https://ria.ru/20210430/konflikt-1730606051.html

В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе

В Киргизии сообщили о 13 погибших при конфликте на таджикской границе

Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T05:06

2021-04-30T05:06

2021-04-30T06:41

бишкек

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

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БИШКЕК, 30 апр — РИА Новости. Число погибших в конфликте на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По его словам, 25 раненых доставили из Баткена в Бишкек специальным бортом. Их госпитализировали в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, Национальном госпитале и Национальном хирургическом центре. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — как средней тяжести и относительно удовлетворительные.Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.По информации Национального информационного агентства Таджикистана "Ховар" Бишкек и Душанбе договорились прекратить вооруженный конфликт, а также отвести войска и собрать рабочую группу для создания условий переговоров.

https://ria.ru/20210429/oon-1730568481.html

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Стрельба на границе Киргизии и Таджикистана Конфликт на таджикско-киргизской границе перерос в военный. Поводом послужил бытовой вопрос установки камер на столбе линии электропередачи таджикской стороной в Баткенском районе Киргизии. Это вызвало недовольство местных жителей и привело к стычке. Подключились военные с обеих сторон, началась стрельба. Вечером 29 апреля обе стороны объявили о полном прекращении огня. 2021-04-30T05:06 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире