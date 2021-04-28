https://ria.ru/20210428/shoygu-1730244203.html
Шойгу подарил Узбекистану документы о вкладе республики в разгром фашизма
Шойгу подарил Узбекистану документы о вкладе республики в разгром фашизма
Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:20
2021-04-28T08:20
2021-04-28T08:20
баходир курбанов
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей шойгу
узбекистан
бухара
в мире
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БУХАРА (Узбекистан), 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны."Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в среду в Бухаре.Затем министр обороны России предложил коллеге "перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества".
https://ria.ru/20210428/bezopasnost-1730243651.html
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баходир курбанов, россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, узбекистан, бухара, в мире