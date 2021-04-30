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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210430/ogon-1730718312.html
Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь
Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь
Благодатный огонь, который 1 мая привезет из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), доставят затем спецчартерами, регулярными рейсами и РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:57
2021-04-30T15:57
религия и мировоззрение
россия
пасха
русская православная церковь
владимир якунин
иркутск
сыктывкар
пасха. схождение благодатного огня
светлое христово воскресение. пасха
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который 1 мая привезет из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), доставят затем спецчартерами, регулярными рейсами и автотранспортом в более чем 20 регионов России, сообщили РИА Новости в пятницу в ФАП.В частности, святыню доставят к Пасхе (отмечается в этом году православными 2 мая) и в ближайшие последующие дни в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь."Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии", - отметил председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. "Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатно огня в специальных лампадах", - заверили в ФАП.В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом.Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в митрополиях и епархиях Русской православной церкви.
https://ria.ru/20210428/ogon-1730357665.html
https://ria.ru/20210420/paskha-1729046301.html
россия
иркутск
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россия, пасха, русская православная церковь, владимир якунин, иркутск, сыктывкар, пасха. схождение благодатного огня, светлое христово воскресение. пасха, схождение благодатного огня, светлое христово воскресение

Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь

15:57 30.04.2021
 
© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВстреча благодатного огня в аэропорту Внуково
Встреча благодатного огня в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© ТАСС/POOL
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который 1 мая привезет из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), доставят затем спецчартерами, регулярными рейсами и автотранспортом в более чем 20 регионов России, сообщили РИА Новости в пятницу в ФАП.
В частности, святыню доставят к Пасхе (отмечается в этом году православными 2 мая) и в ближайшие последующие дни в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь.
Благодатный огонь в Иерусалиме. 15 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 17:18Религия и мировоззрение
Церемония Благодатного огня в Израиле соберет 2,5 тысячи верующих
"Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии", - отметил председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. "Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатно огня в специальных лампадах", - заверили в ФАП.
В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом.
Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в митрополиях и епархиях Русской православной церкви.
Лампады с Благодатным огнем на борту самолета, летящего в Москву - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 10:16Религия и мировоззрение
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву 1 мая
 
Религия и мировоззрениеРоссияПасхаРусская православная церковьВладимир ЯкунинИркутскСыктывкарПасха. Схождение Благодатного огняСветлое Христово Воскресение. ПасхаСхождение Благодатного огняСветлое Христово Воскресение
 
 
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