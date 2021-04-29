https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве

Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве

Участники "Марша вышиванок" в Киеве, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина", заявили, что они готовы воевать в Москве, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T01:00

2021-04-29T01:00

2021-04-29T10:44

россия

ситуация на украине

галичина (дивизия войск сс)

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Участники "Марша вышиванок" в Киеве, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина", заявили, что они готовы воевать в Москве, сообщает "Страна.ua".Националисты провели в среду первый марш в центре украинской столицы, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В акции приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Марш, отмечает strana.ua, закончился коллективным фото на фоне плаката с нацистскими солдатами.Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что на Украине активно происходит героизация нацизма, искажение истории и отречение от собственной культуры.

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россия, ситуация на украине, галичина (дивизия войск сс), украина, в мире