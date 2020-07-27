Автоэксперты оценили ужесточение ответственности за нелегальный техосмотр

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Введение в Введение в РФ уголовной ответственности за нелегальный техосмотр автомобилей - правильная и своевременная мера, но сейчас многое будет зависеть от ее исполнения на практике, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Поправки, согласно которым вводится уголовная ответственность за организацию технического осмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации, вступили в силу 27 июля. Для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.

"Если вводится уголовная ответственность, значит, в этом есть необходимость. Количество техосмотров, которые сегодня проводятся, не заезжая на станции технического осмотра, уже приблизилось к 80%. Здесь все поставлено на поток, необходимо решать проблему", - считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев

Он считает, что число легальных техосмотров после введения уголовной ответственности вырастет. Однако, по его оценке, невозможно будет полностью решить проблему только этой мерой. Автоэксперт также обратил внимание на то, что проблема технического состояния автомобилей на сегодняшний день стоит в РФ не особенно остро, поскольку количество аварий по техническим неисправностям не превышает 1%.

"Гораздо больше аварий на встречке, сбивают пешеходов, управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Это, наверное, более серьезные задачи. Но, тем не менее, и эту задачу (проведение нелегального техосмотра - ред.) нужно решать. Если придуман такой способ, то главное сейчас будет зависеть от его исполнения", - подчеркнул Канаев.

Важность государственного контроля в сфере техосмотра автомобилей отметил и координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. Однако, по его словам, скорого решения проблемы ожидать не стоит.