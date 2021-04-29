https://ria.ru/20210429/sng-1730476212.html

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе

Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T13:41

2021-04-29T13:41

2021-04-29T17:28

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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Войсковые подразделения Киргизии и Таджикистана начали перестрелку на границе, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.Как сообщили РИА Новости в киргизском Минздраве, в ходе столкновений погиб один гражданин республики, еще 16 человек получили ранения, в том числе огнестрельные, и находятся в больницах.В городскую больницу Исфары поступили три гражданина Таджикистана с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении. Там добавили, что накануне оказали помощь семерым жителям анклава Чоркух, пострадавшим от ударов камней, четверых из них госпитализировали.Конфликт на границе разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью конфликт обострился, началась стрельба.В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что инцидент стал результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между Киргизией и Таджикистаном.

https://ria.ru/20210429/obstrel-1730466279.html

https://ria.ru/20210427/bezopasnost-1730109694.html

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Массированные обстрелы на границе Киргизии с Таджикистаном Массированные обстрелы на границе с Таджикистаном. Кыргызстанцы распространяют в соцсетях кадры, на которых люди укрываются от пуль. 2021-04-29T13:41 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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