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Лучшие фото РИА Новости, апрель 2021 года
Лучшие фото РИА Новости, апрель 2021 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:04
2021-04-30T13:24
татуировки
ангелина мельникова
католическая пасха
ил-78
мавзолей ленина
северное сияние
алабино
георгиевская ленточка
цска
георгиевская ленточка (акция)
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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татуировки, ангелина мельникова, католическая пасха, ил-78, мавзолей ленина, северное сияние, алабино, георгиевская ленточка, цска, георгиевская ленточка (акция), алексей леонов, музей москвы, экспоцентр, правда (газета), ту-160, полина гагарина, таймыр, москва, базель, ленинградская область, дели, китай, ереван, стамбул, алтайский край, кемеровская область, миннесота, варшава, санкт-петербург, альфа-банк, мода, фото, фото

Лучшие фото РИА Новости, апрель 2021 года

11:04 30.04.2021 (обновлено: 13:24 30.04.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Полина Гагарина выступает на III церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

Певица Полина Гагарина выступает на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
1 из 35

Полина Гагарина выступает на III церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанк

Люди, страдающие от проблем с дыханием, бесплатно получают кислородную поддержку в Гурудваре (храм сикхов) в Дели.

Люди, страдающие от проблем с дыханием, бесплатно получают кислородную поддержку в Гурудваре (сикхском храме) в Дели
2 из 35

Люди, страдающие от проблем с дыханием, бесплатно получают кислородную поддержку в Гурудваре (храм сикхов) в Дели.

© РИА Новости / Идрис Мухамед
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Северное сияние над кочевым стойбищем оленеводов Тыяха на Таймыре.

Северное сияние над кочевом стойбище оленеводов Тыяха на полуострове Таймыр
3 из 35

Северное сияние над кочевым стойбищем оленеводов Тыяха на Таймыре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве
4 из 35

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в соборе Святого Иоанна Крестителя в Варшаве.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанкЛюди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.
Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза
5 из 35
Люди сливают из бидонов березовый сок в Синкевичском лесничестве Лунинецкого лесхоза.
© РИА Новости / Виктор Драчев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Amber Plaza Hall в Москве
6 из 35

Мастер с участницей 18-го Московского фестиваля татуировки в Москве.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Крис Джун / Перейти в фотобанк

Протесты в центре американского города Бруклин-Сентер после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

Участники акции протеста на капоте полицейского автомобиля в центре города Бруклин-Сентер в штате Миннесота, США
7 из 35

Протесты в центре американского города Бруклин-Сентер после убийства 20-летнего афроамериканца Данте Райта.

© РИА Новости / Крис Джун
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© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди поджигают турецкий флаг в Ереване накануне 106-й годовщины геноцида армян османскими войсками в годы Первой мировой войны.

Люди поджигают турецкий флаг накануне 106-й годовщины геноцида армян османскими войсками во время Первой мировой войны в Ереване, Армения
8 из 35

Люди поджигают турецкий флаг в Ереване накануне 106-й годовщины геноцида армян османскими войсками в годы Первой мировой войны.

© РИА Новости / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭлектричка едет через поселок Мундыбаш в Кемеровской области.
Электричка едет через поселок Мундыбаш в Кемеровской области
9 из 35
Электричка едет через поселок Мундыбаш в Кемеровской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участник аквашоу "Прыгни и замерзни" на курорте "Игора" в Ленинградской области.

Российское Аква Шоу
10 из 35

Участник аквашоу "Прыгни и замерзни" на курорте "Игора" в Ленинградской области.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции военного парада Победы в Алабино.

Репетиция парада Победы в Алабино
11 из 35

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 на репетиции военного парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 35

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в упражнениях на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Отдельные снаряды. Первый день
13 из 35

Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в упражнениях на брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Базеле.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Цветущие деревья в парке Галицкого в Краснодаре.

Весеннее цветение растений в Краснодаре
14 из 35

Цветущие деревья в парке Галицкого в Краснодаре.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Подрыв ледового поля на реке Бия в Алтайском крае.

Противопаводковый подрыв льда на реке Бия в Алтайском крае
15 из 35

Подрыв ледового поля на реке Бия в Алтайском крае.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в "Экспоцентре".

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
16 из 35

Модель на выставке гоночной индустрии MotorsportExpo 2021 в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
17 из 35

Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
18 из 35

Участники массового спуска в купальниках на фестивале GrelkaFest на горнолыжном курорте Шерегеш Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участник гонки на оленьих упряжках во время празднования Дня оленевода на Таймыре.

Празднование Дня оленевода на Таймыре
19 из 35

Участник гонки на оленьих упряжках во время празднования Дня оленевода на Таймыре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Открытие мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова на здании Альфа-банка в Москве в День космонавтики.

Открытие мемориальной стелы памяти космонавта Алексея Леонова
20 из 35

Открытие мемориальной стелы памяти дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова на здании Альфа-банка в Москве в День космонавтики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы на Зубовском бульваре
21 из 35

Модель перед началом показа новой коллекции RUBAN дизайнеров Юлии и Алисы Рубан на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Парк аттракционов в Припяти.

Парк аттракционов в Припяти
22 из 35

Парк аттракционов в Припяти.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду бренда Zasport из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио бренда Zasport в павильоне Космос
23 из 35

Модель демонстрирует одежду бренда Zasport из новой коллекции официальной формы российских спортсменов для Олимпийских игр в Токио.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники "ночного заплыва" под открытым небом в московском бассейне "Чайка".

Участники ночного заплыва в бассейне под открытым небом Чайка в Москве
24 из 35

Участники "ночного заплыва" под открытым небом в московском бассейне "Чайка".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Выступление артистов на музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

Выступление на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
25 из 35

Выступление артистов на музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Женщина с ребенком в кочевом стойбище оленеводов Тыяха.

Женщина с ребенком в балке на кочевом стойбище оленеводов Тыяха на полуострове Таймыр
26 из 35

Женщина с ребенком в кочевом стойбище оленеводов Тыяха.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Жители села Васильевка стоят в очереди к "Автоаптеке".

Местные жители села Васильевка стоят в очереди к Автоаптеке
27 из 35

Жители села Васильевка стоят в очереди к "Автоаптеке".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

День оленевода в поселке Носок на Таймыре.

Празднование Дня оленевода в поселке Носок на полуострове Таймыр
28 из 35

День оленевода в поселке Носок на Таймыре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанк

Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.

Праздник Цинмин в Китае
29 из 35

Праздник поминовения усопших Цинмин в Китае.

© РИА Новости / Мигель Кандела
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN на Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Музее Москвы
30 из 35

Модель демонстрирует одежду на показе коллекции бренда JULIA DALAKIAN на Mercedes Benz Fashion Week Russia.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Монумент "Покорителям космоса" близ ВДНХ в Москве моют после зимы.

Монумент Покорителям космоса и фонтаны помыли после зимы на ВДНХ
31 из 35

Монумент "Покорителям космоса" близ ВДНХ в Москве моют после зимы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГазета "Правда" на коленях у делегата ХVIII съезда КПРФ.
Газета Правда на коленях у делегата ХVIII съезда КПРФ
32 из 35
Газета "Правда" на коленях у делегата ХVIII съезда КПРФ.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / КХЛ/POOL / Перейти в фотобанк

Девушка из группы поддержки в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".

Девушка из группы поддержки ЦСКА
33 из 35

Девушка из группы поддержки в перерыве финального матча плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и омским "Авангардом".

© РИА Новости / КХЛ/POOL
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© РИА Новости / Кемаль Аслан / Перейти в фотобанк

Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакей в Стамбуле.

Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакёй в Стамбуле
34 из 35

Туристы на набережной недалеко от мечети Ортакей в Стамбуле.

© РИА Новости / Кемаль Аслан
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Прохожие у Мавзолея Ленина на Красной площади, открывшегося для посетителей после длительного перерыва.

Люди у входа в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади в Москве
35 из 35

Прохожие у Мавзолея Ленина на Красной площади, открывшегося для посетителей после длительного перерыва.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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