Киргизия высказалась о ситуации на границе с Таджикистаном
07:09 30.04.2021 (обновлено: 08:36 30.04.2021)
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Очаг напряженности на киргизско-таджикской границе, где накануне произошли столкновения, погашен, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Киргизии Садыра Жапарова.
"В ходе переговоров <...> ситуация разрешилась. Рабочая группа правительства продолжает свою работу. Вся помощь, медикаменты и продукты питания немедленно доставляются в Баткенскую область", — сказал собеседник агентства.
По его словам, созданные по инициативе правительств Киргизии и Таджикистана комиссии по урегулированию конфликта обсудили причины и последствия инцидента. Также уже подписано заявление о прекращении боевых действий, эвакуации населения и отводе от границ войск и военной техники.
Эту информацию подтвердили в МИД и МВД республики.
Накануне на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикский пункт "Ходжа Аълло".
Киргизы сообщили о 13 погибших и более сотни раненых. Известно также о минимум трех жертвах среди военных из Таджикистана.
Конфликт в приграничной области разгорелся еще в среду днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — спорные участки границы.