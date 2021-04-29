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Разработчики "Спутника V" подадут иск против бразильского регулятора
Разработчики "Спутника V" подадут иск против бразильского регулятора
Разработчики "Спутника V" будут судиться с бразильским национальным агентством санитарного надзора, говорится в аккаунте российской вакцины в Twitter. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-29T17:10
2021-04-29T17:10
2021-04-30T01:20
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Разработчики "Спутника V" будут судиться с бразильским национальным агентством санитарного надзора, говорится в аккаунте российской вакцины в Twitter.В публикации приводятся слова одного из менеджеров Anvisa, Густаво Мендеса, который заявил, что регулятор "не получал образцов вакцины для тестирования <...>, поэтому сам не проводил тестирований аденовирусов".Бразильское агентство в понедельник отклонило запрос региональных правительств страны на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации".В начале апреля Верховный суд Бразилии дал регулятору срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины, в противном случае разрешение должно было выдаваться автоматически.Национальная техническая комиссия по биобезопасности Министерства науки Бразилии в начале недели признала российскую вакцину безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, бразилия, в мире
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Разработчики "Спутника V
" будут судиться с бразильским национальным агентством санитарного надзора, говорится в аккаунте российской вакцины в Twitter
.
"После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не проводил тестирование вакцины "Спутник V", разработчики подадут официальный иск в Бразилии против Anvisa об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации", — говорится в сообщении.
В публикации приводятся слова одного из менеджеров Anvisa, Густаво Мендеса, который заявил, что регулятор "не получал образцов вакцины для тестирования <...>, поэтому сам не проводил тестирований аденовирусов".
Бразильское агентство в понедельник отклонило запрос региональных правительств страны на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации".
В начале апреля Верховный суд Бразилии дал регулятору срок до конца месяца, чтобы принять решение по импорту вакцины, в противном случае разрешение должно было выдаваться автоматически.
Национальная техническая комиссия по биобезопасности Министерства науки Бразилии в начале недели признала российскую вакцину безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.