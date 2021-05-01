https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html
Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
Нарколог разъяснил, что делать при отравлении алкоголем
При отравлении алкоголем нужно очистить организм, при необходимости промыть желудок, а также побольше спать и пить много воды, хорошо употреблять бульон или... РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T11:21
2021-05-01T11:21
2021-05-01T11:22
евгений брюн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589075274_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d684253bec341f034a42e4917b30f495.jpg
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. При отравлении алкоголем нужно очистить организм, при необходимости промыть желудок, а также побольше спать и пить много воды, хорошо употреблять бульон или кефир, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн."Нужно очистить организм, если это отравление наступило остро. Если есть необходимость - промыть желудок. На фоне алкоголя могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь! Что касается легких форм передозировки алкоголем, то здесь нужно побольше спать, побольше пить воды, следить за стулом, смотреть, чтобы не было обезвоживания", - рассказал Брюн журналистам.Он отметил, что лучше употреблять кефир, бульон или суп. Аскорбиновая кислота, янтарная кислота, лимонная кислота тоже могут помочь, так как они ускоряют обменные процессы, не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья, пояснил специалист."Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых и уверенных в этом людей",- подчеркнул Брюн.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/samara-1730769532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589075274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_410679ed32b672ef736655884438bcdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений брюн, общество
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости.
При отравлении алкоголем нужно очистить организм, при необходимости промыть желудок, а также побольше спать и пить много воды, хорошо употреблять бульон или кефир, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн
.
"Нужно очистить организм, если это отравление наступило остро. Если есть необходимость - промыть желудок. На фоне алкоголя могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь! Что касается легких форм передозировки алкоголем, то здесь нужно побольше спать, побольше пить воды, следить за стулом, смотреть, чтобы не было обезвоживания", - рассказал Брюн журналистам.
Он отметил, что лучше употреблять кефир, бульон или суп. Аскорбиновая кислота, янтарная кислота, лимонная кислота тоже могут помочь, так как они ускоряют обменные процессы, не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья, пояснил специалист.
"Есть определенные ограничения, если человек страдает язвенной болезнью желудка, то такое лечение непригодно, такой способ только для абсолютно здоровых и уверенных в этом людей",- подчеркнул Брюн.