https://ria.ru/20210429/granitsa-1730584943.html

На границе Киргизии и Таджикистана прекратились перестрелки

На границе Киргизии и Таджикистана прекратились перестрелки

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана закончилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T21:07

2021-04-29T21:07

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баткенская область

ситуация на границе киргизии и таджикистана

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БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана закончилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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Обстановка рядом с местом противостояния на киргизско-таджикской границе Кадры близ места противостояния на киргизско-таджикистанской границе. 2021-04-29T21:07 true PT0M22S

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баткенская область, ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире