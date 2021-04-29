https://ria.ru/20210429/dom2-1730460203.html

Обновленный "Дом-2" внезапно показал хорошие рейтинги

Обновленный "Дом-2" внезапно показал хорошие рейтинги

Возобновленное на "Ю" реалити-шоу "Дом-2" неожиданно показало хорошие рейтинги, сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на исследование Mediascope Россия. РИА Новости, 29.04.2021

2021-04-29T14:31

2021-04-29T14:31

2021-04-29T14:33

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Возобновленное на "Ю" реалити-шоу "Дом-2" неожиданно показало хорошие рейтинги, сообщили в пресс-службе телеканала со ссылкой на исследование Mediascope Россия. И это при том, что ранее многие зрители и создатель проекта Валерий Комиссаров были уверены, что легендарная телестройка обречена на провал.По словам генерального директора телеканала Натальи Радько, на "Ю" 90 процентов эфирного времени занимают проекты о реальных людях и их историях. Гендиректор отметила, что команда телеканала верит в дальнейших успех шоу, которое теперь называется "Дом-2. Новая любовь", и считает, что со временем оно только "нарастит лояльную аудиторию". Телепроект, который в декабре прошлого года закрыл канал ТНТ, вышел на "Ю" 19 апреля. Незадолго до премьеры стало известно, что бессменная телеведущая Ольга Бузова окончательно покидает шоу, поэтому первое Лобное место провела только Ксения Бородина. Вместе с ней общаться с участниками также будут Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.В обновленном "Доме-2" на поляне "строят любовь" десять "старичков" проекта и 15 новых героев.

https://ria.ru/20210421/dom2-1729128876.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, россия, ольга бузова, ксения бородина, шоу-бизнес, знаменитости, звезды