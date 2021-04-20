Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая
10:16 20.04.2021 (обновлено: 10:45 20.04.2021)
© Фото : Фонд Андрея ПервозванногоЛампады с Благодатным огнем на борту самолета, летящего в Москву
© Фото : Фонд Андрея Первозванного
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Фонд Андрея Первозванного, невзирая на пандемию, традиционно доставит в Москву, в храм Христа Спасителя - к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая, сообщили РИА Новости в фонде.
"Все годы, что мы организуем принесение Благодатного огня в Россию (с 2003 года - ред.), Фонд Андрея Первозванного осуществляет свою миссию по благословению предстоятелей Русской православной церкви и Иерусалимской православной церкви, выполняя все предписания государственных органов Российской Федерации и государства Израиль. В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что, у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений", - отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
По его словам, "как и годом ранее, самолет для транспортировки Благодатного огня предоставлен Андреем Рэмовичем Бокаревым". Лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета посольством России в Израиле - и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнем к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет", - заявил Якунин.
По его словам, ФАП, как и в прошлом году, вынужден отказаться и от хранения лампад с Благодатным огнем в своем офисе.
"О местах, где можно получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно", - добавил глава фонда.