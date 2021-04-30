https://ria.ru/20210430/ogon-1730718312.html

Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь

Стало известно, в какие регионы доставят Благодатный огонь

Благодатный огонь, который 1 мая привезет из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), доставят затем спецчартерами, регулярными рейсами и РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:57

2021-04-30T15:57

2021-04-30T15:57

религия и мировоззрение

россия

пасха

русская православная церковь

владимир якунин

иркутск

сыктывкар

пасха. схождение благодатного огня

светлое христово воскресение. пасха

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Ольга Липич. Благодатный огонь, который 1 мая привезет из Иерусалима в Москву делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), доставят затем спецчартерами, регулярными рейсами и автотранспортом в более чем 20 регионов России, сообщили РИА Новости в пятницу в ФАП.В частности, святыню доставят к Пасхе (отмечается в этом году православными 2 мая) и в ближайшие последующие дни в Сибирь, на Дальний Восток, Камчатку, Ямал. Среди городов, в которые огонь отправится в первую очередь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Красноярск, Челябинск, Краснодар, Екатеринбург, Сыктывкар, Новосибирск, Кемерово, Мурманск, Саранск, Бийск, Ульяновск, Белгород, Воронеж, Нижний, Новгород, Архангельск, Казань, Иркутск, Киров, Калуга, Ярославль, Тверь."Мы рады, что в этом году верующие в регионах смогут получить частичку Благодатного огня практически сразу после его доставки в Москву. Надеемся, что пасхальная весть из Иерусалима порадует наших граждан и поможет преодолеть временные трудности, с которыми Россия, как и весь мир, столкнулась в период пандемии", - отметил председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин.Из некоторых регионов в Москву прибудут специальные чартерные рейсы, которые доставят Благодатный огонь на Пасхальное богослужение в столицы этих регионов. А в ряд регионов Благодатный огонь доставят регулярными рейсами авиакомпаний. "Для этого получаются все необходимые согласования на провоз Благодатно огня в специальных лампадах", - заверили в ФАП.В регионы, располагающиеся близко к Москве, Благодатный огонь доставляется автотранспортом.Информацию о храмах, в которые будет доставлен огонь и в которых он в течение некоторого времени будет храниться, необходимо уточнять в митрополиях и епархиях Русской православной церкви.

https://ria.ru/20210428/ogon-1730357665.html

https://ria.ru/20210420/paskha-1729046301.html

россия

иркутск

сыктывкар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пасха, русская православная церковь, владимир якунин, иркутск, сыктывкар, пасха. схождение благодатного огня, светлое христово воскресение. пасха, схождение благодатного огня, светлое христово воскресение