В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Накануне в центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС "Галичина".
"Марш вышиванок" свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники (Степана) Бандеры".
По его словам, непонятно, почему в этой ситуации "стыдливо молчит Европа", которая критикует Россию за ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но отмалчивается, "хотя в Киеве появляется националистический режим".
Джабаров также подчеркнул, что украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.