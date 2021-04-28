https://ria.ru/20210428/grechka-1730238086.html

"Ведомости": в России могут подорожать крупы

"Ведомости": в России могут подорожать крупы

В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков. РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T05:52

2021-04-28T05:52

2021-04-28T10:41

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

продукты

экономика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков.По данным издания, соответствующие уведомления начали поступать в феврале, тогда речь шла о возможном подорожании гречки на 7,5–15 процентов и овсяных хлопьев — на 3–5 процентов.В Минпромторге выразили обеспокоенность и попросили ретейлеров предоставить подробную информацию.Угрозу роста цен, как отметили в беседе с "Ведомостями" эксперты, вызвали неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.Ранее в СМИ появилась информация, что о планируемом повышении цен на продукцию предупредили несколько российских производителей кондитерских изделий. Отмечается, что это связано с ростом стоимости сырья, в том числе сахара.Минсельхоз назвал ситуацию на продовольственном рынке стабильной и отметил, что не видит предпосылок для резкого подорожания каких-либо товаров.В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Изначально решение принималось до 1 апреля текущего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210407/regulirovanie-1727176950.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), продукты, экономика