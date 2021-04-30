Лучшие фото РИА Новости, апрель 2021 года
Полина Гагарина выступает на III церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.
Полина Гагарина выступает на III церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.
Люди, страдающие от проблем с дыханием, бесплатно получают кислородную поддержку в Гурудваре (храм сикхов) в Дели.
Люди, страдающие от проблем с дыханием, бесплатно получают кислородную поддержку в Гурудваре (храм сикхов) в Дели.
Северное сияние над кочевым стойбищем оленеводов Тыяха на Таймыре.
Северное сияние над кочевым стойбищем оленеводов Тыяха на Таймыре.
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.
Протесты в центре американского города Бруклин-Сентер после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Протесты в центре американского города Бруклин-Сентер после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта.
Люди поджигают турецкий флаг в Ереване накануне 106-й годовщины геноцида армян османскими войсками в годы Первой мировой войны.
Люди поджигают турецкий флаг в Ереване накануне 106-й годовщины геноцида армян османскими войсками в годы Первой мировой войны.
Участник аквашоу "Прыгни и замерзни" на курорте "Игора" в Ленинградской области.
Участник аквашоу "Прыгни и замерзни" на курорте "Игора" в Ленинградской области.
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции военного парада Победы в Алабино.
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции военного парада Победы в Алабино.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.
Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в упражнениях на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в упражнениях на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.
Цветущие деревья в парке Галицкого в Краснодаре.
Подрыв ледового поля на реке Бия в Алтайском крае.
Подрыв ледового поля на реке Бия в Алтайском крае.
Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в "Экспоцентре".
Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в "Экспоцентре".
Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге.
Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге.
Участники массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области.
Участники массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области.
Участник гонки на оленьих упряжках во время празднования Дня оленевода на Таймыре.
Участник гонки на оленьих упряжках во время празднования Дня оленевода на Таймыре.
Открытие мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова на здании Альфа-банка в Москве в День космонавтики.
Открытие мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова на здании Альфа-банка в Москве в День космонавтики.
Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.
Парк аттракционов в Припяти.
Модель демонстрирует одежду бренда Zasport из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио.
Модель демонстрирует одежду бренда Zasport из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио.
Участники "ночного заплыва" под открытым небом в московском бассейне "Чайка".
Участники "ночного заплыва" под открытым небом в московском бассейне "Чайка".
Выступление артистов на музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
Выступление артистов на музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.
Женщина с ребенком в кочевом стойбище оленеводов Тыяха.
Женщина с ребенком в кочевом стойбище оленеводов Тыяха.
Жители села Васильевка стоят в очереди к "Автоаптеке".
Жители села Васильевка стоят в очереди к "Автоаптеке".
День оленевода в поселке Носок на Таймыре.
Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.
Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN на Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN на Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Монумент "Покорителям космоса" близ ВДНХ в Москве моют после зимы.
Монумент "Покорителям космоса" близ ВДНХ в Москве моют после зимы.
Девушка из группы поддержки в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".
Девушка из группы поддержки в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакей в Стамбуле.
Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакей в Стамбуле.
Прохожие у Мавзолея Ленина на Красной площади, открывшегося для посетителей после длительного перерыва.
Прохожие у Мавзолея Ленина на Красной площади, открывшегося для посетителей после длительного перерыва.