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Шоубиз
https://ria.ru/20210405/dom2-1604286884.html
Создатель "Дома-2" спрогнозировал, когда шоу снова закроется
Создатель "Дома-2" спрогнозировал, когда шоу снова закроется
Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", показ которого возобновят 19 апреля на телеканале "Ю", в интервью агентству... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-05T19:07
2021-04-05T19:12
шоубиз
ольга орлова
тнт (телеканал)
ольга бузова
ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", показ которого возобновят 19 апреля на телеканале "Ю", в интервью агентству InterMedia рассказал, когда, по его мнению, проект снова закроют. Комиссаров говорит, что не верит в успех обновленной версии популярного реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он."После того, как я перестал заниматься "Домом-2", к сожалению, его популярность у зрителей стремительно пошла вниз, и телеканал ТНТ официально объявил о закрытии "Дома-2" из-за низких рейтингов и падения интереса рекламодателей", — пояснил продюсер.Журналист попросил Валерия Комиссарова прокомментировать слова генерального директора телеканала "Ю" Натальи Радько, которая недавно заявила, что "рассчитывает на очень хорошие и долговременные рейтинги".Создатель "Дома-2" ответил, что у них вряд ли это получится. По словам продюсера, он знает "пару десятков причин того, что на "Доме-2" сейчас не так".Ранее продюсер отмечал, что причиной снижения интереса зрителей к реалити-шоу, которое выходило почти 17 лет, стало то, что редакторы после его ухода стали выбирать неинтересных героев."Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах. Дай Бог здоровья, я уважаю всех этих девушек, счастья им, любви и богатства. Но при чем здесь телезрители?" — сказал тогда Комиссаров.ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2" в декабре 2020-го (его первый выпуск вышел в эфир в 2004 году).На днях телеканал "Ю" подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что перезапускает проект. Обновленную передачу будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
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ольга орлова, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина, шоу-бизнес

Создатель "Дома-2" спрогнозировал, когда шоу снова закроется

19:07 05.04.2021 (обновлено: 19:12 05.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВалерий Комиссаров
Валерий Комиссаров - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", показ которого возобновят 19 апреля на телеканале "Ю", в интервью агентству InterMedia рассказал, когда, по его мнению, проект снова закроют.
Комиссаров говорит, что не верит в успех обновленной версии популярного реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он.
"После того, как я перестал заниматься "Домом-2", к сожалению, его популярность у зрителей стремительно пошла вниз, и телеканал ТНТ официально объявил о закрытии "Дома-2" из-за низких рейтингов и падения интереса рекламодателей", — пояснил продюсер.
Журналист попросил Валерия Комиссарова прокомментировать слова генерального директора телеканала "Ю" Натальи Радько, которая недавно заявила, что "рассчитывает на очень хорошие и долговременные рейтинги".
Создатель "Дома-2" ответил, что у них вряд ли это получится. По словам продюсера, он знает "пару десятков причин того, что на "Доме-2" сейчас не так".

"Наталье Радько я лично пришлю ящик дорогого шампанского, если "Дом-2" продержится на "Ю" до 1 сентября. Скорее всего, окончательное закрытие "Дома-2" произойдет гораздо раньше — в течение полутора месяцев, максимум трех", — считает Комиссаров.

Ранее продюсер отмечал, что причиной снижения интереса зрителей к реалити-шоу, которое выходило почти 17 лет, стало то, что редакторы после его ухода стали выбирать неинтересных героев.
"Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах. Дай Бог здоровья, я уважаю всех этих девушек, счастья им, любви и богатства. Но при чем здесь телезрители?" — сказал тогда Комиссаров.
ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2" в декабре 2020-го (его первый выпуск вышел в эфир в 2004 году).
На днях телеканал "Ю" подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что перезапускает проект. Обновленную передачу будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.
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2 апреля, 18:16Шоубиз
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ШоубизОльга ОрловаТНТ (телеканал)Ольга БузоваКсения БородинаШоу-бизнес
 
 
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