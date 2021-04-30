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В Роскачестве объяснили, где можно жарить шашлыки
В Роскачестве объяснили, где можно жарить шашлыки
Обновленные правила противопожарного режима, которые в РФ вступили в силу в 2021 году, запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:41
2021-04-30T10:19
россия
роскачество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обновленные правила противопожарного режима, которые в РФ вступили в силу в 2021 году, запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места, говорится в сообщении Роскачества.С начала 2021 года в России вступили в силу обновленные правила противопожарного режима. Согласно этому документу, если на берегу реки, озера или в лесу отсутствует специально оборудованное место, то шашлыки там жарить нельзя, напоминает организация: штраф за нарушение правил пожарной безопасности - от 2000 до 3000 рублей, а при нарушении правил пожарной безопасности в лесах - от 1500 до 3000 рублей.Выписать такой штраф вправе сотрудники МЧС - они, как правило, патрулируют лесопарковые зоны, либо полиция, которая в большинстве случаев предпринимает действия по сигналу жителей, отмечает Роскачество.Условия для разведения огня в лесу или на берегу водоема следующие: в радиусе 10 метров вокруг места разведения не должно быть сухой травы и валежника, а сама территория - окольцована противопожарной минерализованной полосой. Кроме того, указывают в организации, в полусотне метров от огня не должно быть, например, построек или стогов сена, а сам костер или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках, которые зачастую уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории.Для гриля или мангала необходима ровная и чистая площадка, в идеале — забетонированная; само место разведения огня должно быть минимум в 5 метрах от дома, рядом не должны находиться другие строения или мусор, который может загореться.Роскачество также напоминает, что запрещено жарить шашлыки в парках, во дворах возле жилых домов и гаражах, а также на балконах и крышах жилых домов, на террасах и верандах частных домов и на дачных участках. На землях общего пользования населенных пунктов, если там нет специально оборудованной площадки, шашлыки тоже жарить нельзя.
https://ria.ru/20200703/1573652899.html
https://ria.ru/20200811/1575646710.html
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россия, роскачество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В Роскачестве объяснили, где можно жарить шашлыки

09:41 30.04.2021 (обновлено: 10:19 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обновленные правила противопожарного режима, которые в РФ вступили в силу в 2021 году, запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места, говорится в сообщении Роскачества.
С начала 2021 года в России вступили в силу обновленные правила противопожарного режима. Согласно этому документу, если на берегу реки, озера или в лесу отсутствует специально оборудованное место, то шашлыки там жарить нельзя, напоминает организация: штраф за нарушение правил пожарной безопасности - от 2000 до 3000 рублей, а при нарушении правил пожарной безопасности в лесах - от 1500 до 3000 рублей.
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Вместо шашлыка. Что готовят на мангале жители разных стран
Выписать такой штраф вправе сотрудники МЧС - они, как правило, патрулируют лесопарковые зоны, либо полиция, которая в большинстве случаев предпринимает действия по сигналу жителей, отмечает Роскачество.
Условия для разведения огня в лесу или на берегу водоема следующие: в радиусе 10 метров вокруг места разведения не должно быть сухой травы и валежника, а сама территория - окольцована противопожарной минерализованной полосой. Кроме того, указывают в организации, в полусотне метров от огня не должно быть, например, построек или стогов сена, а сам костер или мангал должны находиться в 30 метрах от лиственных деревьев либо в 100 метрах от хвойных деревьев.
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Жарить шашлык в городе можно только на специально отведенных площадках, которые зачастую уже снабжены необходимым оборудованием: противопожарным мангалом, ящиком для песка, урной для мусора, а также информационными щитами с правилами нахождения на территории.
"Если вы живете в собственном доме или у вас есть дача, жарить шашлыки вы можете, только если на участке есть специально оборудованное место для костра, установки мангала или гриля", - пишет Роскачество. Это - яма не менее 30 см глубиной и не более 1 метра в диаметре, в радиусе двух метров от которой не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы и так далее.
Для гриля или мангала необходима ровная и чистая площадка, в идеале — забетонированная; само место разведения огня должно быть минимум в 5 метрах от дома, рядом не должны находиться другие строения или мусор, который может загореться.
Роскачество также напоминает, что запрещено жарить шашлыки в парках, во дворах возле жилых домов и гаражах, а также на балконах и крышах жилых домов, на террасах и верандах частных домов и на дачных участках. На землях общего пользования населенных пунктов, если там нет специально оборудованной площадки, шашлыки тоже жарить нельзя.
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РоссияРоскачествоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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