https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году

Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году

Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T19:20

2021-04-30T19:20

2021-04-30T19:20

россия

осаго

авто

техосмотр

общество

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в 2021 году в России, и в чем заключается процедура — в материале РИА Новости.Правила техосмотра автомобилейПравила техосмотра автомобилей — это документ, регламентирующий проверку технического состояния транспортного средства, задача которой — выявить возможные неисправности. Такая экспертиза обязательна для всех водителей. За уклонение от ее прохождения предусмотрена ответственность.С марта 2021 года в России действуют новые правила техосмотра автомобилей, которые для большинства водителей станут актуальны только в октябре 2021 года.Частота прохожденияСогласно правилам, для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны, а также мотоциклов техосмотр (ТО) в первые 4 года не обязателен. Те же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в 2 года. После 10 лет — ежегодно.Транспорт, который задействован в ответственной работе (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны) должен в первую пятилетку проходить техосмотр ежегодно. Потом проверять его следует раз в полгода.Процедура прохожденияВ 2021 году для прохождения техосмотра водителю необходимо приехать в пункт ТО вне зависимости от региона регистрации автомобиля и регистрации водителя по месту жительства.Для осмотра кроме самой машины понадобятся гражданский паспорт и один из документов на автомобиль — ПТС, СТС или другой документ, идентифицирующий транспортное средство (ТС).До начала процедуры оператор обязан проверить совпадение вин-номера автомобиля и номеров кузова, рамы, кабины с теми данными, что указаны в документах. Если номера не совпадают или их вообще нет, оператор оформит отказ и передаст данные о причинах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС). Эта информация станет доступна и страховым компаниям, и сотрудникам полиции. Если все номера совпали, водитель оплачивает услугу, и техосмотр начинается.Перед стартом ТО обязательно проводится фотофиксация начала процедуры. Также снимки сделают и после завершения техосмотра. На кадрах должен хорошо читаться госномер, а также стоять дата съемки и геолокация. Срок хранения таких фото — не менее 5 лет.В процессе ТО специалисты проверят, как работают тормоза, исправно ли рулевое управление и световые приборы, стеклоомыватели и стеклоочистители, оценят степень износа шин и состояние колесных дисков.Исчерпывающий перечень требований к тому, что будут проверять, приведен в приложении №1 к правилам технического осмотра.Продолжительность технического диагностирования транспортных средств варьируется в зависимости от категории ТС. Например, легковые авто проверяют за 30 минут, мотоциклы — за 10 минут. Время проверки для всех категорий прописано в приложении №2 к Правилам проведения технического осмотра. Продолжительность указана из расчета проведения диагностирования одним экспертом и может быть уменьшена. Например, с учетом характеристик диагностического оборудования или количества постов диагностики и специалистов.После техосмотра выдается диагностическая карта. Она заверяется подписью эксперта, проводившего проверку состояния ТС.Стоит отметить, что диагностические карты, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлены на полгода, но не менее чем до 1 октября, согласно постановлению правительства РФ от 27.02.2021 №275.Таким образом, новые правила до 1 октября коснутся только тех, у кого:Техосмотр для праворульных машинПо правилам ТО, утвержденным в 2021 году, праворульные автомобили могут не получить диагностическую карту. Причиной на то является особенность головной оптики.У праворульных автомобилей она работает зеркально: фары освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляют водителей на "встречке". Техосмотр для грузовых автомобилейОсобенность прохождения техосмотра для грузовиков заключается в периодичности процедуры. Автомобили полной массой более 3,5 тонны должны проходить ТО чаще, чем легковушки, — ежегодно в возрасте до 5 лет. После — каждые полгода.Техосмотр для автобусовОсобенностью техосмотра автобусов является присутствие при процедуре сотрудника ГИБДД. Такое условие введено с 1 марта 2021 года.Согласно утвержденному порядку владелец автобуса должен подать заявку (по телефону или по электронной почте) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. Процедуру проведут не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления к заявки эксперту.Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра должен проверить соответствие результатов технического диагностирования требованиям к ТС категории М2 или МЗ, указанным в приложении №1 к Правилам проведения технического осмотра, и соответствие автобуса сведениям в свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС, а также в государственном реестре транспортных средств.После этого сотрудник ГИБДД внесет в диагностическую карту, сформированную оператором техосмотра в ЕАИС, свое заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности ТС и удостоверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае ТС подлежит повторному техосмотру, проводимому в таком же порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 18 федерального закона о техосмотре.Кто отвечает за ТО?Согласно указу президента, с 1 марта 2021 года ГИБДД приняло на себя полномочия по контролю и надзору за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.Теперь сотрудники Госавтоинспекции могут аннулировать диагностическую карту. Это допустимо в следующих случаях:При этом решение рядового сотрудника ГИБДД должно быть заверено его руководителем.Новые правила техосмотраКак было раньше?В последние годы прохождение техосмотра чаще всего носило формальный характер: автомобилисты нередко получали диагностические карты, даже не загоняя машину в пункт техосмотра для оценки ее технического состояния. Диагностические карты оформляли вместе с полисом ОСАГО или же заказывали через интернет.— Эта схема была удобной, но опасной. Неисправная машина может нанести вред как водителю, так и окружающим, — отметил юрист. Как проводился техосмотр раньше:Что изменилось?Согласно правилам, утвержденным постановлением правительство РФ и вступившим в силу с 1 марта 2021 года, в процедуру техосмотра добавились следующие новшества:Ответственность за нарушенияВ России уже принят закон, который предполагает для физлиц штраф в 2000 рублей, если не была оформлена диагностическая карта.— Но в связи с обострившейся эпидемиологической и экономической ситуацией было принято решение о переносе введения новых повышенных штрафов для автомобилистов на два года. Поправки в КоАП РФ вступят в силу в марте 2022 года, — отметил юрист.А вот штрафы для лиц, которые занимаются проведение техосмотра, начали действовать уже с марта 2021 года. За оформление диагностической карты на авто без проведения техосмотра или если на самом деле у машины были неисправности, препятствующие эксплуатации, на работников ТО может быть наложен штраф в 5—10 тысяч рублей, на должностных лиц — 30-50 тысяч, на юридических лиц — 200-300 тысяч. Такие же санкции предусмотрены, если фактически техосмотра не было, а в ЕАИС передали данные о том, что он состоялся. За повторное нарушение могут отобрать аккредитацию и выписать штраф до 500 тысяч рублей.Увеличится ли стоимость ТО?В связи с введение новых правил для ТО Федеральная антимонопольная служба готовит новую методику по расчету тарифов для процедуры. Нынешнюю требуют пересмотреть сами операторы, чтобы работать по экономически обоснованным ценам.

https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/tekhosmotr-1599298311.html

https://ria.ru/20210225/tekhosmotr-1598899427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, техосмотр, общество