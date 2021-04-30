https://ria.ru/20210430/vykhodnoy-1730604986.html

Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая

Исследование показало отношение россиян к идее отменить выходной 1 мая

Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T03:58

2021-04-30T03:58

2021-04-30T03:58

россия

республика башкортостан

headhunter

москва

свердловская область

удмуртская республика (удмуртия)

московская область (подмосковье)

владимирская область

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Большинство россиян (63%) против отмены выходного 1 мая, пятая часть (21%) поддерживают отказ от него, показало исследование HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.При этом большинство компаний (87%) не отмечают День весны и труда. Те же, кто отмечает, проводят субботники (5,5%), выезжают на природу (2,1%) либо участвуют в локальном митинге трудящихся (2%).Среди регионов чаще всего праздник отмечают в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области. Реже всего его отмечают в Тюменской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.Чаще других с отменой выходного дня согласны сотрудники гостинично-ресторанного бизнеса (28%), автомобильного бизнеса (26%) и отрасли по добыче сырья (25%). Среди регионов самая большая доля жителей, поддерживающих отмену праздника, находится во Владимирской области (38%), Башкортостане (28%), Удмуртии и Челябинской области (по 26%).Исследование проводилось с 22 по 27 апреля 2021 среди 5 715 соискателей (2 467 работающих).

https://ria.ru/20210430/otpusk-1730598912.html

россия

республика башкортостан

москва

свердловская область

удмуртская республика (удмуртия)

московская область (подмосковье)

владимирская область

республика татарстан (татарстан)

санкт-петербург

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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