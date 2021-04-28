Шествие в честь дивизии СС "Галичина" впервые прошло в центре Киева
19:23 28.04.2021 (обновлено: 23:04 28.04.2021)
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина"
КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. В центре Киева впервые прошел "Марш вышиванок", посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
До этого мероприятие организовывали во Львове.
Около сотни человек с флагами различных националистических организаций собрались возле метро "Арсенальная" в центре украинской столицы. Оттуда они колонной двинулись по улице Грушевского в сторону Майдана Незалежности, где завершили шествие. Впереди колонны ехал автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, из него звучала украинская музыка. По ходу движения участники выкрикивали националистические речовки. Колонну сопровождало небольшое число полицейских.
Один из участников шествия заявил РИА Новости, что аббревиатура "СС" в названии нацистского пехотного подразделения означает "Стрельцы Сечи" и не имеет никакого отношения к военизированным формированиями гитлеровской Германии. По его словам, солдаты эсэсовской дивизии, набранной из украинских добровольцев, боролись "с коммунистическим и сталинским режимом".
Дивизию СС "Галичина" создали 28 апреля 1943 года во Львове, она просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле украинского города Броды. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия "Галичина", решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.