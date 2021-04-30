https://ria.ru/20210430/pavlov-1730735693.html

"Команда 29" сообщила об обысках на даче адвоката Павлова под Выборгом

"Команда 29" сообщила об обысках на даче адвоката Павлова под Выборгом

Следователи пришли с обыском на дачу к главе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивану Павлову в Ленинградской области, сообщили РИА... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:59

2021-04-30T16:59

2021-04-30T16:59

иван павлов

выборгский район

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи пришли с обыском на дачу к главе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивану Павлову в Ленинградской области, сообщили РИА Новости к объединении."Силовики пришли с обыском на дачу Павлова в Выборгском районе Ленинградской области", - сказали в объединении.Ранее обыски прошли в московской гостинице, где остановился адвокат, у его жены в Санкт-Петербурге и в офисе.Против Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как сообщил сам адвокат, это связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.Следствие обратилось в суде с ходатайством об избрании Павлову меры пресечения в виде запрета определенных действий.Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.

https://ria.ru/20210430/obysk-1730649496.html

выборгский район

ленинградская область

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Адвокат Сафронова после визита в СК: "Вышел в статусе обвиняемого" Адвокат Павлов заявил, что ему предъявлено обвинение в разглашении данных следствия по делу Сафронова (статья 310 УК не предполагает лишения свободы). 2021-04-30T16:59 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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иван павлов, выборгский район, ленинградская область, происшествия