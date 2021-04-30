https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html

Стали известны подробности задержания адвоката ФБК* Павлова

Стали известны подробности задержания адвоката ФБК* Павлова

Руководителю правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвокату Ивану Павлову вменяется разглашение данных следствия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:56

2021-04-30T09:56

2021-04-30T09:56

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

карина цуркан

фонд борьбы с коррупцией

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководителю правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвокату Ивану Павлову вменяется разглашение данных следствия, сообщил РИА Новости адвокат организации Евгений Смирнов.Ранее в пресс-службе объединения заявили РИА Новости, что в московской гостинице, где остановился Павлов, проходит обыск. Сам Павлов живет в Санкт-Петербурге - в Москву он приехал на заседания по делам "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и бывшего журналиста Ивана Сафронова.Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как ранее сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ.Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".В настоящий момент Павлов также является адвокатом экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.В пятницу задержанный должен был участвовать в рассмотрении ходатайства о продлении Сафронову ареста в Лефортовском суде Москвы.Второй защитник Ивана Сафронова Евгений Смирнов не знает, рассмотрит ли Лефортовский суд Москвы ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста его подзащитному, экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса", без его адвоката Ивана Павлова."Я не знаю, что решит судья", - сказал РИА Новости Евгений Смирнов.Еще один адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев сообщил РИА Новости, что сегодня он будет осуществлять защиту в суде советника главы "Роскосмоса", просить отложить слушание из-за задержания коллеги Ивана Павлова он не будет."Ходатайствовать об отложении слушания я не буду", - сказал Катчев.Позже стало известно, что следствие в пятницу начало обыск у жены Ивана Павлова, "Обыск проходит у жены адвоката Ивана Павлова в Санкт Петербурге", - сказали в пресс-службе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", не уточняя иные детали.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html

https://ria.ru/20210302/svidetel-1599640807.html

https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", карина цуркан, фонд борьбы с коррупцией, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, санкт-петербург, происшествия