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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730075054.html
Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"
Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"
Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:32
2021-04-27T06:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".В ходе заседания, которое транслировалось на сайте регулятора, совет директоров Anvisa удаленно проголосовал за то, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт "Спутника V", которого с начала апреля добиваются губернаторы 14 штатов Бразилии.Перед выступлением и голосованием докладчиков технические специалисты агентства рекомендовали отклонить запрос на импорт российской вакцины "до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков".В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины "Спутник V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил суд дать ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", россия, бразилия, в мире

Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"

05:32 27.04.2021 (обновлено: 06:03 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
В ходе заседания, которое транслировалось на сайте регулятора, совет директоров Anvisa удаленно проголосовал за то, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт "Спутника V", которого с начала апреля добиваются губернаторы 14 штатов Бразилии.
Перед выступлением и голосованием докладчиков технические специалисты агентства рекомендовали отклонить запрос на импорт российской вакцины "до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков".
В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины "Спутник V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил суд дать ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".
Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияБразилияВ мире
 
 
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