Обновленный "Дом-2" внезапно показал хорошие рейтинги
14:31 29.04.2021 (обновлено: 14:33 29.04.2021)
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возобновленное на "Ю" реалити-шоу "Дом-2" неожиданно показало хорошие рейтинги, сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на исследование Mediascope Россия. И это при том, что ранее многие зрители и создатель проекта Валерий Комиссаров были уверены, что легендарная телестройка обречена на провал.
По словам генерального директора телеканала Натальи Радько, на "Ю" 90 процентов эфирного времени занимают проекты о реальных людях и их историях.
"Дом-2" идеально вписывается в программную стратегию канала, — сказала Радько. — Сейчас средняя доля выпусков "Дома-2" в будние дни – 2,1, что выше средней доли канала на 37 процентов. И да, это один из наших флагманов, наравне с проектами-хитами собственного производства "Ю" — "Беременна в 16" (доля премьер – 3) и "Я стесняюсь своего тела" с долей 2,4".
Гендиректор отметила, что команда телеканала верит в дальнейших успех шоу, которое теперь называется "Дом-2. Новая любовь", и считает, что со временем оно только "нарастит лояльную аудиторию".
"Для каналов "без кнопки" формирование привычек телесмотрения происходит чуть дольше, чем у каналов мультиплекса", — пояснила Наталья Радько.
Телепроект, который в декабре прошлого года закрыл канал ТНТ, вышел на "Ю" 19 апреля. Незадолго до премьеры стало известно, что бессменная телеведущая Ольга Бузова окончательно покидает шоу, поэтому первое Лобное место провела только Ксения Бородина. Вместе с ней общаться с участниками также будут Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
В обновленном "Доме-2" на поляне "строят любовь" десять "старичков" проекта и 15 новых героев.