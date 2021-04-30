В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном
00:34 30.04.2021 (обновлено: 00:55 30.04.2021)
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стрельба на границе Кигризии и Таджикистана возобновилась, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.
Ранее сообщалось, что государства договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.
"В селе Максат горят дома кыргызстанцев. Местные жители эвакуированы в села Маргун, Дархун и Даргас. Кроме этого, в селе Арка подожгли автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги", — говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что стрельба происходит в селах Арка, Достук и Жаштык.
Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.