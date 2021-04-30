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Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая
Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:58
2021-04-30T03:58
россия
республика башкортостан
headhunter
москва
свердловская область
удмуртская республика (удмуртия)
московская область (подмосковье)
владимирская область
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом большинство компаний (87%) не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).Среди регионов чаще всего праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. Реже всего его отмечают в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.Чаще других с отменой выходного дня согласны сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%). Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38%), Башкортостане (28%), Удмуртии и Челябинской области (по 26%).Исследование проводилось с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 715 соискателей (2 467 работающих).
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россия
республика башкортостан
москва
свердловская область
удмуртская республика (удмуртия)
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владимирская область
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россия, республика башкортостан, headhunter, москва, свердловская область, удмуртская республика (удмуртия), московская область (подмосковье), владимирская область, республика татарстан (татарстан), санкт-петербург, челябинская область, майские праздники, общество

Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая

03:58 30.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Александровском саду в Москве
Отдыхающие в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
При этом большинство компаний (87%) не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).
Среди регионов чаще всего праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. Реже всего его отмечают в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.
"Аналитики... также узнали, что думают россияне об отмене праздника 1 мая в качестве выходного дня: 63% респондентов не согласны с мнением, что 1 мая не должен быть выходным днем. Поддержали отмену выходного дня 21% респондентов", - говорится в исследовании.
Чаще других с отменой выходного дня согласны сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%). Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38%), Башкортостане (28%), Удмуртии и Челябинской области (по 26%).
Исследование проводилось с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 715 соискателей (2 467 работающих).
Отдых - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
02:10
Эксперт рассказал, что делать, если отпуск выпал на майские праздники
 
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