https://ria.ru/20210501/ogon-1730308313.html

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме

На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме, становятся... РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T00:41

2021-05-01T00:41

2021-05-01T00:41

фонд андрея первозванного

иерусалим

пасха. схождение благодатного огня

схождение благодатного огня

справки

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На протяжении двух тысяч лет христиане, встречающие свой главный праздник – Воскресение Христово (Пасху) в храме Гроба Господня в Иерусалиме, становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова.Храм Гроба Господня – это архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом Распятия Иисуса Христа, ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым расположена Кувуклия ("царская опочивальня") – часовня, находящаяся непосредственно над пещерой, где было погребено тело Иисуса, Кафоликон – кафедральным храм Иерусалимского патриарха, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм Святой равноапостольной Елены, несколько приделов – маленьких храмов со своими собственными престолами. На территории храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений и галерей. Причем различные части Храма принадлежат нескольким христианским вероисповеданиям, но главные святыни – Голгофа, Кувуклия, Кафоликон принадлежат Иерусалимской православной церкви. Раннее свидетельство о схождении огня в Иерусалиме относится к IV веку и принадлежит паломнице Этерии.Обязательным участником церемонии схождения Благодатного огня является патриарх Иерусалимской православной церкви. Традиция была нарушена в 1579 году – при смене турецкого градоначальника Иерусалима армянские священники договорились с новым градоначальником о передачи права получения Благодатного огня вместо Иерусалимского патриарха представителю Армянской церкви. В Великую Субботу 1579 года православного патриарха со священнослужителями не пустили в Храм Гроба Господня, они стояли перед закрытыми дверями. После молитв Благодатный огонь сошел сквозь треснувшую колонну и зажег свечи в руках у Иерусалимского патриарха. С тех пор никто больше не оспаривал и не делал попыток получать Благодатный огонь в обход Иерусалимского православного патриарха. Представители других христианских вероисповеданий обязательно присутствуют в храме в Великую Субботу и получают огонь из его рук.Сошествие Благодатного огня происходит в Великую Субботу обычно между 13 и 15 часами иерусалимского времени. Перед этим происходит процедура проверки Кувуклии на наличие источников огня и опечатывания входа в Кувуклию большой восковой печатью. Свои личные печати на большой восковой ставят осуществлявшие проверку представители мэрии Иерусалима, турецкой стражи, израильской полиции и др. Через некоторое время, как правило, около 13 часов, начинается литания (по-гречески "молитвенная процессия") Благодатного огня – крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона через весь храм с выходом к ротонде и троекратным обходом Кувуклии. Патриарх останавливается перед самым входом в Кувуклию. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, оставляют в одном белом подризнике (длинная одежда до пят). Затем патриарх с 33 незажженными свечами в руке входит в часовню. Преклонив колена, он молится перед гробом Господним о ниспослании Благодатного огня. Ожидание огня после того, как патриарх Иерусалимский зашел в часовню, длится всегда разное время, но последние годы, как правило, не более получаса. Схождению огня предшествуют сполохи в виде молний голубоватого цвета, пронзающие все воздушное пространство храма. Затем на мраморной плите гроба Господня появляются огненные шарики голубого пламени как бы в виде капель дождя или росы. Иногда Благодатный огонь сам возжигает лампады у гроба. Патриарх зажигает от них вату и затем поджигает этим огнем свечи. Выйдя из часовни, он передает огонь духовенству и народу. Весь храм охватывает ликование, огонь передают друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Люди держат в руках пучки из 33 свечей – по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Позднее от Благодатного огня зажигают лампады по всему Иерусалиму. Специальными авиарейсами огонь доставляют на Кипр и в Грецию, откуда он развозится по всему миру.Чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Оно транслируется по телевидению и по интернету.В наши дни, чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, люди собирались ко Гробу Господню еще с Великой Пятницы, многие оставались здесь сразу же после Крестного хода, совершаемого в память событий этого дня. Храм Гроба Господня был заполнен так, что люди в Великую Субботу утром стояли вплотную друг к другу, причем даже в его самых отдаленных местах. Обычно в церемонии схождения Благодатного огня принимали участие 20-30 тысяч человек.В 2020 году в связи с пандемией коронавируса доступ в Старый город Иерусалима был запрещен всем, кроме местных жителей, представителей чрезвычайных служб и журналистов. Впервые торжественная церемония освящения огня проходила при полном отсутствии паломников всего православного мира и верующих христианских общин Иерусалима, за закрытыми дверями храма Гроба Господня (Воскресения) с участием немногочисленных священнослужителей Греческой, Армянской, Коптской и Ассирийской церквей. После церемонии схождения Благодатного огня представители Греческой православной церкви доставили огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его передали дипломатическим делегациям, в том числе из России. Святыня прибыла в аэропорт Бен-Гурион в 50 километрах от Иерусалима и была передана делегации Фонда Андрея Первозванного. Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя на праздничное пасхальное патриаршее богослужение. В 2021 году в церемония Схождения Благодатного огня вновь состоится в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Святыня будет доставлена в российские храмы к началу праздничных богослужений Фондом Андрея Первозванного. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд андрея первозванного, иерусалим, пасха. схождение благодатного огня, схождение благодатного огня, справки