https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730075054.html

Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"

Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"

Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:32

2021-04-27T05:32

2021-04-27T06:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

бразилия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg

МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".В ходе заседания, которое транслировалось на сайте регулятора, совет директоров Anvisa удаленно проголосовал за то, чтобы отказать в выдаче разрешения на импорт "Спутника V", которого с начала апреля добиваются губернаторы 14 штатов Бразилии.Перед выступлением и голосованием докладчиков технические специалисты агентства рекомендовали отклонить запрос на импорт российской вакцины "до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков".В начале апреля верховный суд Бразилии дал Anvisa срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины "Спутник V", в противном случае разрешение должно было быть выдано автоматически. Регулятор в ответ попросил суд дать ему больше времени на это решение "для сбора данных об эффективности и безопасности препарата".Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее в понедельник признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

россия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, бразилия, в мире