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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/matvienko-1730289687.html
Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии
Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии
Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:21
2021-04-28T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
белоруссия
япония
армения
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по её преодолению. Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных, безосновательных обвинений, подрывая атмосферу добрососедства и сотрудничества", - заявила она на встрече спикеров парламентов стран.По словам спикера, нападкам подвергаются такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в медицинской науке, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса.По ее словам, от уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех достижения целей устойчивого развития человека.Также спикер указала на рост фейков, изобилие которых, по ее словам, ставят в результате под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников. "Пандемия испробует на прочность все привычные сферы жизни", - подчеркнула она.В настоящее время в мире растёт общественное недовольство ограничительными мерами и локдаунами, констатировала глава Совфеда.Встреча глав парламентов стран посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Пакистан, Туркмению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598247111.html
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коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, япония, армения, в мире

Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии

12:21 28.04.2021 (обновлено: 13:51 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по её преодолению. Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных, безосновательных обвинений, подрывая атмосферу добрососедства и сотрудничества", - заявила она на встрече спикеров парламентов стран.
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По словам спикера, нападкам подвергаются такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в медицинской науке, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса.
"Чем больше разгорается кризис, тем очевиднее ценность доверия, именно оно становится ключевым элементом в решении глобальных задач экологии, экономики, передовых технологий", - заявила Матвиенко.
По ее словам, от уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех достижения целей устойчивого развития человека.
Также спикер указала на рост фейков, изобилие которых, по ее словам, ставят в результате под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников. "Пандемия испробует на прочность все привычные сферы жизни", - подчеркнула она.
В настоящее время в мире растёт общественное недовольство ограничительными мерами и локдаунами, констатировала глава Совфеда.
Встреча глав парламентов стран посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Пакистан, Туркмению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБелоруссияЯпонияАрменияВ мире
 
 
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