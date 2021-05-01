https://ria.ru/20210501/poezd-1730834120.html

Первый туристический поезд "Гостеприимный Кавказ" отправился из Москвы

Первый туристический поезд "Гостеприимный Кавказ" отправился из Москвы

Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь". РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T14:55

2021-05-01T14:55

2021-05-01T23:57

кавказ

туризм

куда поехать

города

цены

маршруты

туристы

новости - туризм

абрау-дюрсо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730839276_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a5316627723877169cbcc3aeee3da62f.jpg

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня, 1 мая, с Павелецкого вокзала Москвы впервые отправился круизный поезд, следующий по маршруту "Гостеприимный Кавказ. Великий шелковый путь".В дороге он будет семь дней и шесть ночей и пройдет через Новороссийск, Кисловодск, Ессентуки, Грозный, Махачкалу, Дербент и Волгоград. В каждом из городов запланирована экскурсионная программа, а затем поезд вернется в столицу. Маршрут составлен таким образом, что почти все ночи туристы проводят в пути, а днем осматривают достопримечательности. Практически на каждой длинной остановке путешественников ждут сюрпризы. Например, в первом городе — Новороссийске — будет не только экскурсия по городу, но и посещение села Абрау-Дюрсо и одноименного завода шампанских вин. Естественно, с дегустацией.На следующий день — Кавказские Минеральные воды. В Пятигорске — лермонтовские места и знаменитые парк "Цветник" и "Провал", в Кисловодске — посещение нарзанных источников и поющего фонтана, который может "танцевать" не только водой, светом и цветом, но и огнем.В Чечне, помимо осмотра Аргунского ущелья и экскурсии по Грозному, туристов научат готовить национальные пироги чепалгаш. В Махачкале — предложат ночную экскурсию и поездку к Каспийскому морю. Правда, за отдельную плату.На следующий день можно отправиться к Сулакскому каньону или в Дербент. На выбор. Первый вариант — это уникальные, захватывающие виды и посещение форелевого хозяйства. Ну а второй — древний город с цитаделью Нарын-Кала, морем, колоритным рынком, извилистыми улочками и, конечно, знаменитым производством коньяка."Маршрут составлялся специалистами холдинга РЖД. В него вошли города и места, которые являются жемчужинами юга России. Здесь туристы увидят красивую природу, посетят уникальные достопримечательности, смогут за один круиз побывать на побережьях двух морей, — рассказывает представитель пресс-службы АО "ФПК". — В ходе поездки они посетят Черноморское побережье, увидят красивейший каскад Нихалоевских водопадов и горные пейзажи Чеченской Республики. А также глубочайший в Европе Сулакский каньон Дагестана и древний город Дербент, история которого начинается две тысячи лет назад. Здесь пролегал один из важнейших участков Великого шелкового пути, и Дербент был одним из главных его городов". Завершает экскурсионную программу город-герой Волгоград, где, помимо посещения Мамаева кургана, ансамбля "Героям Сталинградской битвы", гостям предложат прогулку по Волге на теплоходе.Дальше — сутки с небольшим в поезде и Москва. Кстати, состав сам является достопримечательностью. Это поезд "Александр Невский", который ходил и по Транссибирской магистрали по маршруту "Императорская Россия"."Поезд комфортный, есть розетки, в купе или СВ можно регулировать температуру. Но что поразило в первую очередь, так это душевые, — рассказывает туристка Виктория Болотова. — Они расположены прямо в СВ. Правда, из-за этого полки находятся одна над другой, то есть одно место в СВ — верхнее. Но вот лестница очень неудобная".Она предупреждает, что стоит быть готовым к отсутствию интернета. Например, в вагоне-ресторане есть Wi-Fi, но подключиться к нему не удалось. Периодически ловится мобильный интернет, рассчитывать на устойчивую связь не приходится, но часть пути она есть. В составе поезда есть вагон-бар и вагон-ресторан. В первом по вечерам для гостей предусмотрена программа — живая музыка, караоке, дискотека. В ресторане свой колорит – столы с белоснежными скатертями, граненые стаканы, советские магазинные весы для антуража, средне-высокие цены и национальная кухня. Например, сосиска в тесте стоит 180 рублей, а за 350 можно попробовать салат по-вайнахски, доплатив еще 100 рублей – плов с бараниной и сухофруктами или жижиган чорпа. Это баранина с овощами.На первом кавказском поезде-круизе – аншлаг. Все места заняты, а покупали их чуть ли не с боем. Цена круиза на человека — 55 800, 66 950 и 73 900 рублей в плацкарте, СВ и люксе соответственно, сингл обойдется в 99 700 и 114 600 рублей (СВ и люкс). В стоимость входят завтраки в поезде, экскурсии и питание в городах.Многие туристы едут в такие круизы не в первый раз, их привлекает именно железнодорожная романтика: стук колес, меняющийся пейзаж за окном, чай в стаканах с подстаканниками. Во времена СССР туристические поезда были довольно популярны, а программа могла длиться и три недели, сейчас традиции возрождаются. Маршрут "Гостеприимный Кавказ" пока стоит в расписании до конца мая, можно отправиться в путь 8, 15 и 22 числа. Но, скорее всего, его продлят до осени, так как места раскупают очень быстро — например, на 8 мая уже практически все продано.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

кавказ

грозный

пятигорск

новороссийск

ессентуки

дербент

волгоград

кисловодск

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказ, куда поехать, города, цены, маршруты, туристы, новости - туризм, абрау-дюрсо, федеральная пассажирская компания, ржд, грозный, пятигорск, новороссийск, ессентуки, дербент, волгоград, кисловодск, махачкала, отдых