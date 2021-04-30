https://ria.ru/20210430/konflikt-1730608741.html

Киргизия высказалась о ситуации на границе с Таджикистаном

Киргизия высказалась о ситуации на границе с Таджикистаном

Очаг напряженности на киргизско-таджикской границе, где накануне произошли столкновения, погашен, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Киргизии Садыра РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T07:09

2021-04-30T07:09

2021-04-30T08:36

садыр жапаров

баткенская область

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730548865_115:0:924:455_1920x0_80_0_0_c32da5126c6bd2ea3c421cac70fbf298.jpg

БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Очаг напряженности на киргизско-таджикской границе, где накануне произошли столкновения, погашен, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.По его словам, созданные по инициативе правительств Киргизии и Таджикистана комиссии по урегулированию конфликта обсудили причины и последствия инцидента. Также уже подписано заявление о прекращении боевых действий, эвакуации населения и отводе от границ войск и военной техники.Эту информацию подтвердили в МИД и МВД республики.Накануне на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикский пункт "Ходжа Аълло".Киргизы сообщили о 13 погибших и более сотни раненых. Известно также о минимум трех жертвах среди военных из Таджикистана.Конфликт в приграничной области разгорелся еще в среду днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.

https://ria.ru/20210430/konflikt-1730606051.html

баткенская область

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T07:09 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, баткенская область, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире