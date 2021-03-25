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https://ria.ru/20210325/dom2-1602768349.html
Инсайдер рассказал, где и когда начнут транслировать "Дом-2"
Инсайдер рассказал, где и когда начнут транслировать "Дом-2"
Реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года после 16 лет в эфире закрыл ТНТ, купил канал "Ю". Об этом изданию "СтарХит" сообщил осведомленный источник. РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T12:02
2021-03-25T13:16
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года после 16 лет в эфире закрыл ТНТ, купил канал "Ю". Об этом изданию "СтарХит" сообщил осведомленный источник. Он также отметил, что проект "не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков".В пресс-службе канала "Ю" РИА Новости сообщили, что пока официально эту информацию не комментируют.Ранее телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ. Тогда он заявил, что намерен возродить знаменитую "телестройку", и выразил уверенность, что зрителей еще можно вернуть.По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы.Он отметил, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах". Имеет ли отношение Валерий Комиссаров к возрождению шоу на канале "Ю", пока неизвестно.
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знаменитости, звезды, ольга бузова, ксения бородина, шоу-бизнес

Инсайдер рассказал, где и когда начнут транслировать "Дом-2"

12:02 25.03.2021 (обновлено: 13:16 25.03.2021)
 
© ТНТ-ТелесетьБаннер шоу "Дом 2" на телеканале ТНТ
Баннер шоу Дом 2 на телеканале ТНТ - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© ТНТ-Телесеть
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Реалити-шоу "Дом-2", которое в декабре прошлого года после 16 лет в эфире закрыл ТНТ, купил канал "Ю". Об этом изданию "СтарХит" сообщил осведомленный источник.

Уже в середине — конце апреля новые выпуски "Дома-2" появятся на канале "Ю". Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие", — рассказал инсайдер.

Он также отметил, что проект "не стартанет с высокими цифрами, если там будут только "зеленые" участники, поэтому позвали звездных "старичков".
В пресс-службе канала "Ю" РИА Новости сообщили, что пока официально эту информацию не комментируют.
Ранее телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров рассказал, что готов выкупить проект у канала ТНТ. Тогда он заявил, что намерен возродить знаменитую "телестройку", и выразил уверенность, что зрителей еще можно вернуть.
По его словам, "Дом-2" был уникальным, как яйцо Фаберже, а стал унылым, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы.

"Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах. Дай Бог здоровья, я уважаю всех этих девушек, счастья им, любви и богатства. Но при чем здесь телезрители?" — сказал тогда Комиссаров.

Он отметил, что "люди хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах". Имеет ли отношение Валерий Комиссаров к возрождению шоу на канале "Ю", пока неизвестно.
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ШоубизЗнаменитостизвездыОльга БузоваКсения БородинаШоу-бизнес
 
 
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