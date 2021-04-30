Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в 2021 году в России, и в чем заключается процедура — в материале РИА Новости.
Правила техосмотра автомобилей
Правила техосмотра автомобилей — это документ, регламентирующий проверку технического состояния транспортного средства, задача которой — выявить возможные неисправности. Такая экспертиза обязательна для всех водителей. За уклонение от ее прохождения предусмотрена ответственность.
— Без действующей диагностической карты страховые компании имеют право отказать в продаже полиса, — рассказал РИА Новости юрист Павел Андрейченко.
С марта 2021 года в России действуют новые правила техосмотра автомобилей, которые для большинства водителей станут актуальны только в октябре 2021 года.
Частота прохождения
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Транспорт, который задействован в ответственной работе (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны) должен в первую пятилетку проходить техосмотр ежегодно. Потом проверять его следует раз в полгода.
Процедура прохождения
В 2021 году для прохождения техосмотра водителю необходимо приехать в пункт ТО вне зависимости от региона регистрации автомобиля и регистрации водителя по месту жительства.
Для осмотра кроме самой машины понадобятся гражданский паспорт и один из документов на автомобиль — ПТС, СТС или другой документ, идентифицирующий транспортное средство (ТС).
До начала процедуры оператор обязан проверить совпадение вин-номера автомобиля и номеров кузова, рамы, кабины с теми данными, что указаны в документах. Если номера не совпадают или их вообще нет, оператор оформит отказ и передаст данные о причинах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС). Эта информация станет доступна и страховым компаниям, и сотрудникам полиции. Если все номера совпали, водитель оплачивает услугу, и техосмотр начинается.
— Факт оплаты еще не означает, что оператор обязательно допустит автомобиль к эксплуатации. Если он выявит неисправности, то отобразит их в диагностической карте. При этом деньги за ТО не вернут. Если владелец откажется платить за услугу, в техосмотре ему откажут, но информация об этом будет зафиксирована в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. В случае, когда выявили неисправности и отправили их устранять, за повторный осмотр снова придется платить. Если водитель исправит неполадки в течение 20 календарных дней и приедет к тому же оператору, смотреть будут только на недочеты, указанные в предыдущей диагностической карте. В этом случае водитель может надеяться на скидку. В другом пункте ТО осмотр будут проводить в полном объеме, — пояснил юрист.
Перед стартом ТО обязательно проводится фотофиксация начала процедуры. Также снимки сделают и после завершения техосмотра. На кадрах должен хорошо читаться госномер, а также стоять дата съемки и геолокация. Срок хранения таких фото — не менее 5 лет.
В процессе ТО специалисты проверят, как работают тормоза, исправно ли рулевое управление и световые приборы, стеклоомыватели и стеклоочистители, оценят степень износа шин и состояние колесных дисков.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Исчерпывающий перечень требований к тому, что будут проверять, приведен в приложении №1 к правилам технического осмотра.
Продолжительность технического диагностирования транспортных средств варьируется в зависимости от категории ТС. Например, легковые авто проверяют за 30 минут, мотоциклы — за 10 минут. Время проверки для всех категорий прописано в приложении №2 к Правилам проведения технического осмотра. Продолжительность указана из расчета проведения диагностирования одним экспертом и может быть уменьшена. Например, с учетом характеристик диагностического оборудования или количества постов диагностики и специалистов.
После техосмотра выдается диагностическая карта. Она заверяется подписью эксперта, проводившего проверку состояния ТС.
— Диагностическая карта в 2021 году оформляется в электронном виде, но для удобства водитель может попросить оператора выдать бумажный документ, который в вопросе приоритета будет все же уступать электронной версии. Рекомендуется распечатывать дубликат, чтобы в случае непредвиденных сбоев можно было предъявить документ, не переплачивая за повторный визит, — отметил эксперт.
Стоит отметить, что диагностические карты, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлены на полгода, но не менее чем до 1 октября, согласно постановлению правительства РФ от 27.02.2021 №275.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Таким образом, новые правила до 1 октября коснутся только тех, у кого:
- —срок диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;
- —легковые автомобили, грузовые до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, мототранспорт достигли возраста 4 лет, и возникла предусмотренная законом обязанность пройти первый техосмотр;
- —имеются транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения (проведено переоборудование).
Техосмотр для праворульных машин
По правилам ТО, утвержденным в 2021 году, праворульные автомобили могут не получить диагностическую карту. Причиной на то является особенность головной оптики.
У праворульных автомобилей она работает зеркально: фары освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляют водителей на "встречке".
— Перенастройка фар в соответствие с европейскими нормами стоит примерно 40-50 тысяч рублей. Изменения в конструкции нужно официально зарегистрировать в специализированной лаборатории и забрать необходимые документы в ГИБДД. Только после этого можно пройти техосмотр и получить диагностическую карту, — отметил юрист.
Техосмотр для грузовых автомобилей
Особенность прохождения техосмотра для грузовиков заключается в периодичности процедуры. Автомобили полной массой более 3,5 тонны должны проходить ТО чаще, чем легковушки, — ежегодно в возрасте до 5 лет. После — каждые полгода.
— У операторов должно быть специальное оборудование для диагностики грузовиков. Для проверки легковых и малотоннажных машин используются тормозные стенды с осевой нагрузкой до 3,5 тонны, а вот для испытания грузовых — свыше 18 тонн. То же касается стендов-детекторов подвески и люфта. Чтобы не возникало проблем с грузовиками, их нагрузка должна быть до 30 кН. К слову, для проверки легковых ТС достаточно нагрузки в пределах 11 кН, — пояснил Павел Андрейченко.
Техосмотр для автобусов
Особенностью техосмотра автобусов является присутствие при процедуре сотрудника ГИБДД. Такое условие введено с 1 марта 2021 года.
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Согласно утвержденному порядку владелец автобуса должен подать заявку (по телефону или по электронной почте) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. Процедуру проведут не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления к заявки эксперту.
Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра должен проверить соответствие результатов технического диагностирования требованиям к ТС категории М2 или МЗ, указанным в приложении №1 к Правилам проведения технического осмотра, и соответствие автобуса сведениям в свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС, а также в государственном реестре транспортных средств.
После этого сотрудник ГИБДД внесет в диагностическую карту, сформированную оператором техосмотра в ЕАИС, свое заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности ТС и удостоверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае ТС подлежит повторному техосмотру, проводимому в таком же порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 18 федерального закона о техосмотре.
— Названные правила не применимы при проведении техосмотра автобусов, имеющих особенности конструкции, для нужд органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, — пояснил юрист.
Кто отвечает за ТО?
Согласно указу президента, с 1 марта 2021 года ГИБДД приняло на себя полномочия по контролю и надзору за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства
Сотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства
Теперь сотрудники Госавтоинспекции могут аннулировать диагностическую карту. Это допустимо в следующих случаях:
- —если техосмотр автомобиля не проводили вообще, а диагностическую карту выдали;
- —если при ТО выявили несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности, но при этом у автомобиля есть действующая диагностическая карта (например, выданная ранее).
При этом решение рядового сотрудника ГИБДД должно быть заверено его руководителем.
Новые правила техосмотра
Как было раньше?
В последние годы прохождение техосмотра чаще всего носило формальный характер: автомобилисты нередко получали диагностические карты, даже не загоняя машину в пункт техосмотра для оценки ее технического состояния. Диагностические карты оформляли вместе с полисом ОСАГО или же заказывали через интернет.
— Эта схема была удобной, но опасной. Неисправная машина может нанести вред как водителю, так и окружающим, — отметил юрист.
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Как проводился техосмотр раньше:
- —для процедуры предъявлялся гражданский паспорт, ПТС или СТС;
- —при отказе владельца машины от оплаты техосмотра оператор никуда не вносил данные;
- —конкретное место для проведения ТО не было прописано в законе;
- —не было упоминания о передвижных диагностических линиях;
- —на повторный техосмотр отводилось 20 дней, и потом проверяли только показатели, которые не соответствовали обязательным требованиям безопасности;
- —диагностическая карта могла быть заверена подписью технического эксперта, проводившего проверку состояния машины;
- —диагностическая карта составлялась в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа (один письменный экземпляр выдавали владельцу ТС, другой хранился у оператора);
- —бумажный экземпляр хранился у оператора не менее 3 лет, а электронный направлялся в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранился в ней не менее 5 лет;
- —распечатанная диагностическая карта была документом строгой отчетности;
- —в законе не был прописан порядок аннулирования диагностической карты.
Что изменилось?
Согласно правилам, утвержденным постановлением правительство РФ и вступившим в силу с 1 марта 2021 года, в процедуру техосмотра добавились следующие новшества:
- —кроме ПТС или СТС можно предъявить любой другой документ, идентифицирующий ТС;
- —при отказе от оплаты данные о машине и ее владельце всегда вносятся в информационную систему;
- —ТО проводится только в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, сведения о которых внесены в реестр операторов технического осмотра;
- —срок в 20 дней на повторный техосмотр сохранился, но если приехать для процедуры к другому оператору, проводить его придется в полном объеме;
- —диагностическая карта подписывается только усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование;
- —бумажный экземпляр диагностической карты с рукописными подписями не нужен и выдается только по желанию владельца авто, документ оформляется только в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра;
- —хранить бумажный экземпляр диагностической карты не обязательно, теперь она существует в электронном формате, и сведения, содержащиеся в ЕАИС, имеют приоритет перед бумажной версией;
- —законом установлен порядок аннулирования диагностической карты.
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Ответственность за нарушения
В России уже принят закон, который предполагает для физлиц штраф в 2000 рублей, если не была оформлена диагностическая карта.
— Но в связи с обострившейся эпидемиологической и экономической ситуацией было принято решение о переносе введения новых повышенных штрафов для автомобилистов на два года. Поправки в КоАП РФ вступят в силу в марте 2022 года, — отметил юрист.
А вот штрафы для лиц, которые занимаются проведение техосмотра, начали действовать уже с марта 2021 года. За оформление диагностической карты на авто без проведения техосмотра или если на самом деле у машины были неисправности, препятствующие эксплуатации, на работников ТО может быть наложен штраф в 5—10 тысяч рублей, на должностных лиц — 30-50 тысяч, на юридических лиц — 200-300 тысяч. Такие же санкции предусмотрены, если фактически техосмотра не было, а в ЕАИС передали данные о том, что он состоялся. За повторное нарушение могут отобрать аккредитацию и выписать штраф до 500 тысяч рублей.
Увеличится ли стоимость ТО?
В связи с введение новых правил для ТО Федеральная антимонопольная служба готовит новую методику по расчету тарифов для процедуры. Нынешнюю требуют пересмотреть сами операторы, чтобы работать по экономически обоснованным ценам.
— Документа пока не представлено, хотя проект был проанонсирован ФАС еще в 2020 году. Предположительно, стоимость будет зависеть от следующих факторов: региона, в котором будет оформляться диагностическая карта; возраста автомобиля, его марки и технических характеристик; категории ТС, для которого проводится техосмотр, — отметил юрист.