https://ria.ru/20210325/dom2-1602768349.html

Инсайдер рассказал, где и когда начнут транслировать "Дом-2"

Инсайдер рассказал, где и когда начнут транслировать "Дом-2"

Реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года после 16 лет в эфире закрыл ТНТ, купил канал "Ю". Об этом изданию "СтарХит" сообщил осведомленный источник. РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T12:02

2021-03-25T12:02

2021-03-25T13:16

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года после 16 лет в эфире закрыл ТНТ, купил канал "Ю". Об этом изданию "СтарХит" сообщил осведомленный источник. Он также отметил, что проект "не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков".В пресс-службе канала "Ю" РИА Новости сообщили, что пока официально эту информацию не комментируют.Ранее телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ. Тогда он заявил, что намерен возродить знаменитую "телестройку", и выразил уверенность, что зрителей еще можно вернуть.По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы.Он отметил, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах". Имеет ли отношение Валерий Комиссаров к возрождению шоу на канале "Ю", пока неизвестно.

https://ria.ru/20201219/dokhody-1590064786.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина, шоу-бизнес