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Киргизия и Таджикистан стягивают войска к границе

Киргизия и Таджикистан стягивают войска к границе

К киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягивают дополнительные средства, заявили РИА Новости в Бишкеке. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T16:08

2021-04-29T16:08

2021-04-29T17:10

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. К киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягивают дополнительные средства, заявили РИА Новости в Бишкеке.Это происходит по всей ее протяженности, уточнили в пресс-центре Госпогранслужбы. В Душанбе сказали, что перевели все силовые структуры на казарменное положение.Ранее сообщалось, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". Есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения.Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана случившееся назвали результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.

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Стрельба и взрывы возле кыргызско-таджикской границы. Видео из соцсетей В соцсетях распространяются видео, на которых слышна стрельба и взрывы. Авторы утверждают, что кадры сделаны возле кыргызско-таджикской границы. 2021-04-29T16:08 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире