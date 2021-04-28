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Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на 80 тысяч рублей после пожара
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на 80 тысяч рублей после пожара
Мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, за невыполнение в срок законного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:52
2021-04-28T16:58
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС об устранении нарушений на объекте, передает корреспондент РИА Новости."АО "Невская мануфактура" признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.12 ст 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания) и назначить наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей", - зачитала решение судья Светлана Коник.На заседании было отмечено, что два раза слушание дела откладывалось. В первый раз для предоставления дополнительных доказательств по делу, а второй раз в день пожара - 12 апреля в суд поступила телефонограмма от владельцев об отложении дела в связи с пожаром в здании.Сообщилось, что МЧС неоднократно проводило проверку пожарной безопасности здания, выносили предписания об устранении нарушений, таких как неисправность системы пожаротушения, отсутствие плана эвакуации и дымоудалителей и многих других, но владельцами здания этого сделано не было. Последний раз внеплановая проверка "Невской мануфактуры" проводилась в феврале 2021 года. Согласно материалам дела, 9 марта МЧС вновь вышло на объект, был составлен акт о том, что выявленные нарушения не устранены.Как следует из протоколов заседаний, зачитанных судьей, ранее гендиректор "Невской мануфактуры" признал вину частично и заявлял о том, что частично предписание МЧС были исполнены.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его зама.
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на 80 тысяч рублей после пожара

16:52 28.04.2021 (обновлено: 16:58 28.04.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в здании фабрики "Невская мануфактура " на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС об устранении нарушений на объекте, передает корреспондент РИА Новости.
"АО "Невская мануфактура" признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.12 ст 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания) и назначить наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей", - зачитала решение судья Светлана Коник.
На заседании было отмечено, что два раза слушание дела откладывалось. В первый раз для предоставления дополнительных доказательств по делу, а второй раз в день пожара - 12 апреля в суд поступила телефонограмма от владельцев об отложении дела в связи с пожаром в здании.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
14 апреля, 21:03
Сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на "Невской мануфактуре"
Сообщилось, что МЧС неоднократно проводило проверку пожарной безопасности здания, выносили предписания об устранении нарушений, таких как неисправность системы пожаротушения, отсутствие плана эвакуации и дымоудалителей и многих других, но владельцами здания этого сделано не было. Последний раз внеплановая проверка "Невской мануфактуры" проводилась в феврале 2021 года. Согласно материалам дела, 9 марта МЧС вновь вышло на объект, был составлен акт о том, что выявленные нарушения не устранены.
Как следует из протоколов заседаний, зачитанных судьей, ранее гендиректор "Невской мануфактуры" признал вину частично и заявлял о том, что частично предписание МЧС были исполнены.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его зама.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
 
Пожар на "Невской мануфактуре"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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