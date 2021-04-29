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https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730445433.html
В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник
Уголовное дело о вандализме возбуждено после появления граффити с Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:40
2021-04-29T11:46
замена условного срока навального
алексей навальный
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено после появления граффити с Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Изображение Навального появилось на трансформаторной будке "Россетей Ленэнерго" в Пушкарском саду, вскоре граффити закрасили."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной групп", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.Навальный сейчас отбывает 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.Мировой суд также признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил Навальному штраф 850 тысяч рублей. Сейчас рассматривается апелляция на этот приговор.
https://ria.ru/20210202/navalnyy--1595724685.html
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замена условного срока навального, алексей навальный, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге завели дело из-за граффити с Навальным, сообщил источник

11:40 29.04.2021 (обновлено: 11:46 29.04.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovКоммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Коммунальные работники закрашивают граффити с изображением Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Уголовное дело о вандализме возбуждено после появления граффити с Алексеем Навальным на трансформаторной будке в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Изображение Навального появилось на трансформаторной будке "Россетей Ленэнерго" в Пушкарском саду, вскоре граффити закрасили.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной групп", - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.
Навальный сейчас отбывает 3,5-летний срок по делу "Ив Роше" в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области. Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
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Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Мировой суд также признал Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и назначил Навальному штраф 850 тысяч рублей. Сейчас рассматривается апелляция на этот приговор.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Замена условного срока НавальногоАлексей НавальныйСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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