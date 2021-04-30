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Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году
Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году
Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T19:20
2021-04-30T19:20
россия
осаго
авто
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общество
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в 2021 году в России, и в чем заключается процедура — в материале РИА Новости.Правила техосмотра автомобилейПравила техосмотра автомобилей — это документ, регламентирующий проверку технического состояния транспортного средства, задача которой — выявить возможные неисправности. Такая экспертиза обязательна для всех водителей. За уклонение от ее прохождения предусмотрена ответственность.С марта 2021 года в России действуют новые правила техосмотра автомобилей, которые для большинства водителей станут актуальны только в октябре 2021 года.Частота прохожденияСогласно правилам, для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны, а также мотоциклов техосмотр (ТО) в первые 4 года не обязателен. Те же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в 2 года. После 10 лет — ежегодно.Транспорт, который задействован в ответственной работе (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны) должен в первую пятилетку проходить техосмотр ежегодно. Потом проверять его следует раз в полгода.Процедура прохожденияВ 2021 году для прохождения техосмотра водителю необходимо приехать в пункт ТО вне зависимости от региона регистрации автомобиля и регистрации водителя по месту жительства.Для осмотра кроме самой машины понадобятся гражданский паспорт и один из документов на автомобиль — ПТС, СТС или другой документ, идентифицирующий транспортное средство (ТС).До начала процедуры оператор обязан проверить совпадение вин-номера автомобиля и номеров кузова, рамы, кабины с теми данными, что указаны в документах. Если номера не совпадают или их вообще нет, оператор оформит отказ и передаст данные о причинах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС). Эта информация станет доступна и страховым компаниям, и сотрудникам полиции. Если все номера совпали, водитель оплачивает услугу, и техосмотр начинается.Перед стартом ТО обязательно проводится фотофиксация начала процедуры. Также снимки сделают и после завершения техосмотра. На кадрах должен хорошо читаться госномер, а также стоять дата съемки и геолокация. Срок хранения таких фото — не менее 5 лет.В процессе ТО специалисты проверят, как работают тормоза, исправно ли рулевое управление и световые приборы, стеклоомыватели и стеклоочистители, оценят степень износа шин и состояние колесных дисков.Исчерпывающий перечень требований к тому, что будут проверять, приведен в приложении №1 к правилам технического осмотра.Продолжительность технического диагностирования транспортных средств варьируется в зависимости от категории ТС. Например, легковые авто проверяют за 30 минут, мотоциклы — за 10 минут. Время проверки для всех категорий прописано в приложении №2 к Правилам проведения технического осмотра. Продолжительность указана из расчета проведения диагностирования одним экспертом и может быть уменьшена. Например, с учетом характеристик диагностического оборудования или количества постов диагностики и специалистов.После техосмотра выдается диагностическая карта. Она заверяется подписью эксперта, проводившего проверку состояния ТС.Стоит отметить, что диагностические карты, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлены на полгода, но не менее чем до 1 октября, согласно постановлению правительства РФ от 27.02.2021 №275.Таким образом, новые правила до 1 октября коснутся только тех, у кого:Техосмотр для праворульных машинПо правилам ТО, утвержденным в 2021 году, праворульные автомобили могут не получить диагностическую карту. Причиной на то является особенность головной оптики.У праворульных автомобилей она работает зеркально: фары освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляют водителей на "встречке". Техосмотр для грузовых автомобилейОсобенность прохождения техосмотра для грузовиков заключается в периодичности процедуры. Автомобили полной массой более 3,5 тонны должны проходить ТО чаще, чем легковушки, — ежегодно в возрасте до 5 лет. После — каждые полгода.Техосмотр для автобусовОсобенностью техосмотра автобусов является присутствие при процедуре сотрудника ГИБДД. Такое условие введено с 1 марта 2021 года.Согласно утвержденному порядку владелец автобуса должен подать заявку (по телефону или по электронной почте) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. Процедуру проведут не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления к заявки эксперту.Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра должен проверить соответствие результатов технического диагностирования требованиям к ТС категории М2 или МЗ, указанным в приложении №1 к Правилам проведения технического осмотра, и соответствие автобуса сведениям в свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС, а также в государственном реестре транспортных средств.После этого сотрудник ГИБДД внесет в диагностическую карту, сформированную оператором техосмотра в ЕАИС, свое заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности ТС и удостоверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае ТС подлежит повторному техосмотру, проводимому в таком же порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 18 федерального закона о техосмотре.Кто отвечает за ТО?Согласно указу президента, с 1 марта 2021 года ГИБДД приняло на себя полномочия по контролю и надзору за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.Теперь сотрудники Госавтоинспекции могут аннулировать диагностическую карту. Это допустимо в следующих случаях:При этом решение рядового сотрудника ГИБДД должно быть заверено его руководителем.Новые правила техосмотраКак было раньше?В последние годы прохождение техосмотра чаще всего носило формальный характер: автомобилисты нередко получали диагностические карты, даже не загоняя машину в пункт техосмотра для оценки ее технического состояния. Диагностические карты оформляли вместе с полисом ОСАГО или же заказывали через интернет.— Эта схема была удобной, но опасной. Неисправная машина может нанести вред как водителю, так и окружающим, — отметил юрист. Как проводился техосмотр раньше:Что изменилось?Согласно правилам, утвержденным постановлением правительство РФ и вступившим в силу с 1 марта 2021 года, в процедуру техосмотра добавились следующие новшества:Ответственность за нарушенияВ России уже принят закон, который предполагает для физлиц штраф в 2000 рублей, если не была оформлена диагностическая карта.— Но в связи с обострившейся эпидемиологической и экономической ситуацией было принято решение о переносе введения новых повышенных штрафов для автомобилистов на два года. Поправки в КоАП РФ вступят в силу в марте 2022 года, — отметил юрист.А вот штрафы для лиц, которые занимаются проведение техосмотра, начали действовать уже с марта 2021 года. За оформление диагностической карты на авто без проведения техосмотра или если на самом деле у машины были неисправности, препятствующие эксплуатации, на работников ТО может быть наложен штраф в 5—10 тысяч рублей, на должностных лиц — 30-50 тысяч, на юридических лиц — 200-300 тысяч. Такие же санкции предусмотрены, если фактически техосмотра не было, а в ЕАИС передали данные о том, что он состоялся. За повторное нарушение могут отобрать аккредитацию и выписать штраф до 500 тысяч рублей.Увеличится ли стоимость ТО?В связи с введение новых правил для ТО Федеральная антимонопольная служба готовит новую методику по расчету тарифов для процедуры. Нынешнюю требуют пересмотреть сами операторы, чтобы работать по экономически обоснованным ценам.
https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html
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россия, осаго, авто, техосмотр, общество

Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2021 году

19:20 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в 2021 году в России, и в чем заключается процедура — в материале РИА Новости.

Правила техосмотра автомобилей

Правила техосмотра автомобилей — это документ, регламентирующий проверку технического состояния транспортного средства, задача которой — выявить возможные неисправности. Такая экспертиза обязательна для всех водителей. За уклонение от ее прохождения предусмотрена ответственность.
— Без действующей диагностической карты страховые компании имеют право отказать в продаже полиса, — рассказал РИА Новости юрист Павел Андрейченко.
С марта 2021 года в России действуют новые правила техосмотра автомобилей, которые для большинства водителей станут актуальны только в октябре 2021 года.

Частота прохождения

Согласно правилам, для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны, а также мотоциклов техосмотр (ТО) в первые 4 года не обязателен. Те же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в 2 года. После 10 лет — ежегодно.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Транспорт, который задействован в ответственной работе (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны) должен в первую пятилетку проходить техосмотр ежегодно. Потом проверять его следует раз в полгода.

Процедура прохождения

В 2021 году для прохождения техосмотра водителю необходимо приехать в пункт ТО вне зависимости от региона регистрации автомобиля и регистрации водителя по месту жительства.
Для осмотра кроме самой машины понадобятся гражданский паспорт и один из документов на автомобиль — ПТС, СТС или другой документ, идентифицирующий транспортное средство (ТС).
До начала процедуры оператор обязан проверить совпадение вин-номера автомобиля и номеров кузова, рамы, кабины с теми данными, что указаны в документах. Если номера не совпадают или их вообще нет, оператор оформит отказ и передаст данные о причинах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС). Эта информация станет доступна и страховым компаниям, и сотрудникам полиции. Если все номера совпали, водитель оплачивает услугу, и техосмотр начинается.
— Факт оплаты еще не означает, что оператор обязательно допустит автомобиль к эксплуатации. Если он выявит неисправности, то отобразит их в диагностической карте. При этом деньги за ТО не вернут. Если владелец откажется платить за услугу, в техосмотре ему откажут, но информация об этом будет зафиксирована в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. В случае, когда выявили неисправности и отправили их устранять, за повторный осмотр снова придется платить. Если водитель исправит неполадки в течение 20 календарных дней и приедет к тому же оператору, смотреть будут только на недочеты, указанные в предыдущей диагностической карте. В этом случае водитель может надеяться на скидку. В другом пункте ТО осмотр будут проводить в полном объеме, — пояснил юрист.
Перед стартом ТО обязательно проводится фотофиксация начала процедуры. Также снимки сделают и после завершения техосмотра. На кадрах должен хорошо читаться госномер, а также стоять дата съемки и геолокация. Срок хранения таких фото — не менее 5 лет.
В процессе ТО специалисты проверят, как работают тормоза, исправно ли рулевое управление и световые приборы, стеклоомыватели и стеклоочистители, оценят степень износа шин и состояние колесных дисков.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Исчерпывающий перечень требований к тому, что будут проверять, приведен в приложении №1 к правилам технического осмотра.
Продолжительность технического диагностирования транспортных средств варьируется в зависимости от категории ТС. Например, легковые авто проверяют за 30 минут, мотоциклы — за 10 минут. Время проверки для всех категорий прописано в приложении №2 к Правилам проведения технического осмотра. Продолжительность указана из расчета проведения диагностирования одним экспертом и может быть уменьшена. Например, с учетом характеристик диагностического оборудования или количества постов диагностики и специалистов.
После техосмотра выдается диагностическая карта. Она заверяется подписью эксперта, проводившего проверку состояния ТС.
— Диагностическая карта в 2021 году оформляется в электронном виде, но для удобства водитель может попросить оператора выдать бумажный документ, который в вопросе приоритета будет все же уступать электронной версии. Рекомендуется распечатывать дубликат, чтобы в случае непредвиденных сбоев можно было предъявить документ, не переплачивая за повторный визит, — отметил эксперт.
Стоит отметить, что диагностические карты, срок действия которых заканчивается в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, автоматически продлены на полгода, но не менее чем до 1 октября, согласно постановлению правительства РФ от 27.02.2021 №275.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Таким образом, новые правила до 1 октября коснутся только тех, у кого:
  • срок диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года;
  • легковые автомобили, грузовые до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, мототранспорт достигли возраста 4 лет, и возникла предусмотренная законом обязанность пройти первый техосмотр;
  • имеются транспортные средства, в конструкцию которых внесены изменения (проведено переоборудование).

Техосмотр для праворульных машин

По правилам ТО, утвержденным в 2021 году, праворульные автомобили могут не получить диагностическую карту. Причиной на то является особенность головной оптики.
У праворульных автомобилей она работает зеркально: фары освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляют водителей на "встречке".
— Перенастройка фар в соответствие с европейскими нормами стоит примерно 40-50 тысяч рублей. Изменения в конструкции нужно официально зарегистрировать в специализированной лаборатории и забрать необходимые документы в ГИБДД. Только после этого можно пройти техосмотр и получить диагностическую карту, — отметил юрист.

Техосмотр для грузовых автомобилей

Особенность прохождения техосмотра для грузовиков заключается в периодичности процедуры. Автомобили полной массой более 3,5 тонны должны проходить ТО чаще, чем легковушки, — ежегодно в возрасте до 5 лет. После — каждые полгода.
— У операторов должно быть специальное оборудование для диагностики грузовиков. Для проверки легковых и малотоннажных машин используются тормозные стенды с осевой нагрузкой до 3,5 тонны, а вот для испытания грузовых — свыше 18 тонн. То же касается стендов-детекторов подвески и люфта. Чтобы не возникало проблем с грузовиками, их нагрузка должна быть до 30 кН. К слову, для проверки легковых ТС достаточно нагрузки в пределах 11 кН, — пояснил Павел Андрейченко.

Техосмотр для автобусов

Особенностью техосмотра автобусов является присутствие при процедуре сотрудника ГИБДД. Такое условие введено с 1 марта 2021 года.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 20:12
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Согласно утвержденному порядку владелец автобуса должен подать заявку (по телефону или по электронной почте) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. Процедуру проведут не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления к заявки эксперту.
Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра должен проверить соответствие результатов технического диагностирования требованиям к ТС категории М2 или МЗ, указанным в приложении №1 к Правилам проведения технического осмотра, и соответствие автобуса сведениям в свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС, а также в государственном реестре транспортных средств.
После этого сотрудник ГИБДД внесет в диагностическую карту, сформированную оператором техосмотра в ЕАИС, свое заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности ТС и удостоверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае ТС подлежит повторному техосмотру, проводимому в таком же порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 18 федерального закона о техосмотре.
— Названные правила не применимы при проведении техосмотра автобусов, имеющих особенности конструкции, для нужд органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, — пояснил юрист.

Кто отвечает за ТО?

Согласно указу президента, с 1 марта 2021 года ГИБДД приняло на себя полномочия по контролю и надзору за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства
Сотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сотрудник сервисного центра осуществляет технический осмотр транспортного средства
Теперь сотрудники Госавтоинспекции могут аннулировать диагностическую карту. Это допустимо в следующих случаях:
  • если техосмотр автомобиля не проводили вообще, а диагностическую карту выдали;
  • если при ТО выявили несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности, но при этом у автомобиля есть действующая диагностическая карта (например, выданная ранее).
При этом решение рядового сотрудника ГИБДД должно быть заверено его руководителем.

Новые правила техосмотра

Как было раньше?

В последние годы прохождение техосмотра чаще всего носило формальный характер: автомобилисты нередко получали диагностические карты, даже не загоняя машину в пункт техосмотра для оценки ее технического состояния. Диагностические карты оформляли вместе с полисом ОСАГО или же заказывали через интернет.
— Эта схема была удобной, но опасной. Неисправная машина может нанести вред как водителю, так и окружающим, — отметил юрист.
Фестиваль Жигулей Жи-Фест - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Пока без видео. Действующий порядок техосмотра сохранится до осени
Как проводился техосмотр раньше:
  • для процедуры предъявлялся гражданский паспорт, ПТС или СТС;
  • при отказе владельца машины от оплаты техосмотра оператор никуда не вносил данные;
  • конкретное место для проведения ТО не было прописано в законе;
  • не было упоминания о передвижных диагностических линиях;
  • на повторный техосмотр отводилось 20 дней, и потом проверяли только показатели, которые не соответствовали обязательным требованиям безопасности;
  • диагностическая карта могла быть заверена подписью технического эксперта, проводившего проверку состояния машины;
  • диагностическая карта составлялась в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа (один письменный экземпляр выдавали владельцу ТС, другой хранился у оператора);
  • бумажный экземпляр хранился у оператора не менее 3 лет, а электронный направлялся в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранился в ней не менее 5 лет;
  • распечатанная диагностическая карта была документом строгой отчетности;
  • в законе не был прописан порядок аннулирования диагностической карты.

Что изменилось?

Согласно правилам, утвержденным постановлением правительство РФ и вступившим в силу с 1 марта 2021 года, в процедуру техосмотра добавились следующие новшества:
  • кроме ПТС или СТС можно предъявить любой другой документ, идентифицирующий ТС;
  • при отказе от оплаты данные о машине и ее владельце всегда вносятся в информационную систему;
  • ТО проводится только в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, сведения о которых внесены в реестр операторов технического осмотра;
  • срок в 20 дней на повторный техосмотр сохранился, но если приехать для процедуры к другому оператору, проводить его придется в полном объеме;
  • диагностическая карта подписывается только усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование;
  • бумажный экземпляр диагностической карты с рукописными подписями не нужен и выдается только по желанию владельца авто, документ оформляется только в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра;
  • хранить бумажный экземпляр диагностической карты не обязательно, теперь она существует в электронном формате, и сведения, содержащиеся в ЕАИС, имеют приоритет перед бумажной версией;
  • законом установлен порядок аннулирования диагностической карты.
Выдача диагностических карт техосмотра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 12:31
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Ответственность за нарушения

В России уже принят закон, который предполагает для физлиц штраф в 2000 рублей, если не была оформлена диагностическая карта.
— Но в связи с обострившейся эпидемиологической и экономической ситуацией было принято решение о переносе введения новых повышенных штрафов для автомобилистов на два года. Поправки в КоАП РФ вступят в силу в марте 2022 года, — отметил юрист.
А вот штрафы для лиц, которые занимаются проведение техосмотра, начали действовать уже с марта 2021 года. За оформление диагностической карты на авто без проведения техосмотра или если на самом деле у машины были неисправности, препятствующие эксплуатации, на работников ТО может быть наложен штраф в 5—10 тысяч рублей, на должностных лиц — 30-50 тысяч, на юридических лиц — 200-300 тысяч. Такие же санкции предусмотрены, если фактически техосмотра не было, а в ЕАИС передали данные о том, что он состоялся. За повторное нарушение могут отобрать аккредитацию и выписать штраф до 500 тысяч рублей.

Увеличится ли стоимость ТО?

В связи с введение новых правил для ТО Федеральная антимонопольная служба готовит новую методику по расчету тарифов для процедуры. Нынешнюю требуют пересмотреть сами операторы, чтобы работать по экономически обоснованным ценам.
— Документа пока не представлено, хотя проект был проанонсирован ФАС еще в 2020 году. Предположительно, стоимость будет зависеть от следующих факторов: региона, в котором будет оформляться диагностическая карта; возраста автомобиля, его марки и технических характеристик; категории ТС, для которого проводится техосмотр, — отметил юрист.
 
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