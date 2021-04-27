https://ria.ru/20210427/vaktsiny-1730121958.html
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19
В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."На сегодняшний день нашими производителями произведено 28 миллионов полных комплектов доз вакцины всех трех, но безусловно, лидирует "Спутник V", поскольку раньше начал производиться, 17,4 миллиона комплектов выпущено в гражданский оборот", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html
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