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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210420/paskha-1729046301.html
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая
Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Фонд Андрея Первозванного, невзирая на пандемию, РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T10:16
2021-04-20T10:45
россия
иерусалимская православная церковь
русская православная церковь
владимир якунин
религия и мировоззрение
религия
фонд андрея первозванного
иерусалим
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Фонд Андрея Первозванного, невзирая на пандемию, традиционно доставит в Москву, в храм Христа Спасителя - к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая, сообщили РИА Новости в фонде."Все годы, что мы организуем принесение Благодатного огня в Россию (с 2003 года - ред.), Фонд Андрея Первозванного осуществляет свою миссию по благословению предстоятелей Русской православной церкви и Иерусалимской православной церкви, выполняя все предписания государственных органов Российской Федерации и государства Израиль. В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что, у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений", - отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.По его словам, "как и годом ранее, самолет для транспортировки Благодатного огня предоставлен Андреем Рэмовичем Бокаревым". Лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета посольством России в Израиле - и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнем к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя."В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет", - заявил Якунин.По его словам, ФАП, как и в прошлом году, вынужден отказаться и от хранения лампад с Благодатным огнем в своем офисе."О местах, где можно получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно", - добавил глава фонда.
https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html
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россия, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, владимир якунин, религия, фонд андрея первозванного, иерусалим

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая

10:16 20.04.2021 (обновлено: 10:45 20.04.2021)
 
© Фото : Фонд Андрея ПервозванногоЛампады с Благодатным огнем на борту самолета, летящего в Москву
Лампады с Благодатным огнем на борту самолета, летящего в Москву - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© Фото : Фонд Андрея Первозванного
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который ежегодно появляется накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, Фонд Андрея Первозванного, невзирая на пандемию, традиционно доставит в Москву, в храм Христа Спасителя - к Патриаршему Пасхальному ночному богослужению вечером 1 мая, сообщили РИА Новости в фонде.
"Все годы, что мы организуем принесение Благодатного огня в Россию (с 2003 года - ред.), Фонд Андрея Первозванного осуществляет свою миссию по благословению предстоятелей Русской православной церкви и Иерусалимской православной церкви, выполняя все предписания государственных органов Российской Федерации и государства Израиль. В 2021 году, так же, как и годом ранее, мы планируем наши действия в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Мы благодарны властям государства Израиль за то, что, у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений", - отметил председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
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По его словам, "как и годом ранее, самолет для транспортировки Благодатного огня предоставлен Андреем Рэмовичем Бокаревым". Лампады с Благодатным огнем будут доставлены на борт самолета посольством России в Израиле - и делегация Фонда Андрея Первозванного сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно доставить лампады с Благодатным огнем к Патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет", - заявил Якунин.
По его словам, ФАП, как и в прошлом году, вынужден отказаться и от хранения лампад с Благодатным огнем в своем офисе.
"О местах, где можно получить частицу Благодатного огня, будет объявлено дополнительно", - добавил глава фонда.
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