https://ria.ru/20210429/grechka-1730536428.html

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T17:14

2021-04-29T17:14

2021-04-29T18:58

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Соответствующие меры сейчас прорабатываются, добавили в ведомстве, заверив, что нынешние объемы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения в основных видах круп, в том числе гречневой."При этом с ноября 2020 года отмечается существенное увеличение экспорта российской гречихи в ряд стран-импортеров на фоне сложившейся мировой конъюнктуры", — сказали в пресс-службе. Кроме того, для повышения уровня самообеспеченности и сохранения стабильных цен Минсельхоз планирует в этом году расширить посевные площади под основными крупяными культурами.Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном подорожании гречки. Эксперты считают, что это может быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых.Гречка в России дорожает с начала года. Так, по данным Росстата, на 19 апреля стоимость килограмма крупы составила 96 рублей — это на 25,1 процента выше уровня на 20 апреля прошлого года (76,75 рубля за килограмм).В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на основные продукты питания. В частности, действуют соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло: стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, масла — 95 и 110 рублей соответственно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/krupa-1730283483.html

https://ria.ru/20210428/grechka-1730247131.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика