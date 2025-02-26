Правила техосмотра автомобилей: новый порядок прохождения в 2025 году

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы Правила техосмотра — это регламент проведения экспертизы автомобилей с целью выявить возможные неисправности. Какие изменения коснулись прохождения проверки в 2025 году в России, и в чем заключается процедура — в материале РИА Новости.

Правила техосмотра автомобилей

Правила техосмотра автомобилей — это документ, регламентирующий проверку технического состояния транспортного средства, задача которой — выявить возможные неисправности.

С конца 2021 года в России действуют новые правила техосмотра автомобилей. Обязательный техосмотр отменен и переведен на добровольную основу.

Частота прохождения

Согласно правилам , для новых легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков массой до 3,5 тонны, а также мотоциклов техосмотр (ТО) в первые 4 года не обязателен. Те же транспортные средства возрастом от 4 до 10 лет должны проходить процедуру раз в 2 года. После 10 лет — ежегодно.

Транспорт, который задействован в ответственной работе (легковые такси, автобусы, грузовики массой более 3,5 тонны) должен в первую пятилетку проходить техосмотр ежегодно. Потом проверять его следует раз в полгода.

Проходить техосмотр в обязательном порядке не нужно легковым автомобилям и мотоциклам, которые принадлежат физическим лицам. При этом транспортные средства должны использоваться только в личных целях.

Процедура прохождения

В 2025 году для прохождения техосмотра водителю необходимо приехать в пункт ТО вне зависимости от региона регистрации автомобиля и регистрации водителя по месту жительства.

Для осмотра кроме самой машины понадобятся гражданский паспорт и один из документов на автомобиль — ПТС, СТС или другой документ, идентифицирующий транспортное средство (ТС).

До начала процедуры оператор обязан проверить совпадение вин-номера автомобиля и номеров кузова, рамы, кабины с теми данными, что указаны в документах. Если номера не совпадают или их вообще нет, оператор оформит отказ и передаст данные о причинах в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС). Эта информация станет доступна и страховым компаниям, и сотрудникам полиции. Если все номера совпали, водитель оплачивает услугу, и техосмотр начинается.

« — Факт оплаты еще не означает, что оператор обязательно допустит автомобиль к эксплуатации. Если он выявит неисправности, то отобразит их в диагностической карте. При этом деньги за ТО не вернут. Если владелец откажется платить за услугу, в техосмотре ему откажут, но информация об этом будет зафиксирована в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра. В случае, когда выявили неисправности и отправили их устранять, за повторный осмотр снова придется платить. Если водитель исправит неполадки в течение 20 календарных дней и приедет к тому же оператору, смотреть будут только на недочеты, указанные в предыдущей диагностической карте. В этом случае водитель может надеяться на скидку. В другом пункте ТО осмотр будут проводить в полном объеме, — пояснил юрист.

Перед стартом ТО обязательно проводится фотофиксация начала процедуры . Также снимки сделают и после завершения техосмотра. На кадрах должен хорошо читаться госномер, а также стоять дата съемки и геолокация. Срок хранения таких фото — не менее 5 лет.

В процессе ТО специалисты проверят, как работают тормоза, исправно ли рулевое управление и световые приборы, стеклоомыватели и стеклоочистители, оценят степень износа шин и состояние колесных дисков.

Продолжительность технического диагностирования транспортных средств варьируется в зависимости от категории ТС. Например, легковые авто проверяют за 30 минут, мотоциклы — за 10 минут. Время проверки для всех категорий прописано в приложении №2 к Правилам проведения технического осмотра. Продолжительность указана из расчета проведения диагностирования одним экспертом и может быть уменьшена. Например, с учетом характеристик диагностического оборудования или количества постов диагностики и специалистов.

« — Диагностическая карта в 2025 году оформляется в электронном виде, но для удобства водитель может попросить оператора выдать бумажный документ, который в вопросе приоритета будет все же уступать электронной версии. Рекомендуется распечатывать дубликат, чтобы в случае непредвиденных сбоев можно было предъявить документ, не переплачивая за повторный визит, — отметил эксперт.

Техосмотр для праворульных машин

По правилам ТО, утвержденным в 2021 году, праворульные автомобили могут не получить диагностическую карту. Причиной на то является особенность головной оптики.

У праворульных автомобилей она работает зеркально: фары освещают обочину при левостороннем движении и без перенастройки ослепляют водителей на "встречке".

« — Перенастройка фар в соответствие с европейскими нормами стоит примерно 40-50 тысяч рублей. Изменения в конструкции нужно официально зарегистрировать в специализированной лаборатории и забрать необходимые документы в ГИБДД. Только после этого можно пройти техосмотр и получить диагностическую карту, — отметил юрист.

Техосмотр для грузовых автомобилей

Особенность прохождения техосмотра для грузовиков заключается в периодичности процедуры. Автомобили полной массой более 3,5 тонны должны проходить ТО чаще, чем легковушки, — ежегодно в возрасте до 5 лет. После — каждые полгода.

« — У операторов должно быть специальное оборудование для диагностики грузовиков. Для проверки легковых и малотоннажных машин используются тормозные стенды с осевой нагрузкой до 3,5 тонны, а вот для испытания грузовых — свыше 18 тонн. То же касается стендов-детекторов подвески и люфта. Чтобы не возникало проблем с грузовиками, их нагрузка должна быть до 30 кН. К слову, для проверки легковых ТС достаточно нагрузки в пределах 11 кН, — пояснил Павел Андрейченко.

Техосмотр для автобусов

Особенностью техосмотра автобусов является присутствие при процедуре сотрудника ГИБДД. Такое условие введено с 1 марта 2021 года.

Согласно утвержденному порядку владелец автобуса должен подать заявку (по телефону или по электронной почте) оператору технического осмотра, аккредитованному по категориям транспортных средств М2 и М3. Процедуру проведут не ранее чем через 5 рабочих дней со дня поступления заявки к эксперту.

ам проведения технического осмотра Сотрудник ГИБДД в ходе техосмотра должен проверить соответствие результатов технического диагностирования требованиям к ТС категории М2 или МЗ, указанным в приложении №1 Правил , и соответствие автобуса сведениям в свидетельстве о регистрации транспортного средства или ПТС, а также в государственном реестре транспортных средств.

После этого сотрудник ГИБДД внесет в диагностическую карту, сформированную оператором техосмотра в ЕАИС, свое заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности ТС и удостоверит его усиленной квалифицированной электронной подписью. В противном случае ТС подлежит повторному техосмотру, проводимому в таком же порядке с учетом особенностей, предусмотренных ст. 18 федерального закона о техосмотре.

« — Названные правила не применимы при проведении техосмотра автобусов, имеющих особенности конструкции, для нужд органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, — пояснил юрист.

Кто отвечает за ТО?

Согласно указу президента, с 1 марта 2021 года ГИБДД приняло на себя полномочия по контролю и надзору за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.

Теперь сотрудники Госавтоинспекции могут аннулировать диагностическую карту. Это допустимо в следующих случаях:

если техосмотр автомобиля не проводили вообще, а диагностическую карту выдали;

если при ТО выявили несоответствие транспортного средства обязательным требованиям безопасности, но при этом у автомобиля есть действующая диагностическая карта (например, выданная ранее).

При этом решение рядового сотрудника ГИБДД должно быть заверено его руководителем.

Новые правила техосмотра

Как было раньше?

Ранее прохождение техосмотра чаще всего носило формальный характер : автомобилисты нередко получали диагностические карты, даже не загоняя машину в пункт техосмотра для оценки ее технического состояния. Диагностические карты оформляли вместе с полисом ОСАГО или же заказывали через интернет.

— Эта схема была удобной, но опасной. Неисправная машина может нанести вред как водителю, так и окружающим, — отметил юрист.

Как проводился техосмотр раньше:

для процедуры предъявлялся гражданский паспорт, ПТС или СТС;

при отказе владельца машины от оплаты техосмотра оператор никуда не вносил данные;

конкретное место для проведения ТО не было прописано в законе;

не было упоминания о передвижных диагностических линиях;

на повторный техосмотр отводилось 20 дней, и потом проверяли только показатели, которые не соответствовали обязательным требованиям безопасности;

диагностическая карта могла быть заверена подписью технического эксперта, проводившего проверку состояния машины;

диагностическая карта составлялась в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа (один письменный экземпляр выдавали владельцу ТС, другой хранился у оператора);

бумажный экземпляр хранился у оператора не менее 3 лет, а электронный направлялся в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранился в ней не менее 5 лет;

распечатанная диагностическая карта была документом строгой отчетности;

в законе не был прописан порядок аннулирования диагностической карты.

Что изменилось в 2021 году?

Согласно правилам, утвержденным постановлением правительство РФ и вступившим в силу с 1 марта 2021 года, в процедуру техосмотра добавились следующие новшества:

кроме ПТС или СТС можно предъявить любой другой документ, идентифицирующий ТС;

при отказе от оплаты данные о машине и ее владельце всегда вносятся в информационную систему;

ТО проводится только в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, сведения о которых внесены в реестр операторов технического осмотра;

срок в 20 дней на повторный техосмотр сохранился, но если приехать для процедуры к другому оператору, проводить его придется в полном объеме;

диагностическая карта подписывается только усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего техническое диагностирование;

бумажный экземпляр диагностической карты с рукописными подписями не нужен и выдается только по желанию владельца авто, документ оформляется только в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра;

хранить бумажный экземпляр диагностической карты не обязательно, теперь она существует в электронном формате, и сведения, содержащиеся в ЕАИС, имеют приоритет перед бумажной версией;

законом установлен порядок аннулирования диагностической карты.

Что изменилось в 2022 году?

30 декабря 2021 года российским автомобилистам был преподнесен новогодний подарок: обязательный техосмотр для владельцев легковых машин и мотоциклов, которые используются в личных целях, был отменен. Это новшество коснулось почти 50 млн владельцев авто. Но необходимость его прохождения осталась в следующих случаях:

при постановке на учет транспортного средства возрастом старше четырех лет;

при смене владельца авто возрастом старше четырех лет;

при изменении конструкции автомобиля или замене основных агрегатов.

В некоторых случаях инспектор ГИБДД может направить водителя на пункт ТО, если увидит нарушение пункта 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). Поэтому специалисты Российского союза автостраховщиков все же советуют добровольно проходить ТО, в этом случае досмотр на обочине не предусмотрен.

Обязательный техосмотр остался для такси, любого транспорта, использующегося в коммерческих целях, и служебных авто.

Во взаимоотношениях водителей и страховщиков ничего не изменилось. Отмена обязательного ТО не отменила обязанность содержать машину в технически исправном состоянии. Если ДТП произошло из-за неисправности автомобиля, не прошедшего ТО, то страховая компания имеет право предъявить водителю регрессные требования.

Ответственность за нарушения

В России принят закон, который предполагает для физлиц штраф в 2000 рублей, если не была оформлена диагностическая карта, но коснется он только тех транспортных средств, которые по-прежнему должны проходить ТО в обязательном порядке.

Штрафы для лиц, которые занимаются проведением техосмотра, начали действовать с марта 2021 года. За оформление диагностической карты на авто без проведения техосмотра или если на самом деле у машины были неисправности, препятствующие эксплуатации, на работников ТО может быть наложен штраф в 5—10 тысяч рублей, на должностных лиц — 30-50 тысяч, на юридических лиц — 200-300 тысяч. Такие же санкции предусмотрены, если фактически техосмотра не было, а в ЕАИС передали данные о том, что он состоялся. За повторное нарушение могут отобрать аккредитацию и выписать штраф до 500 тысяч рублей.

Увеличится ли стоимость ТО?

Максимальная стоимость техосмотра устанавливается исполнительной властью субъекта РФ, то есть зависит от региона, в котором проводится осмотр автомобиля. На сумму также влияет категория транспортного средства (легковые, автобусы, грузовые и т.д.). Окончательную цену устанавливает сервис, в котором проводится ТО по специальной методике, разработанной антимонопольной службой (ФАС). С 1 января 2025 года стоимость техосмотра выросла в среднем на 7,5%.

В Московской области, согласно постановлению правительства региона, предельный размер платы за проведение технического осмотра на 2025 год:

для легковых автомобилей на отметке 1 130 руб.;

для мототранспортных средств — 386 руб.;

для прицепов массой не более 0,75 т — 938 руб.

В Мурманске, согласно опубликованному постановлению, стоимость техосмотра легкового автомобиля категории М1 подорожала до 1 232 тыс. руб.

Изменения в 2025 году

“В 2025 году введена обязательная электронная фиксация данных о прохождении техосмотра. Результаты проверки автоматически заносятся в единую государственную информационную систему, что упрощает контроль и исключает возможность подделки документов. Такая электронная система позволяет как простым автовладельцам в более оперативном порядке проходить ТО, так и компаниям со своими автопарками и внедренными программами цифровизации отслеживать состояние автомобилей и вовремя заняться их техобслуживанием, — отмечает Михаил Комаров, создатель и руководитель проекта ID20 (программы управления автопарком). — В остальном процедура осталась без изменений. С конца 2021 года обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, был отменен и стал добровольным. Однако в 2025 году сохраняются определенные случаи, когда прохождение ТО остается необходимым. Это регистрация транспортных средств старше четырех лет (при смене владельца или первичной регистрации автомобиля, выпущенного более четырех лет назад, требуется предоставить действующую диагностическую карту, подтверждающую прохождение ТО), внесение изменений в конструкцию автомобиля (при модификациях, затрагивающих основные узлы и агрегаты, таких как замена двигателя или изменение кузова, прохождение ТО обязательно, независимо от срока службы транспортного средства) и коммерческое использование: ТС, используемые в коммерческих целях (такси, автобусы, грузовые автомобили свыше 3,5 тонн), обязаны регулярно проходить техосмотр. Частота зависит от возраста и типа транспортного средства. Например, такси младше пяти лет проходят ТО ежегодно, старше пяти лет — каждые шесть месяцев”.