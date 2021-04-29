Пашинян оценил деятельность российских миротворцев в Карабахе
© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРоссийсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе
© Sputnik / Мурад Оруджев
КАЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что оценивает деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную.
"Хочу особенно отметить ту роль, которую Россия и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сыграли в остановлении войны в Нагорном Карабахе. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной, это уже для нас сейчас очевидно", - сказал Пашинян на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Он напомнил, что идет работа трехсторонней комиссии, которую возглавляют вице-премьеры России, Армении и Азербайджана.
"Но хочу заметить, что, к сожалению, Азербайджан до сих пор не выполнил очень важную статью трехстороннего заявления от 9 ноября... Это касается возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц", - сказал Пашинян.
Он поблагодарил Россию за "усилия, которые прикладывают для того, чтобы решить этот вопрос".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран.