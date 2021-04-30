В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе
05:06 30.04.2021 (обновлено: 06:41 30.04.2021)
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКыргызские военнослужащие в Баткенской области
© Sputnik / Кайрат Жапаров
БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
"На 7.50 (4.50 мск) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев", — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, 25 раненых доставили из Баткена в Бишкек специальным бортом. Их госпитализировали в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительные.
Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
По информации Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Бишкек и Душанбе договорились прекратить вооруженный конфликт, а также отвести войска и собрать рабочую группу для создания условий переговоров.