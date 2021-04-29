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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210429/mirotvortsy-1730498364.html
Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T15:00
2021-04-29T15:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
москва
армения
в мире
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную."Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно", - сказал Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Он напомнил, что идет работа трехсторонней комиссии, которую возглавляют вице-премьеры России, Армении и Азербайджана."Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября... Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал Пашинян.Он поблагодарил Россию за "усилия, которые прикладывают для того, чтобы решить этот вопрос".В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.
https://ria.ru/20210414/karabakh-1728328236.html
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, москва, армения, в мире

Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе

15:00 29.04.2021
 
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
Российсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную.
"Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно", - сказал Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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"Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября... Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал Пашинян.
Он поблагодарил Россию за "усилия, которые прикладывают для того, чтобы решить этот вопрос".
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Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинМоскваАрменияВ мире
 
 
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