https://ria.ru/20210427/vaktsiny-1730121958.html

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19

Голикова рассказала о производстве вакцин от COVID-19

В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:29

2021-04-27T12:29

2021-04-27T12:29

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

татьяна голикова

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В России произведено 28 миллионов комплектов доз всех трех вакцин от коронавируса, 17,4 миллиона выпущены в гражданский оборот, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."На сегодняшний день нашими производителями произведено 28 миллионов полных комплектов доз вакцины всех трех, но безусловно, лидирует "Спутник V", поскольку раньше начал производиться, 17,4 миллиона комплектов выпущено в гражданский оборот", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730095598.html

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