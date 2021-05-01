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Первый туристический поезд "Гостеприимный Кавказ" отправился из Москвы
Первый туристический поезд "Гостеприимный Кавказ" отправился из Москвы
Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь". РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T14:55
2021-05-01T14:55
2021-05-01T23:57
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь".В дороге он будет семь дней и шесть ночей и пройдет через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград. В каждом из городов запланирована экскурсионная программа, а затем поезд вернется в столицу. Маршрут составлен таким образом, что почти все ночи туристы проводят в пути, а днем осматривают достопримечательности. Практически на каждой длинной остановке путешественников ждут сюрпризы. Например, в первом городе — Новороссийске — будет не только экскурсия по городу, но и посещение села Абрау-Дюрсо и одноименного завода шампанских вин. Естественно, с дегустацией.На следующий день — Кавказские Минеральные воды. В Пятигорске — лермонтовские места и знаменитые парк "Цветник" и "Провал", в Кисловодске — посещение нарзанных источников и поющего фонтана, который может "танцевать" не только водой, светом и цветом, но и огнем.В Чечне, помимо осмотра Аргунского ущелья и экскурсии по Грозному, туристов научат готовить национальные пироги чепалгаш. В Махачкале — предложат ночную экскурсию и поездку к Каспийскому морю. Правда, за отдельную плату.На следующий день можно отправиться к Сулакскому каньону или в Дербент. На выбор. Первый вариант — это уникальные, захватывающие виды и посещение форелевого хозяйства. Ну а второй — древний город с цитаделью Нарын-Кала, морем, колоритным рынком, извилистыми улочками и, конечно, знаменитым производством коньяка."Маршрут составлялся специалистами холдинга РЖД. В него вошли города и места, которые являются жемчужинами юга России. Здесь туристы увидят красивую природу, посетят уникальные достопримечательности, смогут за один круиз побывать на побережьях двух морей, — рассказывает представитель пресс-службы АО "ФПК". — В ходе поездки они посетят Черноморское побережье, увидят красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики. А также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана и древний город Дербент, история которого начинается две тысячи лет назад. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого шелкового пути, и Дербент был одним из главных его городов". Завершает экскурсионную программу город-герой Волгоград, где, помимо посещения Мамаева кургана, ансамбля "Героям Сталинградской битвы", гостям предложат прогулку по Волге на теплоходе.Дальше — сутки с небольшим в поезде и Москва. Кстати, состав сам является достопримечательностью. Это поезд "Александр Невский", который ходил и по Транссибирской магистрали по маршруту "Императорская Россия"."Поезд комфортный, есть розетки, в купе или СВ можно регулировать температуру. Но что поразило в первую очередь, так это душевые, — рассказывает туристка Виктория Болотова. — Они расположены прямо в СВ. Правда, из-за этого полки находятся одна над другой, то есть одно место в СВ — верхнее. Но вот лестница очень неудобная".Она предупреждает, что стоит быть готовым к отсутствию интернета. Например, в вагоне-ресторане есть Wi-Fi, но подключиться к нему не удалось. Периодически ловится мобильный интернет, рассчитывать на устойчивую связь не приходится, но часть пути она есть. В составе поезда есть вагон-бар и вагон-ресторан. В первом по вечерам для гостей предусмотрена программа — живая музыка, караоке, дискотека. В ресторане свой колорит – столы с белоснежными скатертями, граненые стаканы, советские магазинные весы для антуража, средне-высокие цены и национальная кухня. Например, сосиска в тесте стоит 180 рублей, а за 350 можно попробовать салат по-вайнахски, доплатив еще 100 рублей – плов с бараниной и сухофруктами или жижиган чорпа. Это баранина с овощами.На первом кавказском поезде-круизе – аншлаг. Все места заняты, а покупали их чуть ли не с боем. Цена круиза на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 рублей в плацкарте, СВ и люксе соответственно, сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). В стоимость входят завтраки в поезде, экскурсии и питание в городах.Многие туристы едут в такие круизы не в первый раз, их привлекает именно железнодорожная романтика: стук колес, меняющийся пейзаж за окном, чай в стаканах с подстаканниками. Во времена СССР туристические поезда были довольно популярны, а программа могла длиться и три недели, сейчас традиции возрождаются. Маршрут "Гостеприимный Кавказ" пока стоит в расписании до конца мая, можно отправиться в путь 8, 15 и 22 числа. Но, скорее всего, его продлят до осени, так как места раскупают очень быстро — например, на 8 мая уже практически все продано.
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кавказ, куда поехать, города, цены, маршруты, туристы, новости - туризм, абрау-дюрсо, федеральная пассажирская компания, ржд, грозный, пятигорск, новороссийск, ессентуки, дербент, волгоград, кисловодск, махачкала, отдых
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь".
В дороге он будет семь дней и шесть ночей и пройдет через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград. В каждом из городов запланирована экскурсионная программа, а затем поезд вернется в столицу.
Маршрут составлен таким образом, что почти все ночи туристы проводят в пути, а днем осматривают достопримечательности. Практически на каждой длинной остановке путешественников ждут сюрпризы. Например, в первом городе — Новороссийске — будет не только экскурсия по городу, но и посещение села Абрау-Дюрсо и одноименного завода шампанских вин. Естественно, с дегустацией.
На следующий день — Кавказские Минеральные воды. В Пятигорске — лермонтовские места и знаменитые парк "Цветник" и "Провал", в Кисловодске — посещение нарзанных источников и поющего фонтана, который может "танцевать" не только водой, светом и цветом, но и огнем.
В Чечне, помимо осмотра Аргунского ущелья и экскурсии по Грозному, туристов научат готовить национальные пироги чепалгаш. В Махачкале — предложат ночную экскурсию и поездку к Каспийскому морю. Правда, за отдельную плату.
На следующий день можно отправиться к Сулакскому каньону или в Дербент. На выбор. Первый вариант — это уникальные, захватывающие виды и посещение форелевого хозяйства. Ну а второй — древний город с цитаделью Нарын-Кала, морем, колоритным рынком, извилистыми улочками и, конечно, знаменитым производством коньяка.
"Маршрут составлялся специалистами холдинга РЖД. В него вошли города и места, которые являются жемчужинами юга России. Здесь туристы увидят красивую природу, посетят уникальные достопримечательности, смогут за один круиз побывать на побережьях двух морей, — рассказывает представитель пресс-службы АО "ФПК". — В ходе поездки они посетят Черноморское побережье, увидят красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики. А также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана и древний город Дербент, история которого начинается две тысячи лет назад. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого шелкового пути, и Дербент был одним из главных его городов".
Завершает экскурсионную программу город-герой Волгоград, где, помимо посещения Мамаева кургана, ансамбля "Героям Сталинградской битвы", гостям предложат прогулку по Волге на теплоходе.
Дальше — сутки с небольшим в поезде и Москва. Кстати, состав сам является достопримечательностью. Это поезд "Александр Невский", который ходил и по Транссибирской магистрали по маршруту "Императорская Россия".
"Эти вагоны уже совершали туристические поездки в Кострому и Великий Устюг. Они были выбраны, так как наиболее подходят для длительных туристических маршрутов, — отмечает представитель ФПК. — Такой состав может следовать и на тепловозной, и на электротяге. Также в нем есть генератор, который позволяет оборудованию (туалеты, кондиционеры) работать даже на стоянках".
"Поезд комфортный, есть розетки, в купе или СВ можно регулировать температуру. Но что поразило в первую очередь, так это душевые, — рассказывает туристка Виктория Болотова. — Они расположены прямо в СВ. Правда, из-за этого полки находятся одна над другой, то есть одно место в СВ — верхнее. Но вот лестница очень неудобная".
Она предупреждает, что стоит быть готовым к отсутствию интернета. Например, в вагоне-ресторане есть Wi-Fi, но подключиться к нему не удалось. Периодически ловится мобильный интернет, рассчитывать на устойчивую связь не приходится, но часть пути она есть.
В составе поезда есть вагон-бар и вагон-ресторан. В первом по вечерам для гостей предусмотрена программа — живая музыка, караоке, дискотека.
В ресторане свой колорит – столы с белоснежными скатертями, граненые стаканы, советские магазинные весы для антуража, средне-высокие цены и национальная кухня. Например, сосиска в тесте стоит 180 рублей, а за 350 можно попробовать салат по-вайнахски, доплатив еще 100 рублей – плов с бараниной и сухофруктами или жижиган чорпа. Это баранина с овощами.
На первом кавказском поезде-круизе – аншлаг. Все места заняты, а покупали их чуть ли не с боем.
"В первый раз едем, как только стало известно, что майские праздники продлеваются, стали искать, смотрели Геленджик, Анапу, но ценник конский, а купаться в море еще нельзя, — рассказывает туристка, которая отправилась в железнодорожный круиз с семьей, в том числе двумя детьми трех и девяти лет. — Брат посоветовал посмотреть такой маршрут, мы сразу загорелись, но мест не было. Нас поставили в очередь, я каждые три часа звонила в агентство, напоминала о себе. Все выходные мы волновались, а в понедельник утром нашлись места".
Цена круиза на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 рублей в плацкарте, СВ и люксе соответственно, сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). В стоимость входят завтраки в поезде, экскурсии и питание в городах.
Многие туристы едут в такие круизы не в первый раз, их привлекает именно железнодорожная романтика: стук колес, меняющийся пейзаж за окном, чай в стаканах с подстаканниками. Во времена СССР туристические поезда были довольно популярны, а программа могла длиться и три недели, сейчас традиции возрождаются. Маршрут "Гостеприимный Кавказ" пока стоит в расписании до конца мая, можно отправиться в путь 8, 15 и 22 числа. Но, скорее всего, его продлят до осени, так как места раскупают очень быстро — например, на 8 мая уже практически все продано.