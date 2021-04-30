https://ria.ru/20210430/pomosch-1730672264.html

Федеральная палата адвокатов готова помочь Павлову

Федеральная палата адвокатов готова помочь Павлову

Адвокатское сообщество негативно воспринимает ситуацию с задержанием главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова и готова... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:18

2021-04-30T13:18

2021-04-30T13:31

россия

федеральная палата адвокатов рф

юрий пилипенко

иван павлов

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Адвокатское сообщество негативно воспринимает ситуацию с задержанием главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова и готова ему помочь, заявил РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) Юрий Пилипенко."В любом, случае, если коллега обратится за помощью в свою палату или комиссию по защите прав адвокатов ФПА, поддержка будет. Адвокатская палата Санкт-Петербурга известна своей принципиальностью. Адвокатская палата Санкт-Петербурга внимательно следит за ситуацией, она на контроле у руководителей совета палаты", - добавил Пилипенко.В Адвокатской палате Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что окажут Павлову максимально возможную помощь. "Дело на особом контроле у руководства палаты. В местах проведения обысков присутствуют полномочные представители палаты. После допроса Ивана в СК будем надеяться, что он будет отпущен и нам удастся согласовать дальнейшие меры по его поддержке", - отметили в палате.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Ивана Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Коллега Павлова Дмитрий Катчев заявил, что обыски связаны с его профессиональной деятельностью – имеют ли они отношение к делу Сафронова, адвокат сказать не берется.

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html

https://ria.ru/20210430/obysk-1730649496.html

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россия, федеральная палата адвокатов рф, юрий пилипенко, иван павлов, санкт-петербург, происшествия