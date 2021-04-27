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https://ria.ru/20210427/vaktsiny-1730121958.html
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19
Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19
В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:29
2021-04-27T12:29
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."На сегодняшний день нашими производителями произведено 28 миллионов полных комплектов доз вакцины всех трех, но безусловно, лидирует "Спутник V", поскольку раньше начал производиться, 17,4 миллиона комплектов выпущено в гражданский оборот", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19

12:29 27.04.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"На сегодняшний день нашими производителями произведено 28 миллионов полных комплектов доз вакцины всех трех, но безусловно, лидирует "Спутник V", поскольку раньше начал производиться, 17,4 миллиона комплектов выпущено в гражданский оборот", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Вакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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