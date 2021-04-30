https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html
Стали известны подробности задержания адвоката ФБК* Павлова
Стали известны подробности задержания адвоката ФБК* Павлова
Руководителю правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвокату Ивану Павлову вменяется разглашение данных следствия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:56
2021-04-30T09:56
2021-04-30T09:56
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
карина цуркан
фонд борьбы с коррупцией
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
иван павлов
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730622774_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_0a7b379c06480e044d585a21c879ff54.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Руководителю правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвокату Ивану Павлову вменяется разглашение данных следствия, сообщил РИА Новости адвокат организации Евгений Смирнов.Ранее в пресс-службе объединения заявили РИА Новости, что в московской гостинице, где остановился Павлов, проходит обыск. Сам Павлов живет в Санкт-Петербурге - в Москву он приехал на заседания по делам "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и бывшего журналиста Ивана Сафронова.Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как ранее сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ.Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".В настоящий момент Павлов также является адвокатом экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.В пятницу задержанный должен был участвовать в рассмотрении ходатайства о продлении Сафронову ареста в Лефортовском суде Москвы.Второй защитник Ивана Сафронова Евгений Смирнов не знает, рассмотрит ли Лефортовский суд Москвы ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста его подзащитному, экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса", без его адвоката Ивана Павлова."Я не знаю, что решит судья", - сказал РИА Новости Евгений Смирнов.Еще один адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев сообщил РИА Новости, что сегодня он будет осуществлять защиту в суде советника главы "Роскосмоса", просить отложить слушание из-за задержания коллеги Ивана Павлова он не будет."Ходатайствовать об отложении слушания я не буду", - сказал Катчев.Позже стало известно, что следствие в пятницу начало обыск у жены Ивана Павлова, "Обыск проходит у жены адвоката Ивана Павлова в Санкт Петербурге", - сказали в пресс-службе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", не уточняя иные детали.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html
https://ria.ru/20210302/svidetel-1599640807.html
https://ria.ru/20210302/safronov-1599612487.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730622774_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_e95748cf5fdded636c4e176528720002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", карина цуркан, фонд борьбы с коррупцией, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Руководителю правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" адвокату Ивану Павлову
вменяется разглашение данных следствия, сообщил РИА Новости адвокат организации Евгений Смирнов.
Ранее в пресс-службе объединения заявили РИА Новости, что в московской гостинице, где остановился Павлов, проходит обыск
. Сам Павлов живет в Санкт-Петербурге - в Москву он приехал на заседания по делам "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) и бывшего журналиста Ивана Сафронова.
"Появилась информация, что ему вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования)", - сказал адвокат, при этом не уточнив, о каком деле идет речь.
Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как ранее сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ.
Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".
В настоящий момент Павлов также является адвокатом экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан
.
В пятницу задержанный должен был участвовать в рассмотрении ходатайства о продлении Сафронову ареста в Лефортовском суде Москвы.
Второй защитник Ивана Сафронова Евгений Смирнов не знает, рассмотрит ли Лефортовский суд Москвы ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста его подзащитному, экс-журналисту и советнику главы "Роскосмоса", без его адвоката Ивана Павлова.
"Я не знаю, что решит судья", - сказал РИА Новости Евгений Смирнов.
Еще один адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Катчев сообщил РИА Новости, что сегодня он будет осуществлять защиту в суде советника главы "Роскосмоса
", просить отложить слушание из-за задержания коллеги Ивана Павлова он не будет.
"Ходатайствовать об отложении слушания я не буду", - сказал Катчев.
Позже стало известно, что следствие в пятницу начало обыск у жены Ивана Павлова,
"Обыск проходит у жены адвоката Ивана Павлова в Санкт Петербурге", - сказали в пресс-службе правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", не уточняя иные детали.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Как сообщил коллега Павлова, на месте работают следователи оперативной группы ФСБ
.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.