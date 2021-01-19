https://ria.ru/20210119/komissarov-1593641014.html
Создатель "Дома-2" намерен выкупить проект у ТНТ
Создатель "Дома-2" намерен выкупить проект у ТНТ
Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", закрывшегося в декабре прошлого года, в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:12
2021-01-19T14:12
2021-01-19T14:17
фаберже
ксения собчак
ольга бузова
ксения бородина
шоубиз
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", закрывшегося в декабре прошлого года, в интервью изданию "СтарХит" рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ.Отмечается, что ранее Комиссаров отправил письмо директору телеканала Роману Петренко с соответствующим предложением, а перед этим получил поддержку от других каналов и онлайн-сервисов. Комиссаров намерен возродить знаменитую телестройку. Продюсер уверен: зрителей еще можно вернуть, если набрать интересных участников, как это было в самом начале.По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы".Он отмечает, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах".Единственное, кого готов оставить продюсер в случае их согласия, — это ведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину, а также он позвал бы обратно Ксению Собчак. Все остальное, по его словам, — секрет."Но я знаю, где кнопка, которая вернет популярность, трушность, настоящесть проекту. Сейчас он как всадник без головы, и если удастся возродить его из пепла, все скажут: "Да иди ты!" — уверен Комиссаров. В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.
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фаберже, ксения собчак, ольга бузова, ксения бородина, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Валерий Комиссаров — телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2", закрывшегося в декабре прошлого года, в интервью изданию "СтарХит" рассказал
, что готов выкупить проект у канала ТНТ.
Отмечается, что ранее Комиссаров отправил письмо директору телеканала Роману Петренко с соответствующим предложением, а перед этим получил поддержку от других каналов и онлайн-сервисов.
"Будете смеяться, но права на него могут стоить от одного доллара. Почему один доллар? Судя по заявлению, шоу закрыто навсегда, признано убыточным. Если на его место поставить бесплатный повтор, ничего не изменится", — заявил он.
Комиссаров намерен возродить знаменитую телестройку. Продюсер уверен: зрителей еще можно вернуть, если набрать интересных участников, как это было в самом начале.
По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы".
"Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах. Дай Бог здоровья, я уважаю всех этих девушек, счастья им, любви и богатства. Но при чем здесь телезрители?" — говорит Комиссаров.
Он отмечает, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах".
Единственное, кого готов оставить продюсер в случае их согласия, — это ведущих Ольгу Бузову и Ксению Бородину, а также он позвал бы обратно Ксению Собчак. Все остальное, по его словам, — секрет.
"Но я знаю, где кнопка, которая вернет популярность, трушность, настоящесть проекту. Сейчас он как всадник без головы, и если удастся возродить его из пепла, все скажут: "Да иди ты!" — уверен Комиссаров.
В декабре 2020 года телеканал ТНТ объявил
о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Как рассказал тогда генеральный директор проекта Александр Расторгуев, шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". При этом он не раскрыл других деталей.