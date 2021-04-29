https://ria.ru/20210429/eda-1730422442.html
В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде
В Китае приняли закон о борьбе с расточительством в еде
Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания. РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T09:16
2021-04-29T09:16
2021-04-29T09:16
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
пекин
китай
чэнду
общество
в мире
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Парламент Китая в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.Одним из крупных источников пищевых отходов в Китае являются корпоративы. В китайских ресторанах принято заказывать разнообразные блюда большими порциями "в стол", а не отдельно на каждого человека, если еда остается, то ее забирают с собой.Несколько иная ситуация сложилась в корпоративах и банкетах. Как правило, на этих мероприятиях людям неудобно забирать с собой еду, хотя ее остается очень много.Власти Китая не первый год занимаются этим вопросом, особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости быть бережливым в еде, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.
https://ria.ru/20210422/pitanie-1729345889.html
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си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, пекин, китай, чэнду, общество, в мире
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости.
Парламент Китая
в четверг одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.
Закон был принят по итогам голосования на сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
, высшего законодательного органа страны, и вступает в силу с сегодняшнего дня.
Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительным использованием продуктов.
Лидер КНР Си Цзиньпин
заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Председатель КНР призвал выработать у людей чувство стыда за "расточительство продовольствия и гордости за экономию".
После указа Си Цзиньпина в Китае запустили акцию "Чистая тарелка", к которой уже подключились миллионы людей. В соцсетях пользователи делятся фотографиями или видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что вся еда была съедена.
Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине
, Шанхае
, Чэнду
и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.
Одним из крупных источников пищевых отходов в Китае являются корпоративы. В китайских ресторанах принято заказывать разнообразные блюда большими порциями "в стол", а не отдельно на каждого человека, если еда остается, то ее забирают с собой.
Несколько иная ситуация сложилась в корпоративах и банкетах. Как правило, на этих мероприятиях людям неудобно забирать с собой еду, хотя ее остается очень много.
Власти Китая не первый год занимаются этим вопросом, особое внимание уделялось решению проблем с недостаточной осведомленностью детей о необходимости быть бережливым в еде, однако, несмотря на все меры, феномен излишнего расточительства в стране все еще существует.