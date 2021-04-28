https://ria.ru/20210428/matvienko-1730294934.html

Матвиенко: темпы выхода из пандемии зависят от единства всех стран

Матвиенко: темпы выхода из пандемии зависят от единства всех стран

Темпы выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и эффективность борьбы с данной болезнью напрямую зависят от единства всех стран мира и их... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:47

2021-04-28T12:47

2021-04-28T13:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

белоруссия

япония

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Темпы выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, и эффективность борьбы с данной болезнью напрямую зависят от единства всех стран мира и их совместных усилий, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сегодня эффективность и темпы выхода из создавшегося кризиса напрямую зависят от единства государств, их совместных усилий в достижении целей", - сказала она на встрече спикеров парламентов стран.Глава Совфеда подчеркнула, что Россия всегда открыта для широкого межгосударственного сотрудничества. Матвиенко напомнила о российской инициативе создания международной торговли и "зелёных коридоров", свободных от барьеров и санкций, для товаров первой необходимости, лекарств, продуктов питания."Россия, которая впервые в мире разработала безопасную и эффективную вакцину "Спутник" против коронавируса, открыта для сотрудничества. Мы направляем нашу вакцину в те страны, которые нуждаются в этом. Мы предлагаем не только вакцины, но и технологии, чтобы эти вакцины можно было производить в тех государствах, которые в этом заинтересованы",- заявила спикер.Встреча глав парламентов посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Пакистан, Туркмению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.

https://ria.ru/20210428/matvienko-1730289687.html

россия

белоруссия

япония

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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, япония, в мире