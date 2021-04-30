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В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном

В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном

Стрельба на границе Кигризии и Таджикистана возобновилась, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T00:34

2021-04-30T00:34

2021-04-30T00:55

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стрельба на границе Кигризии и Таджикистана возобновилась, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.Ранее сообщалось, что государства договорились о прекращении огня на границе и отводе сил на места прежней дислокации.Отмечается, что стрельба происходит в селах Арка, Достук и Жаштык.Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/konflikt-1730588941.html

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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе. 2021-04-30T00:34 true PT0M22S

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, sputnik кыргызстан, баткенская область, москва, таджикистан, киргизия, в мире