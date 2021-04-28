https://ria.ru/20210428/matvienko-1730289687.html
Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии
Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии
Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T12:21
2021-04-28T12:21
2021-04-28T13:51
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
белоруссия
япония
армения
в мире
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по её преодолению. Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных, безосновательных обвинений, подрывая атмосферу добрососедства и сотрудничества", - заявила она на встрече спикеров парламентов стран.По словам спикера, нападкам подвергаются такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в медицинской науке, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса.По ее словам, от уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех достижения целей устойчивого развития человека.Также спикер указала на рост фейков, изобилие которых, по ее словам, ставят в результате под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников. "Пандемия испробует на прочность все привычные сферы жизни", - подчеркнула она.В настоящее время в мире растёт общественное недовольство ограничительными мерами и локдаунами, констатировала глава Совфеда.Встреча глав парламентов стран посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Пакистан, Туркмению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.
https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598247111.html
https://ria.ru/20210423/politizatsiya-1729670783.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, япония, армения, в мире
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по её преодолению. Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных, безосновательных обвинений, подрывая атмосферу добрососедства и сотрудничества", - заявила она на встрече спикеров парламентов стран.
По словам спикера, нападкам подвергаются такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в медицинской науке, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса.
"Чем больше разгорается кризис, тем очевиднее ценность доверия, именно оно становится ключевым элементом в решении глобальных задач экологии, экономики, передовых технологий", - заявила Матвиенко.
По ее словам, от уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех достижения целей устойчивого развития человека.
Также спикер указала на рост фейков, изобилие которых, по ее словам, ставят в результате под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников. "Пандемия испробует на прочность все привычные сферы жизни", - подчеркнула она.
В настоящее время в мире растёт общественное недовольство ограничительными мерами и локдаунами, констатировала глава Совфеда.
Встреча глав парламентов стран посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан
, Армению
, Афганистан
, Белоруссию
, Иран
, Казахстан
, Киргизию
, Китай
, Молдавию
, Пакистан
, Туркмению
, Таджикистан
, Турцию
, Узбекистан
, Южную Корею
и Японию
.