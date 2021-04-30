Федеральная палата адвокатов готова помочь Павлову
13:18 30.04.2021 (обновлено: 13:31 30.04.2021)
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Адвокатское сообщество негативно воспринимает ситуацию с задержанием главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова и готова ему помочь, заявил РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрий Пилипенко.
"Задержание адвоката, тем паче если это связано с его профессиональной деятельностью, в нашем сообществе воспринимается негативно и настороженно", - сказал он, отметив, что конкретные обстоятельства этого дела ещё неизвестны.
"В любом, случае, если коллега обратится за помощью в свою палату или комиссию по защите прав адвокатов ФПА, поддержка будет. Адвокатская палата Санкт-Петербурга известна своей принципиальностью. Адвокатская палата Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией, она на контроле у руководителей совета палаты", - добавил Пилипенко.
В Адвокатской палате Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что окажут Павлову максимально возможную помощь. "Дело на особом контроле у руководства палаты. В местах проведения обысков присутствуют полномочные представители палаты. После допроса Ивана в СК будем надеяться, что он будет отпущен и нам удастся согласовать дальнейшие меры по его поддержке", - отметили в палате.
Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.
По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Коллега Павлова Дмитрий Катчев заявил, что обыски связаны с его профессиональной деятельностью – имеют ли они отношение к делу Сафронова, адвокат сказать не берется.