна принесла в копилку сборной России максимально возможные 24 балла, выиграв и короткую, и произвольную программы.Таких стопроцентных результатов в сезоне-2020/2021 не добивалась ни одна фигуристка в мире.Дарья УсачеваПолучив уникальную возможность участвовать в национальных турнирах наравне со взрослыми фигуристами, подопечная Этери Тутберидзе — 14-летняя Дарья Усачева довольно успешно ею воспользовалась, составив достойную конкуренцию сильнейшим спортсменкам.Осенью 2020 года на двух этапах Кубка России Дарья завоевала серебро и бронзу. На декабрьском чемпионате страны она стала четвертой, пропустив вперед лишь фигуристок, владеющих элементами ультра-си: Трусову, Валиеву и Щербакову.В финале Кубка России в феврале 2021 года Дарья Усачева вновь оказалась среди лучших — юная фигуристка завоевала бронзовую медаль.Елизавета ТуктамышеваИмператрица фигурного катания прошедший сезон провела на высочайшем уровне, и особенно Елизавете удалась его вторая половина.Осенью 2020 года, начав с бронзовой медали этапа Кубка России, Туктамышева в блестящем стиле побеждает на этапе Гран-при в Москве. Но развить успех на последующих турнирах ей помешал вездесущий ковид, и на чемпионате России, не до конца восстановившись после болезни, она показывает лишь седьмой результат.В феврале 2021 года в финале Кубка России Елизавета занимает четвертое место и зарабатывает себе право (впервые с 2015 года) выступить за сборную страны на чемпионате мира в Швеции.И уже в Стокгольме Туктамышева вновь заставляет заговорить о себе весь мир: в 24 года — спустя шесть лет (!) после победы на мировом первенстве в Шанхае — она снова оказывается в числе призеров чемпионата мира, завоевав серебряную медаль.Кульминацией сезона-2020/2021 для Туктамышевой становится командный турнир в Японии, на котором она в статусе капитана сборной зарабатывает для России 21 балл из 24 возможных, тем самым внеся огромный вклад в историческую победу нашей команды.Камила ВалиеваТакже получив возможность выступать среди взрослых фигуристок на российских соревнованиях в сезоне-2020/2021, 14-летняя Камила Валиева настоящим торнадо пронеслась по всем турнирам, в которых она принимала участие, закрепив за собой статус одной из главных надежд на высшую награду Олимпиады-2022.Завоевав золото и серебро на осенних этапах Кубка России, на дебютном для себя чемпионате страны Камила поднялась на второе место, уступив лишь невероятной Анне Щербаковой.Правда, уже через пару месяцев Камила смогла взять реванш у своей подруги по группе Тутберидзе на Кубке Первого канала, обыграв Щербакову и в короткой, и в произвольной программах. Но так как это был коммерческий турнир, больше похожий на спортивное телешоу, его результаты мы учитывать не будем.Сезон-2020/2021 Камила Валиева завершила на победной ноте. Юная фигуристка завоевала золотую медаль в финале Кубка России, продемонстрировав уникальный технический контент — Камила попыталась исполнить в одной программе тройной аксель и сразу три четверных прыжка.Майя Хромых Майя Хромых, еще одна талантливая юниорка, которой предоставили возможность выступить на взрослых турнирах сезона-2020/2021, воспользовалась этим правом с переменным успехом. Но уже в самом конце сезона ученица Этери Тутберидзе так громко хлопнула дверью, что не включить ее в наше голосование было бы крайне несправедливо.На осенних этапах Кубка России Майя стабильно занимала третьи места, но на чемпионате страны стала лишь пятой, хотя в условиях той невероятной конкуренции подобный результат можно признать очень даже неплохим.Самым большим успехом для юной фигуристки стал финал Кубка России, где она заняла второе место, в потрясающем стиле победив в произвольной программе. Тогда, на февральских соревнованиях в московском "Мегаспорте", Майя Хромых уверенно исполнила два четверных прыжка — сальхов и тулуп, тем самым обретя долгожданный статус фигуристки, имеющей в своем техническом арсенале ультра-си элементы. Великолепная семеркаИтак, мы с вами вспомнили основные достижения фигуристок, которые поборются в нашем опросе за звание "Лучшая фигуристка года (сезон-2020/2021)".Среди претенденток на него, как вы уже заметили, только россиянки. Представительницы других стран в этот список не попали, так как ничего выдающегося в прошедшем сезоне они не продемонстрировали. Лучшая из них — американка Карен Чен, заняв четвертое место на чемпионате мира в Стокгольме, очень слабо выступила на командном турнире, а японка Каори Сакамото, которая удачно исполнила произвольную программу на том же командном первенстве, в Стокгольме была лишь шестой. Ее соотечественница Рика Кихара крайне неудачно провела концовку сезона, на всех международных стартах оказавшись за пределами тройки лидеров. Все очень и очень скромно у наших соперниц.Так что в итоговом списке оказались только самые лучшие, самые титулованные, самые технически одаренные представительницы мирового женского фигурного катания, превосходно проявившие себя в сезоне-2020/2021. Настоящая великолепная семерка уникальных фигуристок, и кто станет лучшей из них — решаете только вы!

https://rsport.ria.ru/20210327/figurnoe-katanie-1603079268.html

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https://rsport.ria.ru/20210409/tarasova-1727545801.html

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