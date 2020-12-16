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Совфед одобрил переход Волгоградской области на московское время
Совфед одобрил переход Волгоградской области на московское время
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:54
2020-12-16T13:54
совет федерации рф
госдума рф
волгоградская область
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).Волгоградская область перешла на местное время (МСК+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
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совет федерации рф, госдума рф, волгоградская область, общество

Совфед одобрил переход Волгоградской области на московское время

13:54 16.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о переводе Волгоградской области в часовой пояс с московским временем.
Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).
Волгоградская область перешла на местное время (МСК+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля.
В ходе опроса более 65% жителей Волгоградской области высказались за, против – около 34%. По его результатам депутаты облдумы 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 федерального закона "Об исчислении времени".
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