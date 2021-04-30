https://ria.ru/20210430/pavlov-1730611293.html
В Москве задержали адвоката ФБК* Павлова
В Москве задержали адвоката ФБК* Павлова
В Москве задержали руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", адвоката Ивана Павлова, основания для задержания в настоящий... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:12
2021-04-30T08:12
2021-04-30T08:12
россия
карина цуркан
фонд борьбы с коррупцией
роскосмос
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Москве задержали руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29", адвоката Ивана Павлова, основания для задержания в настоящий момент неизвестны, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".В настоящий момент Павлов также является адвокатом экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729387198.html
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россия, карина цуркан, фонд борьбы с коррупцией, роскосмос, москва, происшествия