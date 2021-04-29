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https://ria.ru/20210429/galichina-1730440966.html
В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"
В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"
"Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T11:22
2021-04-29T11:22
россия
владимир джабаров
совет федерации рф
украина
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Накануне в центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС "Галичина".По его словам, непонятно, почему в этой ситуации "стыдливо молчит Европа", которая критикует Россию за ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но отмалчивается, "хотя в Киеве появляется националистический режим".Джабаров также подчеркнул, что украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
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россия, владимир джабаров, совет федерации рф, украина, в мире

В Совфеде прокомментировали марш в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

11:22 29.04.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. "Марш вышиванок" в Киеве в память о дивизии СС "Галичина" свидетельствует о том, что на Украине власть захватывают националисты, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Накануне в центре Киева прошел марш националистов в память о дивизии СС "Галичина".

"Марш вышиванок" свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники (Степана) Бандеры".

Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Член Совета Федерации РФ
По его словам, непонятно, почему в этой ситуации "стыдливо молчит Европа", которая критикует Россию за ситуацию с блогером Алексеем Навальным, но отмалчивается, "хотя в Киеве появляется националистический режим".
Джабаров также подчеркнул, что украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
01:00
Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где были убиты более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
 
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