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Шойгу подарил Узбекистану документы о вкладе республики в разгром фашизма
Шойгу подарил Узбекистану документы о вкладе республики в разгром фашизма
Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T08:20
2021-04-28T08:20
баходир курбанов
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей шойгу
узбекистан
бухара
в мире
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БУХАРА (Узбекистан), 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны."Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в среду в Бухаре.Затем министр обороны России предложил коллеге "перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества".
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россия
узбекистан
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баходир курбанов, россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, узбекистан, бухара, в мире

Шойгу подарил Узбекистану документы о вкладе республики в разгром фашизма

08:20 28.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
БУХАРА (Узбекистан), 28 апр - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.
"Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в среду в Бухаре.
Затем министр обороны России предложил коллеге "перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества".
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
08:13
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Баходир КурбановРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуУзбекистанБухараВ мире
 
 
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