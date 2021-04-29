https://ria.ru/20210429/eda-1730422442.html

В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде

В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде

Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T09:16

2021-04-29T09:16

2021-04-29T09:16

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

пекин

китай

чэнду

общество

в мире

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.Одним из крупных источников пищевых отходов в Китае являются корпоративы. В китайских ресторанах принято заказывать разнообразные блюда большими порциями "в стол", а не отдельно на каждого человека, если еда остается, то ее забирают с собой.Несколько иная ситуация сложилась в корпоративах и банкетах. Как правило, на этих мероприятиях людям неудобно забирать с собой еду, хотя ее остается очень много.Власти Китая не первый год занимаются этим вопросом, особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости быть бережливым в еде, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.

https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html

https://ria.ru/20200330/1569343914.html

https://ria.ru/20210428/fastfud-1730235951.html

пекин

китай

чэнду

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, пекин, китай, чэнду, общество, в мире