https://ria.ru/20210119/komissarov-1593641014.html

Создатель "Дома-2" намерен выкупить проект у ТНТ

Создатель "Дома-2" намерен выкупить проект у ТНТ

Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", закрывшегося в декабре прошлого года, в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:12

2021-01-19T14:12

2021-01-19T14:17

фаберже

ксения собчак

ольга бузова

ксения бородина

шоубиз

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593672551_0:253:2676:1758_1920x0_80_0_0_f6310ab6022161d4a5df9aa41e52f2c5.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", закрывшегося в декабре прошлого года, в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ.Отмечается, что ранее Комиссаров отправил письмо директору телеканала Роману Петренко с соответствующим предложением, а перед этим получил поддержку от других каналов и онлайн-сервисов. Комиссаров намерен возродить знаменитую телестройку. Продюсер уверен: зрителей еще можно вернуть, если набрать интересных участников, как это было в самом начале.По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы".Он отмечает, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах".Единственное, кого готов оставить продюсер в случае их согласия, — это ведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину, а также он позвал бы обратно Ксению Собчак. Все остальное, по его словам, — секрет."Но я знаю, где кнопка, которая вернет популярность, трушность, настоящесть проекту. Сейчас он как всадник без головы, и если удастся возродить его из пепла, все скажут: "Да иди ты!" — уверен Комиссаров. В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.

https://ria.ru/20201227/zarplata-1591087736.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фаберже, ксения собчак, ольга бузова, ксения бородина, знаменитости, звезды