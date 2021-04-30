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В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе
В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе
Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T05:06
2021-04-30T06:41
бишкек
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По его словам, 25 раненых доставили из Баткена в Бишкек специальным бортом. Их госпитализировали в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительные.Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.По информации Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Бишкек и Душанбе договорились прекратить вооруженный конфликт, а также отвести войска и собрать рабочую группу для создания условий переговоров.
https://ria.ru/20210429/oon-1730568481.html
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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана
Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня.
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бишкек, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе

05:06 30.04.2021 (обновлено: 06:41 30.04.2021)
 
© Sputnik / Кайрат ЖапаровКыргызские военнослужащие в Баткенской области
Кыргызские военнослужащие в Баткенской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Sputnik / Кайрат Жапаров
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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.

"На 7.50 (4.50 мск) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев", — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, 25 раненых доставили из Баткена в Бишкек специальным бортом. Их госпитализировали в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительные.
Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
По информации Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Бишкек и Душанбе договорились прекратить вооруженный конфликт, а также отвести войска и собрать рабочую группу для создания условий переговоров.
Кыргызские военнослужащие в зоне конфликта - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
29 апреля, 19:22
В ООН прокомментировали ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана
 
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