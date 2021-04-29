https://ria.ru/20210429/galichina-1730440966.html

В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

"Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T11:22

2021-04-29T11:22

2021-04-29T11:22

россия

владимир джабаров

совет федерации рф

украина

в мире

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Накануне в центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС "Галичина".По его словам, непонятно, почему в этой ситуации "стыдливо молчит Европа", которая критикует Россию за ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но отмалчивается, "хотя в Киеве появляется националистический режим".Джабаров также подчеркнул, что украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

https://ria.ru/20210429/voyna-1730406508.html

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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, в мире