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"Ведомости": в России могут подорожать крупы
"Ведомости": в России могут подорожать крупы
В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков. РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T05:52
2021-04-28T10:41
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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продукты
экономика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков.По данным издания, соответствующие уведомления начали поступать в феврале, тогда речь шла о возможном подорожании гречки на 7,5–15 процентов и овсяных хлопьев — на 3–5 процентов.В Минпромторге выразили обеспокоенность и попросили ретейлеров предоставить подробную информацию.Угрозу роста цен, как отметили в беседе с "Ведомостями" эксперты, вызвали неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.Ранее в СМИ появилась информация, что о планируемом повышении цен на продукцию предупредили несколько российских производителей кондитерских изделий. Отмечается, что это связано с ростом стоимости сырья, в том числе сахара.Минсельхоз назвал ситуацию на продовольственном рынке стабильной и отметил, что не видит предпосылок для резкого подорожания каких-либо товаров.В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Изначально решение принималось до 1 апреля текущего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), продукты, экономика

"Ведомости": в России могут подорожать крупы

05:52 28.04.2021 (обновлено: 10:41 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В России могут вырасти цены на крупы, в том числе, на гречку, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков.
По данным издания, соответствующие уведомления начали поступать в феврале, тогда речь шла о возможном подорожании гречки на 7,5–15 процентов и овсяных хлопьев — на 3–5 процентов.
В Минпромторге выразили обеспокоенность и попросили ретейлеров предоставить подробную информацию.
Угрозу роста цен, как отметили в беседе с "Ведомостями" эксперты, вызвали неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.
Ранее в СМИ появилась информация, что о планируемом повышении цен на продукцию предупредили несколько российских производителей кондитерских изделий. Отмечается, что это связано с ростом стоимости сырья, в том числе сахара.
Минсельхоз назвал ситуацию на продовольственном рынке стабильной и отметил, что не видит предпосылок для резкого подорожания каких-либо товаров.
В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за роста цен на продукты в России. В их числе: заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Изначально решение принималось до 1 апреля текущего года, но впоследствии сроки продлили: для сахара договоренности будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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