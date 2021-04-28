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Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на 80 тысяч рублей после пожара
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на 80 тысяч рублей после пожара
Мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, за невыполнение в срок законного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T16:52
2021-04-28T16:52
2021-04-28T16:58
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №137 оштрафовал на 80 тысяч рублей АО "Невская мануфактура", где произошел крупный пожар, за невыполнение в срок законного предписания противопожарной службы МЧС об устранении нарушений на объекте, передает корреспондент РИА Новости."АО "Невская мануфактура" признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.12 ст 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания) и назначить наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей", - зачитала решение судья Светлана Коник.На заседании было отмечено, что два раза слушание дела откладывалось. В первый раз для предоставления дополнительных доказательств по делу, а второй раз в день пожара - 12 апреля в суд поступила телефонограмма от владельцев об отложении дела в связи с пожаром в здании.Сообщилось, что МЧС неоднократно проводило проверку пожарной безопасности здания, выносили предписания об устранении нарушений, таких как неисправность системы пожаротушения, отсутствие плана эвакуации и дымоудалителей и многих других, но владельцами здания этого сделано не было. Последний раз внеплановая проверка "Невской мануфактуры" проводилась в феврале 2021 года. Согласно материалам дела, 9 марта МЧС вновь вышло на объект, был составлен акт о том, что выявленные нарушения не устранены.Как следует из протоколов заседаний, зачитанных судьей, ранее гендиректор "Невской мануфактуры" признал вину частично и заявлял о том, что частично предписание МЧС были исполнены.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля. Невский районный суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Невская мануфактура" и его зама.
https://ria.ru/20210414/pozharnyy-1728318948.html
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия