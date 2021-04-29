На границе Киргизии и Таджикистана прекратились перестрелки
21:07 29.04.2021 (обновлено: 22:53 29.04.2021)
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской областиКыргызские военнослужащие в зоне конфликта
© Фото : пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
БИШКЕК, 29 апр — РИА Новости. Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана закончилась, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"Части и соединения пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизской Республики, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки", — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на границе между республиками происходят перестрелки. По данным киргизской стороны, таджики открыли огонь по нескольким погранзаставам, одна из них ("Достук") в итоге загорелась; в ответ спецназ захватил таджикскую погранзаставу "Ходжа Аълло".
В результате столкновений погибли по три человека с обеих сторон, ранения получили более ста.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи. Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.