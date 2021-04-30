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История введения перехода на летнее / зимнее время

История введения перехода на летнее / зимнее время

В настоящее время во многих странах мира принята система счета времени (поясное время), в которой время считается одинаковым в пределах одного часового пояса и... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:49

2021-04-30T01:49

2021-04-30T01:49

справки

в мире

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В настоящее время во многих странах мира принята система счета времени (поясное время), в которой время считается одинаковым в пределах одного часового пояса и меняется на границе соседних поясов ровно на один час. Летним временем является вводимое в ряде стран летом поясное время, переведенное на один час вперед с целью более рационального использования светлой части суток. Перевод стрелок часов на летнее время целесообразен не везде. Эффект от перевода стрелок часов на летнее время может иметь место в интервале широт от 30 до 55°, так как в тропических широтах (менее 23,5°) продолжительность светового дня мало меняется на протяжении всего года. В полярных широтах (более 66,33°) существует полярный день и полярная ночь. Сроки действия летнего времени в разных странах уменьшаются от севера к югу, составляя 20-30 недель в апреле-мае, летних месяцах и в сентябре-октябре (в северном полушарии) и около 20 недель в ноябре-марте (в южном полушарии). При значительном уменьшении длительности светового дня время переводится на час назад. Режим жизни по обычному поясному времени в обиходе называется зимнее время. Первым систему летнего времени предложил новозеландский энтомолог Джордж Хадсон. В 1895 году ученый представил Веллингтонскому философскому обществу документ, в котором предлагал сдвинуть время на два часа вперед в октябре и на два часа назад в марте. К идее был интерес, но она так и не была реализована. К теме перевода часов летом вернулись в начале XX века, в период массовой электрофикации промышленности и быта. Более рациональное использование светового дня должно было сократить расходы электроэнергии на освещение помещений. В 1905 году британский строитель Уильям Уиллетт предложил переводить часы на 20 минут вперед в каждое из четырех воскресений апреля и переводить их обратно на одинаковую величину в каждое из четырех воскресений сентября, всего восемь переключателей времени в год. Он даже на собственные средства издал брошюру "Пустая трата дневного света". Идея строителя привлекла внимание британского члена парламента Роберта Пирса, который внес законопроект в палату общин в феврале 1908 года, но он так и не стал законом. Против этой идеи выступили многие, особенно фермеры.Только, когда во время Первой мировой войны (1914-1918) вопрос экономии ресурсов остро встал перед Германией, эта страна первой решилась ввести летнее время с 30 апреля 1916 года. Вскоре ее примеру последовало большинство экономически развитых стран. Многие государства сразу же после окончания войны отказались от летнего времени, другие – неоднократно то вводили это время, то отказывались от него, а некоторые страны сохраняли такое смещение времени в течение всего года. Перевод на летнее время вводили при возникновении кризисных ситуаций, например, во время Второй мировой войны, в период нефтяного кризиса 1973-1974 годов. В России впервые этот переход был осуществлен 1 июля (14 июля по новому стилю) 1917 года, когда в соответствии с декретом Временного правительства стрелки всех часов в стране были переведены на один час вперед. Назад их переводили 27 декабря 1917 года (9 января 1918 года по новому стилю) уже согласно декрету Совнаркома от 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года по новому стилю). Практика перехода с летнего на зимнее время в СССР продолжалась до 1924 года. В 1924-1930 годах страна жила по поясному времени. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 16 июня 1930 года на территории государства часы перевели на один час вперед относительно поясного времени, а после их назад не вернули. Страна круглый год стала жить и работать, на один час, опережая естественный суточный цикл. Установленное время приобрело название декретного. Лишь с 1981 года страна вернулась к сезонному времени. Перевод стрелок часов на летнее время был введен с 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. В СССР, а с 1991 года в России введение летнего времени осуществлялось в ночь последней субботы на последнее воскресенье марта, а зимнего – в ночь последней субботы на последнее воскресенье сентября. В 1996 году период действия летнего времени в России был продлен по рекомендации Европейской экономической комиссии ООН, чтобы соблюсти единый временной режим с другими странами. Переход на зимнее время стал осуществляться в последнее воскресенье октября, как во всей Европе. При этом большинство населения России выступало против летнего времени. На основании закона, подписанного президентом России Дмитрием Медведевым 3 июня 2011 года, был отмен переход на летнее/зимнее время. Россияне в ночь на 27 марта 2011 года в последний раз перевели стрелки часов на час вперед и перешли на летнее время, которое стало постоянным на территории Российской Федерации. В стране стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Из-за этого световой день зимой сместился на вечерние часы, что вызвало недовольство многих россиян. 21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе России с 26 октября 2014 года на зимнее время. В большинстве субъектов РФ часы были переведены на час назад, и в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуществляться не стал. Пять регионов России (Удмуртия, Самарская область, Кемеровская область, Камчатский край и Чукотский автономный округ) не перешли на зимнее время. После перехода на такое время из ряда регионов стали поступать жалобы на недостаток солнечного света по вечерамВ 2016 году российские власти утвердили законы, позволившие перевести стрелки часов вперед в нескольких регионах: в Республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях. В 2018 году в Волгоградской области после проведенного референдума был также проведен перевод часов на час вперед, но в 2020 году после опроса жителей в регионе перевели время на час назад. Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от летнего времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке. В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС. Европарламент в феврале 2018 года принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения. В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе. Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение, которое должно было вступить в силу в 2021 году. Точнее членам ЕС предлагалось самим решить, по какому времени им жить. Тем странам, которые предпочитают зимнее время, предлагалось перевести часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, летнее – в последнее воскресенье марта 2021 года. Но пандемия коронавируса внесла свои изменения, и эксперимент был временно отложен. В 2021 году переход на летнее/зимнее время осуществили более 70 стран и территорий. Из бывших советских республик летнее время ввели только Молдавия, Украина и три прибалтийские республики – Латвия, Литва и Эстония. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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