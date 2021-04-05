https://ria.ru/20210405/dom2-1604286884.html

Создатель "Дома-2" спрогнозировал, когда шоу снова закроется

Создатель "Дома-2" спрогнозировал, когда шоу снова закроется

Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", показ которого возобновят 19 апреля на телеканале "Ю", в интервью агентству... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-05T19:07

2021-04-05T19:07

2021-04-05T19:12

шоубиз

ольга орлова

тнт (телеканал)

ольга бузова

ксения бородина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", показ которого возобновят 19 апреля на телеканале "Ю", в интервью агентству InterMedia рассказал, когда, по его мнению, проект снова закроют. Комиссаров говорит, что не верит в успех обновленной версии популярного реалити по той причине, что перевыпуском занимается не он."После того, как я перестал заниматься "Домом-2", к сожалению, его популярность у зрителей стремительно пошла вниз, и телеканал ТНТ официально объявил о закрытии "Дома-2" из-за низких рейтингов и падения интереса рекламодателей", — пояснил продюсер.Журналист попросил Валерия Комиссарова прокомментировать слова генерального директора телеканала "Ю" Натальи Радько, которая недавно заявила, что "рассчитывает на очень хорошие и долговременные рейтинги".Создатель "Дома-2" ответил, что у них вряд ли это получится. По словам продюсера, он знает "пару десятков причин того, что на "Доме-2" сейчас не так".Ранее продюсер отмечал, что причиной снижения интереса зрителей к реалити-шоу, которое выходило почти 17 лет, стало то, что редакторы после его ухода стали выбирать неинтересных героев."Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах. Дай Бог здоровья, я уважаю всех этих девушек, счастья им, любви и богатства. Но при чем здесь телезрители?" — сказал тогда Комиссаров.ТНТ объявил о закрытии шоу "Дом-2" в декабре 2020-го (его первый выпуск вышел в эфир в 2004 году).На днях телеканал "Ю" подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что перезапускает проект. Обновленную передачу будут вести Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

https://ria.ru/20210402/perezapusk-1604011897.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга орлова, тнт (телеканал), ольга бузова, ксения бородина, шоу-бизнес