https://ria.ru/20210430/vaktsina-1730667256.html

Онищенко предложил судиться после запрета Бразилии на ввоз "Спутника V"

Онищенко предложил судиться после запрета Бразилии на ввоз "Спутника V"

Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Бразилия должна заплатить России "неустойку" за запрет ввоза в страну российской вакцины РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:02

2021-04-30T13:02

2021-04-30T15:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

российский фонд прямых инвестиций

геннадий онищенко

бразилия

в мире

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Бразилия должна заплатить России "неустойку" за запрет ввоза в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а также заявил, что открыл бы по этому поводу судебный процесс."Нас это не должно волновать, губки мы не будем надувать по этому поводу. Пусть вернут нам эту вакцину, мы привьем этой вакциной своих граждан, и заплатят нам неустойку", – отметил Онищенко на пресс-конференции в пятницу. "Вот я бы здесь открыл судебный процесс, и этим очень активно надо заниматься", – добавил парламентарий.Договоренностей о конкретных поставках нет, в связи с чем вопрос о неустойке в правовой плоскости пока стоять не может.Онищенко в беседе с РИА Новости пояснил, что считает, что Бразилия, усомнившись в качестве российской вакцины, дискредитировала ее, именно за это "с ними можно судиться", а также РФ вправе требовать "неустойку" за срыв поставок вакцины.Он добавил, что речь о каких-либо осложнениях после вакцины, как было с вакциной AstraZeneka, не идет. "Им захотелось что-то еще там уточнить", - пояснил собеседник.Также, по его словам, России стоит потребовать "неустойку" и за срыв поставки вакцины. "Мы же ее могли у себя использовать, а теперь что?" - заметил парламентарий. Поэтому, по мнению Онищенко, Россия вправе предъявлять претензии сразу по двум основаниям. "Тут два варианта: нанесение ущерба финансового и второе – дискредитация. Вот по этим направлениям и надо работать", - заключил он.В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.В четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции Сэ-бэ-эн сообщил, что бразильский регулятор Anvisa не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации, полученной из России. После этого в твиттер-аккаунте "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210430/sputnik-v-1730601363.html

https://ria.ru/20210327/vaktsiny-1603115746.html

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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, геннадий онищенко, бразилия, в мире