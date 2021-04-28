https://ria.ru/20210428/matvienko-1730289687.html

Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии

Матвиенко заявила о недопустимости политизации пандемии

Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:21

2021-04-28T12:21

2021-04-28T13:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

белоруссия

япония

армения

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Политизация пандемии коронавируса деструктивными силами для голословных обвинений и подрыва атмосферы сотрудничества недопустима, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Особую тревогу вызывает тенденция, связанная с политизацией пандемии и усилий по её преодолению. Деструктивные силы используют коронавирус как надуманный предлог для голословных, безосновательных обвинений, подрывая атмосферу добрососедства и сотрудничества", - заявила она на встрече спикеров парламентов стран.По словам спикера, нападкам подвергаются такие, на первый взгляд, необходимые для выживания человечества факторы, как передовые достижения в медицинской науке, разработка новых эффективных вакцин против коронавируса.По ее словам, от уровня взаимопонимания и создания условий для непрерывного диалога во многом зависит и успех достижения целей устойчивого развития человека.Также спикер указала на рост фейков, изобилие которых, по ее словам, ставят в результате под сомнение правдивость информации, получаемой из открытых источников. "Пандемия испробует на прочность все привычные сферы жизни", - подчеркнула она.В настоящее время в мире растёт общественное недовольство ограничительными мерами и локдаунами, констатировала глава Совфеда.Встреча глав парламентов стран посвящена укреплению международного мира и доверия. В ней принимают участие спикеры парламентов из более чем 15 стран, включая Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Иран, Казахстан, Киргизию, Китай, Молдавию, Пакистан, Туркмению, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Южную Корею и Японию.

https://ria.ru/20210219/koronavirus-1598247111.html

https://ria.ru/20210423/politizatsiya-1729670783.html

россия

белоруссия

япония

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, белоруссия, япония, армения, в мире