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Киргизия и Таджикистан стягивают войска к границе
Киргизия и Таджикистан стягивают войска к границе
К киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягивают дополнительные средства, заявили РИА Новости в Бишкеке. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T16:08
2021-04-29T17:10
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. К киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягивают дополнительные средства, заявили РИА Новости в Бишкеке.Это происходит по всей ее протяженности, уточнили в пресс-центре Госпогранслужбы. В Душанбе сказали, что перевели все силовые структуры на казарменное положение.Ранее сообщалось, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". Есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения.Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана случившееся назвали результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
киргизия
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
Стрельба и взрывы возле кыргызско-таджикской границы. Видео из соцсетей
В соцсетях распространяются видео, на которых слышна стрельба и взрывы. Авторы утверждают, что кадры сделаны возле кыргызско-таджикской границы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан стягивают войска к границе

16:08 29.04.2021 (обновлено: 17:10 29.04.2021)
 
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской областиКыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном
Кыргызские военнослужащие в районе границы с Таджикистаном - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Фото : пресс-служба УВД Баткенской области
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. К киргизско-таджикской границе с обеих сторон стягивают дополнительные средства, заявили РИА Новости в Бишкеке.
Это происходит по всей ее протяженности, уточнили в пресс-центре Госпогранслужбы. В Душанбе сказали, что перевели все силовые структуры на казарменное положение.
Ранее сообщалось, что на границе между республиками начались перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло". Есть как минимум один погибший, несколько человек получили ранения.
Конфликт разгорелся накануне днем. С обеих сторон в нем приняли участие около 150 местных жителей. Власти двух стран возлагают ответственность друг на друга.
Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем местные жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
В Госкомитете нацбезопасности Таджикистана случившееся назвали результатом подстрекательства граждан Киргизии во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.
 
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